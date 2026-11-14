NFL-Übertragungen 2026: RTL, Sky und RTL+ zeigen alle Spiele live

Details zu den NFL-Spielzeiten 2026 in Deutschland. RTL sendet im Free-TV, während Sky und RTL+ Paywall-Spiele anbieten. Alle Termine und Streaming-Infos.

Die American-Football-Saison 2026 bietet deutschen Fans umfassende Möglichkeiten, die Liga live zu verfolgen. RTL sichert sich als Hauptpartner die Rechte an den Sendungen im Free-TV. Der Sender überträgt jeden Sonntag zwei Partien direkt. Ein Spiel startet um 19:00 Uhr und ein weiteres um 22:00 Uhr.

RTL sendet sonntägliche Partien im Free-TV

Die Sonntagsübertragungen von RTL sind für Zuschauer ohne zusätzliche Gebühren zugänglich. Neben den beiden wöchentlichen Spielen zeigt der Sender auch die Night Games am Freitag, Montag und Dienstag live. Alle International Games aus Europa werden ebenfalls auf dem Sender ausgestrahlt. Dies gewährleistet eine breite Verfügbarkeit der wichtigsten Matches für das deutsche Publikum.

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Paywall-Spiele bei Sky und RTL+

Zusätzlich zum Free-TV-Angebot gibt es erweiterte Inhalte hinter einer Paywall. Parallel zum 19-Uhr-Spiel auf RTL sendet RTL+ ein weiteres Spiel. Für die Betrachtung dieser Übertragung ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich. Ähnliche Bedingungen gelten für die Spiele, die ab dieser Saison von Sky übertragen werden.

Sky bietet ein weiteres Spiel um 19 Uhr sowie ein Spiel um 22 Uhr an. Auch die deutschsprachige Sky NFL-Konferenz ist nur mit Abonnement verfügbar. Die wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag folgen derselben Regel. Die amerikanische Original-Konferenz NFL RedZone ist ebenfalls hinter einer Sperre zu finden.

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Erste Wochen im neuen Sky-Format

Auf NITRO wird in den ersten drei Spielwochen eine besondere Übertragung gezeigt. Dort läuft die sogenannte Sky NFL-Konferenz live im Programm. Diese Kooperation mit Sky ist ein neues Element der aktuellen Saison. Die genauen Spiele, die in jeder Woche übertragen werden, geben die Sender zeitnah bekannt.

Fans benötigen ein Abo des Sky Sport-Pakets oder das Live-Sport-Abo bei WOW. Nur so ist der Zugang zum gesamten NFL-Angebot bei Sky gewährleistet. Die Kombination aus Free-TV und exklusiven Streaming-Angeboten deckt das Interesse der Sportbegeisterten ab.

Highlights und Zusammenfassungen online

Nach dem Live-Erlebnis stehen Inhalte für eine spätere Betrachtung bereit. Fans können die RTL-Einzelspiele für 72 Stunden im Relive auf RTL+ anschauen. Diese Funktion bietet Flexibilität für Personen, die das Spiel nicht live verfolgen konnten. Die Aufzeichnungen stehen somit auch am nächsten Tag noch zur Verfügung.

Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele werden am Montag auf RTL+ eingestellt. Zusätzlich sind diese Highlights auf den YouTube-Kanälen von RTL Sport und Sky Sport online. Fans haben somit mehrere Plattformen, um die Spielberichte zu nutzen. Die digitale Verfügbarkeit unterstützt die globale Reichweite der Liga.

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Patriots und Lions gastieren in München

Ein besonderer Höhepunkt der Saison 2026 findet in Deutschland statt. Die New England Patriots treffen auf die Detroit Lions. Das Spiel findet am 15. November in der Allianz Arena in München statt. RTL überträgt diese Partie live im Free-TV. Dies ist ein wichtiges Event für die Fans in Deutschland.

Die Partie verbindet zwei starke Teams der Liga. Das Interesse an der Übertragung in Deutschland ist hoch. München bietet mit der Allianz Arena eine geeignete Location für internationale Spiele. Die Veranstaltung unterstreicht die wachsende Bedeutung der NFL im europäischen Markt.

LXI findet im Februar 2027 statt

Ein weiteres großes Ereignis ist die Liga 2027, kurz LXI. Diese findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 statt. Der Austragungsort ist das SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien. Die Veranstaltung wird weltweit Aufmerksamkeit erregen. Deutsche Fans können das Spiel ebenfalls verfolgen.

Das SoFi Stadium bietet moderne Infrastruktur für die Spiele. Die Terminierung im Februar ist ungewöhnlich, da die Saison normalerweise im Sommer endet. Dies macht das Event zu einem besonderen Termin im Kalender. Die Übertragungsrechte regeln die Medienpartner wie RTL und Sky. Die Planung der Sendetermine erfolgt im Vorfeld sorgfältig.