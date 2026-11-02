NFL-Urteil: Brittany Mahomes kritisiert Schiri-Fehlstart bei Chiefs-Niederlage

Brittany Mahomes kritisiert scharf ein Schiri-Urteil nach der Chiefs-Niederlage gegen Denver. Die Debatte über Fehlstart und Spielentscheidung geht weiter.

Ein bitterer Abend ereilte die Kansas City Chiefs im Duell mit den Denver Broncos, das mit einer knappen Niederlage von 24 zu 28 endete. Das Team von Quarterback Patrick Mahomes schien in der letzten Spielminute noch die Wende geschafft zu haben. Rashee Rice brachte den Ball vermeintlich zum entscheidenden Touchdown in die Endzone. Doch die Freude hielt nur kurz an, da die Referees den Score wegen eines Fehlstarts von Offensive Tackle Jaylon Moore nicht anerkannten. Diese Entscheidung besiegelte die Niederlage der Chiefs endgültig. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte anschließend die Ehefrau von Patrick Mahomes, Brittany Mahomes, die sich öffentlich über die Schiedsrichter entscheidung ärgerte. Dies löste eine heftige Debatte unter den Fans aus.

Social-Media-Kritik der Ehefrau

Dass sie mit dem Ausgang der Partie alles andere als einverstanden war, machte Brittany Mahomes auf Instagram unmissverständlich deutlich. In ihrer Story kritisierte sie die Unparteiischen scharf und bezeichnete deren Entscheidung als völlig unverständlich. Dabei schrieb sie, dass man ihr nicht erzählen könne, man pfeife so etwas bei einem spielentscheidenden Touchdown. Sie fügte ironisch hinzu, dass es klar sei, weil es die Chiefs wären, und nannte es den schwächsten Call, den sie je gesehen habe. Diese öffentlichen Äußerungen sorgten für massive Reaktionen in den sozialen Medien und verschärften die Diskussion um die Neutralität der Entscheidungen.

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Fans und Medien reagieren empört

Viele NFL-Fans können die Empörung von Brittany Mahomes nicht nachvollziehen. Ihrer Ansicht nach sprechen die Fernsehbilder eine klare Sprache, wonach die Schiris den Fehlstart der Chiefs-Offense korrekt geahndet hätten. Bei den gegnerischen Anhängern haben die Chiefs zudem schon länger den Ruf, in engen Spielsituationen besonders häufig von Schiedsrichterentscheidungen zu profitieren. In den sozialen Medien wird Brittany deshalb inzwischen als schlechte Verliererin dargestellt. Besonders spöttisch fällt ein Kommentar aus, in dem bemerkt wird, dass ausgerechnet eine Chiefs-Anhängerin sich über Schiedsrichter beschwert. Viele Fans sehen die Verantwortung für das Ergebnis ohnehin ganz woanders als bei den Unparteiischen.

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Verspielter Vorsprung als Kontext

Die Kritik an den Richtern überdeckt jedoch oft die spielerischen Leistungen der Teams selbst. Schließlich hatte Kansas City im letzten Viertel noch einen Vorsprung von elf Punkten, den das Team bis zum Ende verspielte. Dieser große Rückstand, den die Chiefs aus der Hand gaben, wird von vielen Beobachtern als der eigentliche Grund für die knappe Niederlage gesehen. Die emotionale Reaktion von Brittany Mahomes stellt somit nur einen Teilaspekt eines komplexen Spiels dar. Die Debatte über die Fairness in der Liga und die Rolle von Starfamilien in der NFL wird sich voraussichtlich noch längere Zeit halten. Die Niederlage gegen Denver bleibt eine bittere Pille für das Umfeld um Patrick Mahomes, die nun die interne Kritik kanalisieren muss.