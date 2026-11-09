NFL Update: Nacua, Jacobs und Campbell im Fokus der Berichterstattung

Aktuelle Verletzungsstatus von Puka Nacua, Josh Jacobs und Josh Allen nach den jüngsten Spielen. Details zu Ausfällen, Operationen und Comeback-Plänen in der NFL.

Die National Football League (NFL) steht aktuell im Zeichen schwerer Verletzungssorgen für mehrere Top-Spieler. Die Los Angeles Rams bangen um ihren Star-Receiver Puka Nacua, während die Green Bay Packers mit einem operativen Eingriff bei Running Back Josh Jacobs rechnen müssen. Zusätzlich berichten Berichte über den Gesundheitszustand von Kansas City Chiefs Quarterback Patrick Mahomes und Detroit Lions Quarterback Jared Goff. Diese Entwicklungen prägen die aktuelle Diskussion um die Aufstellung der Teams für die kommenden Wochen.

Puka Nacua Knieverletzung droht

Die Los Angeles Rams müssen um ihren Star-Receiver Puka Nacua bangen, nachdem er sich in der Partie gegen die Washington Commanders am Knie verletzt hat. NFL-Insider Mike Garafolo und Adam Schefter berichten, dass Nacua am Montag einer MRT-Untersuchung unterzogen werden muss, um das genaue Ausmaß der Verletzung festzustellen. Erste vorsichtige Entwarnung gibt es jedoch: Die Rams gehen derzeit nicht davon aus, dass sich Nacua einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

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Laut weiteren Berichten von ESPN handelt es sich um eine Zerrung des Innen- und des hinteren Kreuzbands sowie um eine Zehenverletzung. Head Coach Sean McVay hat angedeutet, dass Nacua wahrscheinlich auf die Injured Reserve List gesetzt wird, wenn er vier Spiele verpasst. In dieser Saison erzielte Nacua bislang vier Receiving Touchdowns und einen Rushing Touchdown. In den jüngsten drei Partien steuerte er jeweils einen Score bei.

Sein letztes herausragendes Spiel war das 20:13 gegen die Washington Commanders, bei dem er 150 Receiving Yards erzielte. Würde er die kommenden Spiele ausfallen, müssten die Rams auf einen ihrer wichtigsten Offensivspielverzichte verzichten. Die endgültige Entscheidung fällt nach der MRT-Untersuchung am Montag, die klare Aussagen zur Genesungsdauer treffen wird.

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Josh Jacobs Operation bei den Packers

Bei den Green Bay Packers fehlt Running Back Josh Jacobs verletzungsbedingt. Nachdem er die ersten sechs Saison-Wochen auf der Commissioner's Exempt List verbracht hatte, ist er nun durch eine Verletzung ausgeschieden. Head Coach Matt LaFleur verkündete, dass Jacobs operiert werden muss. Die genaue Ausfallzeit ist noch unklar, doch LaFleur ließ durchblicken, dass ein Einsatz auf die Injured Reserve List möglich sei.

Jacobs hatte in seinen ersten beiden Saison-Einsätzen insgesamt drei Touchdowns erzielt. Am vergangenen Sonntag schied er bereits im ersten Viertel der Partie gegen die Chicago Bears aus, die die Packers mit 45:27 verloren. Die Packers stehen nun vor der Herausforderung, ihre Offensive ohne ihren erfahrenen Laufstark aufzustellen, während die Genesung von Jacobs den weiteren Saisonverlauf beeinflussen könnte.

Mahomes und Goff Verletzungsupdate

Bei den Kansas City Chiefs gibt es Entwarnung für Quarterback Patrick Mahomes. Head Coach Andy Reid betonte, dass die Verletzung eher positiver Natur sei und es primär um die Linderung von Schmerzen durch Reha-Maßnahmen gehe. Mahomes fühle sich wirklich gut, verspüre jedoch noch Schmerzen, weshalb er am Montag kein Training hatte. Die Chiefs warten am kommenden Sonntag auf ein Auswärtsspiel bei den Detroit Lions.

Bei den Detroit Lions hingegen gibt es eine deutliche Verschlechterung für Quarterback Jared Goff. Nach einem schweren Zusammenprall im Spiel gegen die Minnesota Vikings lag Goff regungslos am Boden und wurde abtransportiert. In einem Statement bedankte er sich bei seiner Familie und den Fans für die Unterstützung. Er gab an, volle Bewegungsfähigkeit im Unterkörper zu haben, blieb aber optimistisch regarding seiner Genesung. Die Lions müssen nun auf ihre Offensive ohne ihren Start-Quarterback hoffen.

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Weitere Ausfälle und Comeback-Pläne

Die San Francisco 49ers können weiterhin keine Entlastung bei ihren Verletztenlisten finden. Rookie-Tackle Gracen Halton brach sich im vierten Viertel gegen die Las Vegas Raiders den Knöchel und wird die restliche Saison ausfallen. Head Coach Jim Harbaugh überstimmte den Wunsch von Halton, weiterzuspielen, da eine ernste Verletzung wie ein Bruch befürchtet wurde.

Auf positiverer Ebene deutet sich bei den Los Angeles Rams das Comeback von Myles Garrett an. Der Defensive End soll am Sonntag wieder einsatzbereit sein, nachdem er sieben Spiele verpasst hatte. Coach McVay äußerte große Freude über die Rückkehr. Zudem berichteten Insider von Plänen, weitere Spieler für die kommenden Spiele fit zu bekommen, um die Offensive gegen die Washington Commanders zu stärken.