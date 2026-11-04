NFL-Update: Browns, Ravens und mehr Teams kämpfen mit Quarterback-Krisen

Verletzungen und Concussion Protocols belasten die Quarterback-Situationen in der NFL. Ein detaillierter Überblick über die Verletztenlisten und Starter-Änderungen bei den Cleveland Browns, Baltimore Ravens und weiteren Franchises.

Die Quarterback-Position in der National Football League steht im Fokus, da gleich mehrere Franchises mit kritischen personellen Engpässen konfrontiert sind. Besonders dramatisch entwickelt sich die Lage bei den Cleveland Browns und den Baltimore Ravens, wo die Verfügbarkeit der Spielmacher fraglich ist. Für die Cleveland Browns droht vor dem Gastspiel bei den New Orleans Saints ein empfindlicher Rückschlag, da Stamm-Quarterback Deshaun Watson aufgrund eines heftigen Zusammenpralls im Spiel gegen die Pittsburgh Steelers ins Concussion Protocol der Liga aufgenommen wurde.

Watsons Verletzungsweg und medizinische Protokolle

Deshaun Watson erhielt im ersten Viertel der Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers einen Treffer gegen den Kopf von Steelers-Safety Jaquan Brisker. Die Schiedsrichter ahndeten diese Aktion mit einer Strafe wegen Roughing the Passer. Nach einer medizinischen Untersuchung musste Watson lediglich vier Spielzüge aussetzen, ehe er wieder auf dem Feld stand. Sowohl unmittelbar nach der Begegnung als auch bei einer erneuten Untersuchung am Montagmorgen zeigte Watson keine Auffälligkeiten und bestand die vorgeschriebenen Tests. Erst später traten nach seinen Angaben Symptome einer Gehirnerschütterung auf. Am Dienstagmorgen informierte der Quarterback die medizinische Abteilung seines Teams, die ihn daraufhin umgehend ins Concussion Protocol aufnahm.

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Für Cleveland könnte die Entwicklung nun einen Wechsel auf der Quarterback-Position nach sich ziehen. Sollte Watson bis Sonntag keine medizinische Freigabe erhalten, dürfte Sam Darnold seine Chance bekommen. Der Spielmacher steht in seiner zweiten NFL-Saison und wäre gegen die Saints der voraussichtliche Starter. Dillon Gabriel würde in diesem Szenario wohl die Rolle des Backups übernehmen. Zwar kann ein guter Spielmacher allein nicht jede gravierende Schwäche im Kader kompensieren, aber mit einem schlechten ist Erfolg nahezu unmöglich.

Multiple Ausfälle bei den Baltimore Ravens

Die Baltimore Ravens verlieren in einem Spiel gleich zwei Quarterbacks, was sie zu einer Reaktion auf dem Kaderzwang zwingt. Tyler Huntley zog sich eine Blessur am Zeh zu und steht ebenfalls wohl mehrere Spiele nicht zur Verfügung. Als Reaktion hatten die Ravens am Montag bereits Austin Reed für den Practice Squad verpflichtet. Diese doppelte Verletzungssituation stellt die Offensive der Ravens vor eine große Herausforderung, da die Erfahrung auf der Position schwindet.

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Neue Verpflichtung und Statistische Einordnung

Austin Reed gilt als vielversprechendes Talent, das nun unter Druck gesetzt wird. Head Coach Mike LaFleur erklärte, dass der bisherige Backup von Jacoby Brissett in Week 9 im Auswärtsspiel bei den Washington Commanders einsprang. Minshew ersetzte Brissett in Dallas Ende des dritten Viertels beim Stand von 3:17 und führte die Offense in den folgenden vier Drives jeweils in die Endzone. Am Ende kam der 30-Jährige auf 188 Passing Yards samt drei Touchdowns, 17 seiner 23 Pässe kamen an. Brissett lieferte 119 Yards durch die Luft sowie eine Interception. Seine Passquote war mit zehn Completions bei 23 Würfen deutlich schlechter. Außerdem erlief er bei drei Versuchen sieben Yards.

Statistische Talfahrt und Rangfolgen-Änderungen

Jake Browning steht in dieser Saison bei zehn Touchdown-Pässen und sieben Interceptions. In den jüngsten drei Spielen gelang ihm nur ein Score durch die Luft, während ihm zwei Picks unterliefen. Damit rutscht er im QB-Ranking auf Position drei ab, denn Carson Beck wird nun Backup von Minshew. Die statistische Entwicklung verdeutlicht, warum Trainerstab und Management nach Lösungen für die Offensive suchen. Die Konkurrenz auf der Position ist härter denn je, und nur konstante Leistungen sichern den Platz in der Starting Lineup.

Verletzungssituation bei den Jacksonville Jaguars

Auch die Jacksonville Jaguars kämpfen mit massiven Problemen an der entscheidenden Position. Trevor Lawrence hatte sich bei seinem allerersten Snap gegen die Buffalo Bills am Daumen verletzt und muss operiert werden, sogar ein Saisonaus steht im Raum. Es ist eine Seuchensaison für den zweimaligen MVP, der gegen Buffalo gerade erst sein Comeback nach Knöchelverletzung gegeben hatte. Diese anhaltenden Verletzungssorgen belasten die Mannschaftsleistung nachhaltig. Die Offense der Jaguars leidet unter dem fehlenden Leadership im Backfield. Fans und Analysten beobachten die Entwicklung mit Sorge, da eine gesunde Quarterback-Situation die Basis für jeden NFL-Erfolg darstellt. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie die Teams mit diesen Krisen umgehen und ob die Backups den Anforderungen gewachsen sind.