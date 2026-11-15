NFL-Übertragungen 2026: RTL sendet Spiele im Free-TV

RTL überträgt die NFL-Saison 2026 im Free-TV. details zu Sendeterminen, RTL+ Abos und Sky-Paketen für Live-Spiele und Highlights.

Die National Football League startet in die Saison 2026, wobei RTL die Hauptverantwortung für die Free-TV-Übertragungen in Deutschland trägt. Der Sender strahlt sonntags um 19:00 Uhr ein Spiel aus dem frühen Slot sowie um 22:00 Uhr ein Spiel aus dem späten Slot aus. Zusätzlich deckt RTL die Nachtspiele an Freitag-, Montag- und Dienstagabenden ab und übermittelt alle International Games, die in Europa stattfinden. Diese regelmäßigen Sendezeiten bieten Fans eine breite Palette an live übertragenden Spielen ohne zusätzliche Gebühren.

Neue Kooperation mit Sky erhöht Konkurrenz

Durch die neu geschlossene Kooperation mit Sky kommt es zu einer Verschiebung der exklusiven Rechteverteilung zwischen den Sendern. Auf dem Sender NITRO, der zur RTL-Gruppe gehört, wird in den ersten drei Spielwochen die sogenannte "Sky NFL-Konferenz" übertragen. Diese Maßnahme dient dazu, den Zuschauern eine Vorschau auf die Inhalte zu geben, die später primär bei Sky zu finden sind. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Reichweite der NFL in Deutschland zu maximieren und gleichzeitig die Unterschiede im Angebot klar herauszustellen. Zuschauer können so erkennen, welche Spiele im kostenlosen Programm und welche in den Bezahlkanälen zu finden sind.

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Paywall bei RTL+ und Sky schränkt Zugang ein

Neben den Free-TV-Sendungen auf RTL ist parallel zum 19-Uhr-Spiel auf der Streaming-Plattform RTL+ ein weiteres Spiel verfügbar. Der Zugriff auf dieses zusätzliche Spiel sowie auf alle Spiele, die ab dieser Saison exklusiv von Sky übertragen werden, erfordert ein kostenpflichtiges Abo. Bei Sky stehen wöchentlich ein Spiel um 19 Uhr und eines um 22 Uhr zur Verfügung. Hinzu kommen die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz", alle wöchentlichen Night Games sowie die amerikanische Original-Konferenz "NFL RedZone". Diese Inhalte sind hinter einer Paywall geschützt. Um das gesamte Angebot bei Sky nutzen zu können, benötigen Verbraucher ein Abo des "Sky Sport"-Pakets oder das "Live-Sport-Abo" bei WOW.

Transparenz über Sendetermine und Relive-Funktion

Welche konkreten Spiele in der jeweiligen aktuellen Spielwoche übertragen werden, teilen die Sender RTL und Sky in der laufenden Saison mit. Diese wöchentliche Bekanntgabe ermöglicht es den Fans, ihre Sendepläne im Voraus zu überprüfen und nicht zu verpassen. Parallel dazu bietet RTL eine sogenannte Relive-Funktion auf RTL+ an. Die Einzelspiele, die im Free-TV auf RTL zu sehen waren, können für 72 Stunden hinterher angesehen werden. Diese Funktion stellt sicher, dass Zuschauer, die die Live-Übertragung verpasst haben, dennoch Zugang zum Spielgeschehen erhalten.

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Kurze Highlights für verzögerte Nutzung

Für Zuschauer, die keine Zeit für ein komplettes Spiel oder ein Abo haben, bietet die Plattform RTL+ sowie die YouTube-Kanäle von "RTL Sport" und "Sky Sport" zusätzliche Inhalte. Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele werden am Montag auf diesen digitalen Kanälen online gestellt. Diese Kurzberichte fassen die wichtigsten Momente des Spiels zusammen und ermöglichen es den Fans, sich schnell über das Ergebnis und dieHighlights zu informieren. Diese Form der Content-Verteilung unterstützt die digitale Präsenz der NFL und erreicht ein jüngeres Publikum, das vermehrt auf Online-Plattformen konsumiert.

Internationales Highlight in München bestätigt

Ein besonderes Saison-Highlight ist das NFL-Spiel in München, bei dem die New England Patriots auf die Detroit Lions treffen. Der Termin für dieses Ereignis ist der 15. November, welches in der Allianz Arena ausgetragen wird. RTL übermittelt diese Partie live im Free-TV, was sie zu einem besonderen Anziehungspunkt für deutsche Zuschauer macht. Die Allianz Arena bietet den Rahmen für dieses internationale Match, das die wachsende Popularität der NFL in Europa unterstreicht. Fans können diese Partie ohne zusätzliche Kosten verfolgen.

Planung für LXI 2027 in Los Angeles

Neben den europäischen Spielen ist auch die Planung für das nächste große Finale im Fokus. Der Super Bowl LVI findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 statt. Das Spiel wird im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, ausgetragen. Obwohl dieser Termin weit in der Zukunft liegt, dienen solche Informationen der langfristigen Planung für Medien und Zuschauer. Die Lokalisierung in den USA hebt den globalen Charakter der Liga hervor und zeigt, dass die Übertragungsrechte in Deutschland weiterhin stark nachgefragt werden. Die genauen Sendezeiten für dieses Event werden später von den Sendern bekannt gegeben.