NFL Update: Halton Saison aus, Nacua Test, Garrett Comeback & Huntley Ende

Aktuelle NFL-Verletzungsmeldungen: Gracen Halton und Tyler Huntley fallen aus. Puka Nacua erhält MRT-Update, während Myles Garrett zum Rams-Comeback bereitsteht.

Die Los Angeles Rams mussten am vergangenen Sonntag eine schwerwiegende Personalie verkraften, als Rookie-Tackle Gracen Halton seine gesamte laufende Spielzeit vorzeitig beendete. Der 22-jährige Spieler brach sich im vierten Viertel im Duell gegen die Las Vegas Raiders den Knöchel, als er nach einer Blockaktion unglücklich auf das schmerzhafte Bein fiel. Halton wurde anschließend unter deutlich sichtbaren Schmerzen vom Feld transportiert und führt sein Team bis zu diesem Zeitpunkt mit fünf Tackles for Loss sowie zwei Sacks in der aktuellen Saison an.

Halton Ausfall & Nacua Diagnose

Head Coach Jim Harbaugh entschied sich nach Rücksprache mit Gracen Halton dazu, den Spieler nicht weiter spielen zu lassen, da der Verdacht auf eine ernsthafte Verletzung bestand. Halton gab zwar den Willen zur Rückkehr auf das Feld zu erkennen, doch die ärztliche Einschätzung überstimmte diese Entscheidung. Nach dem Spiel äußerte Harbaugh die Sorge, es könnte sich um einen Bruch handeln, wobei die definitive Klärung noch ausstand.

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Gleichzeitig steht die Diagnose für Star-Receiver Puka Nacua aus. NFL-Insider Mike Garafolo und Adam Schefter berichten, dass Nacua am kommenden Montag einer MRT-Untersuchung unterzogen werden muss, um das genaue Ausmaß seiner Verletzung zu bestimmen. Erste vorsichtige Entwarnung gibt es dennoch: Die Organisation der Los Angeles Rams geht derzeit nicht von einem Kreuzbandriss aus. Die vollständige Gewissheit wird jedoch erst die Untersuchung am Montag liefern.

Myles Garrett Comeback Plan

Während die Rams mit Verletzungssorgen kämpfen, deutet sich das Comeback von Defensive End Myles Garrett an. Laut Berichten von Ian Rapoport soll der Verteidiger am kommenden Sonntag gegen die Washington Commanders wieder einsatzbereit sein. Garrett habe die gesamte Trainingswoche über fit trainieren können, was auf eine schnelle Rückkehr hindeutet. Vor seiner aktuellen Pause hatte er sieben Spiele lang verpasst.

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Head Coach Sean McVay bestätigte die Erwartung, dass Garrett diese Woche wieder ins Training integriert wird. Dennoch bleibt die genaue Aktivierung von der Injured-Reserve-Liste offen. Die Organisation muss ein spezielles Fenster öffnen, das 21 Tage lang besteht. Innerhalb dieses Zeitraums muss der Defensive End in den aktiven Kader übernommen werden, andernfalls endet seine Saison vorzeitig. Die Entscheidung hängt somit von der genauen Diagnose und der sportlichen Form ab.

Huntley Karriere Update

Auch in Baltimore zeichnet sich ein tragisches Kapitel ab. Quarterback Tyler Huntley wird in dieser Saison nicht mehr auf das Feld zurückkehren. ESPN berichtet, dass Huntley unter einer Zehenverletzung leidet, die eine Rückkehr in diesem Jahr unmöglich macht. Dies bedeutet, dass der 21-Jährige mindestens die kommenden vier Spiele aussetzen wird, wobei NFL Network von einer Ausfallzeit von vier bis fünf Wochen ausgeht.

Diese Verletzung betrifft die Baltimore Ravens vor der Trade Deadline. Mit Huntley ist davon auszugehen, dass Undrafted Rookie Joe Fagnano seinen ersten NFL-Start absolvieren wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Ravens vor der Deadline noch einen neuen Quarterback verpflichten, gilt als hoch. Huntleys Ausfall trifft die Offensive, da der Quarterback eine wichtige Rolle im Spielplan gespielt hatte.

Verletzungsstress in der Liga

Die Verletzungssituation in der NFL bleibt angespannt. Jared Goff leidet weiterhin an einem berüchtigten High Ankle Sprain, was eine Ausfallzeit von vier bis fünf Wochen bedeutet. Goffs Rookiesaison läuft frustrierend, da er vor dem Spiel gegen die Cowboys bereits zwei Partien wegen einer anderen Knöchelverletzung verpasst hat. Tyler Allgeier dürfte während der Abwesenheit von Goff eine zentrale Rolle im Backfield der Arizona Cardinals übernehmen.

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Auch auf Seiten der Detroit Lions bleibt die Lage für Jared Goff unklar. Nach seinem schweren Zusammenprall im Spiel gegen die Rams zeigte er sich dankbar für die Unterstützung. Er betonte seine volle Bewegungsfähigkeit im Unterkörper und optimistische Fortschritte im Oberkörper. Eine Rückkehr auf das Feld ist auf absehbare Zeit jedoch nicht geplant, und sein futuroger Verlauf in der NFL bleibt offen.