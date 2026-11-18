Eine detaillierte Analyse der aktuellen NFL-Situation in der zweiten Hälfte der Regular Season. Dabei werden die Probleme der Dolphins mit Kyle McCord, die Defensive-Schwächen der Ravens und die Aufbauphase der Titans sowie der Eagles beleuchtet. Auch die Leistungen der Colts, Chargers und weiterer Teams stehen im Fokus.

Die aktuelle NFL-Saison befindet sich in der heiklen Phase der zweiten Halbzeit der regulären Spielsaison, wobei sich das Kräfteverhältnis in der Liga dramatisch verschiebt und die Konturen der Play-off-Qualifikanten sowie der Teams, die auf die Zukunft setzen müssen, deutlicher werden.

Miami Dolphins und Kyle McCord im Abwärtstrend

Besonders auffällig ist die Situation um die Miami Dolphins, bei denen die Leistung von Backup-Quarterback Kyle McCord kaum noch für Siege ausreicht. Im Spiel gegen die Indianapolis Colts zeigte sich dies deutlich, da McCord den Ball sogar in der eigenen Endzone verlor, was den Colts einen geschenkten Touchdown bescherte.

Also read Adidas verliert nächsten großen Deal an Krisen-Konzern

Dazu kam eine durchwachsene Performance vom Kicker Zane Gonzalez, der einen Extrapunkt und zwei Field Goals vergab, was letztlich zum Abgang des Kickers führte, bevor er noch zum Kicker der Dolphins wurde. Lichtblicke bieten bei den Dolphins ausschließlich Rookies wie der Linebacker Jacob Rodriguez und der Receiver Caleb Douglas, die jedoch keine echte Chance auf eine Wende hatten.

Währenddessen entwickeln sich andere Teams positiv weiter, wie etwa die Tennessee Titans, bei denen Cam Ward stetig an Qualität gewinnt und Running Back Tony Pollard zum dritten Mal in Folge einen Lauf über dreißig Yards erzielte. Durch die Ansammlung zahlreicher Draft-Picks hat Tennessee die Substanz für die Zukunft gesichert, auch wenn der Fokus nun klar auf dem Aufbau liegt. Im westlichen Conference-Bereich zeigen die Baltimore Ravens Probleme, die weit über die aktuelle Niederlage gegen die verlustpunktfreien Chargers hinausgehen.

Advertisement

Justin Herbert, der Quarterback der Chargers, blieb erstmals in dieser Saison ohne Interception, und auch Running Back Omarion Hampton wurde zu einem wichtigen Bestandteil der Offensive, was den Kontrast zu den eigenen Schwierigkeiten unterstreicht. Bei den Ravens war Quarterback Jacoby Brissett gezwungen, ganze vierzig-nine Pässe zu werfen, was zum vierten Mal in dieser Saison geschah, und gleichzeitig lief Running Back Derrick Henry bei zehn Versuchen nur auf mageren zehn Yards, was seine schlechte Laune nach dem Spiel erklärt.

Niederlagenserie belastet Ravens und Playoff-Chancen

Diese Serie von fünf Niederlagen in Folge ist bezeichnend für die Krise des Teams, das trotz des Rückkehrs von Schlüsselspielern keinen Playoff-Push starten kann. Auch die Indianapolis Colts gewannen mit 24 zu 22 gegen die Dolphins, jedoch war die Leistung nicht überzeugend, da sie im Schlussviertel verzweifelt versuchten, den Gegner zurück ins Spiel zu holen.

Nach dem Trade von Guard Quenton Nelson nach Seattle ist Jonathan Taylor der letzte echte Playmaker in der Offensive, wobei Rookie Running Back Seth McGowan mit seiner Spielweise positive Akzente setzt. Die kommenden Spiele gegen Houston und andere Gegner mit negativer Bilanz könnten Momentum für 2027 erzeugen oder zumindest eine Position für den Verbleib des aktuellen Trainerstabs festigen.

Weitere Teams kämpfen mit existenziellen Fragen, darunter die Philadelphia Eagles, die ohne zu spielen drei Plätze kletterten, was bei verbitterten Fans eher auf Zynismus als auf Sportlichkeit stößt. Nach dem Trade von Jordan Davis zu den Jaguars und sieben Niederlagen in Folge mit der schwächsten Offensive der Liga steht die Zukunft der Franchise auf der Kippe. Punter Braden Mann gilt faktisch als wertvollster Spieler der ersten Saisonhälfte, was sagenhaft wenig über das Offensive-Game aussagt.

Advertisement

Krisen bei Philadelphia Eagles und Arizona Cardinals

In Miami droht Head Coach Aaron Glenn einen neuen Rekord zu brechen, da er bei einer weiteren Niederlage in Folge zehn Divisionsspiele zum Start seiner Karriere verlieren würde, was ein starkes Argument gegen seine weitere Beschäftigung wäre. Auch die Arizona Cardinals befinden sich in einer Talfahrt: Nach dem Trade von Marvin Harrison Jr. und Jacoby Brissett sowie dem Ausfall von Michael Wilson und Jeremiyah Love ist Tight End Trey McBride der letzte verbliebene wichtige Akteur, der sich wahrscheinlich mehr Freiheit wünscht.

In der NFC South sind die New Orleans Saints trotz der Niederlage gegen Carolina nicht hoffnungslos, da Rookie Receiver Jordyn Tyson in seinem zweiten Spiel elf Bälle fingen und die Division aufgrund ihrer Schwäche noch offen ist. Die Washington Commanders gewannen gegen die Giants und nutzen den direkten Vergleich aus, um in der schwachen NFC East vorzulaufen, bevor sie am Montag auf die Bengals treffen.

Die Fernando-Mendoza-Ära begann vielversprechend, doch die Defensive ließ 461 Yards zu, was die Defizite im Team offenbart, die nun behoben werden müssen, um nicht weiter abzurutschen.