NFL Update: Jackson und Nacua mit Langzeitausfall, Jacobs und Garats Comeback

Baltemores Lamar Jackson fällt bis Ende Dezember aus. Puka Nacua muss auf die IR-Liste. Josh Jacobs operiert, Myles Garrett kehrt zurück. Details zu den aktuellen Verletzungssituationen in der Liga.

Die Saison für die Baltimore Ravens nimmt eine dramatische Wendung, nachdem Star-Quarterback Lamar Jackson bereits im ersten Spielzug nach seinem Comeback am Daumen erneut verletzt wurde. Der Franchise-Manager hat nun offizielle Klarheit über die ausbleibende Zeit geschaffen, die den Superstar von der Bildfläche verschwinden lässt. Sechs bis zehn Wochen muss die Franchise auf ihren Leading-Spieler verzichten, was das Ende der regular season für Jackson wahrscheinlich macht. Sein frühestmögliches Comeback ist für den 27. Dezember gegen die Cleveland Browns angesetzt.

Lamar Jacksons Ausfall verlängert Ravens-Krise

Diese Nachricht trifft die Ravens zu einem extrem ungünstigen Zeitpunkt, da das Team auf der Quarterback-Position bereits schweres Pech hat. Nachdem Jackson sich verletzte, musste der Backup-Quarterback Tyler Huntley aushelfen. Auch Huntley zog sich jedoch eine Verletzung zu, die ihn für den Rest der restlichen Saison außer Gefecht setzt. Damit bleibt der Mannschaft ohne tiefgreifende personelle Veränderungen kaum noch Optionen auf der Position.

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Puka Nacua landet auf der Injured-Reserve-Liste

Bei den Los Angeles Rams bestätigt Head Coach Sean McVay die schwere Verletzung von Puka Nacua. Der Wide-Receiver wird wegen einer Knieverstauchung sowie einer Zerrung des Innen- und hinteren Kreuzbands auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Zusätzlich leidet Nacua unter einer Zehenverletzung, was seine Genesung weiter verzögert. McVay betonte, dass der Spieler "eine längere Zeit" fehlen wird, wobei ein Einsatz in Woche 15 als unwahrscheinlich gilt.

Einer auf der IR-Liste muss mindestens vier Spiele aussetzen. Nacua, der in dieser Saison vier Receiving Touchdowns und einen Rushing Touchdown beisteuerte, steuerte in den jüngsten drei Partien jeweils einen Score bei, unter anderem beim 20:13-Sieg über die Washington Commanders. Die Entwarnung, dass kein Kreuzbandriss vorliegt, war vorerst vorsichtig formuliert, nun steht die offizielle Zuordnung zur IR-Liste fest.

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Josh Jacobs und Myles Garrett: Zwangspause und Rückkehr

Bei den Green Bay Packers trifft es Running Back Josh Jacobs eine weitere Zwangspause. Nachdem er die ersten sechs Wochen auf der Commissioner's Exempt List verbrachte, muss er nun aufgrund einer Verletzung, die er bereits im ersten Viertel seiner Rückkehr erlitt, operiert werden. Head Coach Matt LaFleur bestätigte die OP-Bedarftigkeit, ließ aber offen, ob Jacobs auf die Injured Reserve List gesetzt wird. In seinen ersten beiden Einsätzen hatte Jacobs drei Touchdowns erzielt.

Ganz im Gegensatz dazu deutet sich das Comeback von Myles Garrett bei den Cleveland Browns immer mehr an. Der Defensive End soll am Sonntag gegen die Washington Commanders wieder einsatzbereit sein. Garrett hatte die ganze Woche trainieren können, was seine Teilnahme signalisiert. Nach einer Ausfallzeit von sieben Spielen freute sich sein Coach auf seine Rückkehr auf das Feld.

Weitere wichtige Ausfälle und positive Entwicklungen

Bei den Kansas City Chiefs gibt es keine größeren Neuigkeiten concerning Patrick Mahomes. Head Coach Andy Reid betonte, dass es sich eher um positive Nachrichten handle. Mahomes fühle sich "wirklich gut", verspüre aber noch Schmerzen, weshalb er am Montag kein Training hatte. Die Reha-Maßnahmen sollen die verbliebenen Beschwerden loswerden, wobei Mahomes selbst guter Dinge ist.

Bei den Los Angeles Chargers bricht Rookie-Tackle Gracen Halton den Knöchel gegen die Las Vegas Raiders. Der 22-Jährige muss die restliche Saison pausieren. Er führte sein Team in Tackles for Loss mit fünf bis zu seiner Verletzung im vierten Viertel an. Zudem sammelte er zwei Sacks in dieser Spielzeit. Bei den Chicago Bears macht quarterback Justin Campbell Fortschritte. Er dankte der Öffentlichkeit für die Unterstützung und berichtet von voller Bewegungsfähigkeit im Unterkörper.

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Die Liste der Ausfälle in der NFL scheint kein Ende zu nehmen. Neue Verletzungen kommen zu den langen Reihen der bereits ausgefallenen Spieler hinzu. Für Fans und Analysten bedeutet dies eine permanente Anpassung der Erwartungen und Spielstrategien. Die betroffenen Teams müssen nun mit ihren verbleibenden Reserven umgehen, um die restlichen Partien zu bestreiten. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie gut die Depth Charts dieser Teams aufgestellt sind, besonders bei den kritischen Positionen wie Quarterback und Wide Receiver.