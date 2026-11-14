NFL-Verletzungen im Überblick: Nacua, Jacobs und Jackson setzen Saison aus

Aktuelle NFL-Verletzungsmeldungen: Puka Nacua und Lamar Jackson fallen länger aus. Mehr zu Josh Jacobs Operation und Patrick Mahomes Knieschmerzen.

Die NFL -Saison ist von einer Welle schwerer Verletzungen bei Top-Spielern geprägt, die die Aufstellungen mehrerer Franchises grundlegend verändert. Die neuesten Meldungen zeigen, dass sich der Zustand der Star-Receiver und Quarterbacks verschlechtert hat, was zu erheblichen Unsicherheiten bei den Playoff-Aussichten führt.

Puka Nacua und Lamar Jackson auf der IR-Liste

Die Los Angeles Rams haben offiziell bestätigt, dass ihr Star-Receiver Puka Nacua auf die Injured-Reserve-Liste (IR-Liste) gesetzt wird. Head Coach Sean McVay erklärte, dass der Wide-Receiver eine längere Zeit ausfallen wird. Diese Entscheidung folgte auf seine Knieverstauchung sowie Zerrungen am Innen- und hinteren Kreuzband, verbunden mit einer weiteren Zehenverletzung.

Parallel dazu muss die Franchise Baltimore Ravens mit einem weiteren schweren Schlag umgehen. Quarterback Lamar Jackson unterliegt einem vorzeitigen Saison-Aus. Nach seiner Verletzung am Daumen, bei der eine Operation erforderlich war, hatte ein früheres Saison-Ende bereits diskutiert werden müssen. Die Franchise hat nun Klarheit geschaffen: Jackson wird für sechs bis zehn Wochen fehlen.

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Dies bedeutet, dass der Superstar der Ravens frühestens am 27. Dezember gegen die Cleveland Browns wieder auf dem Spielfeld stehen kann. Dieser Ausfall trifft Baltimore zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da die Mannschaft bereits unter Pech an der Quarterback-Position litt. Nach Jacksons Verletzung musste Backup Tyler Huntley einspringen, zog sich jedoch selbst eine Verletzung zu, die ihn für den Rest der Saison ausschlacht. Dies lässt die Offensive der Ravens in einer prekären Lage zurück.

Josh Jacobs Operation und Verzögerungen bei den Green Bay Packers

Auch die Green Bay Packers müssen ohne ihren Running Back Josh Jacobs weiterkommen. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtete, hat Head Coach Matt LaFleur bestätigt, dass Jacobs operiert werden muss. Jacobs hatte die ersten sechs Wochen der Saison auf der Commissioner's Exempt List verbracht. Bei seinen ersten beiden Einsätzen erzielte er drei Touchdowns, bevor er am vergangenen Sonntag bereits im ersten Viertel ausfiel.

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Derzeit ist unklar, wie lange Jacobs pausieren muss. Auf die Frage, ob er auf die Injured Reserve List gesetzt wird, antwortete LaFleur offen: "Ich denke, alles ist möglich." Dies deutet darauf hin, dass seine Abwesenheit die gesamte Restzeit der regulären Saison umfassen könnte. Die Packers stehen nun vor der Aufgabe, ihre Offensive neu zu justieren, während sie sich auf das kommende Heimspiel vorbereiten.

Patrick Mahomes Zustand und Andy Reids Position

Bei den Kansas City Chiefs bleibt die Lage rund um Quarterback Patrick Mahomes weiterhin ungewiss, jedoch mit positiveren Untertönen. Head Coach Andy Reid stellte klar, dass man bei Mahomes kein Risiko eingehen wird. Mahomes hatte am Freitag sein Training aufgrund von Knieschmerzen auslassen müssen und wurde als "fraglich" für das nächste Spiel deklariert.

Reid betonte, dass die Chiefs bei Mahomes "kein Risiko" eingehen werden. "Wenn er spielen kann, spielt er. Wenn nicht, dann nicht", erklärte der Trainer. Ein Ausfall von Mahomes würde für Kansas City schwerwiegende Folgen haben, da er als einer der wichtigsten Playmaker der Offensive gilt. Reid gab jedoch Entwarnung, dass keine größere Verletzung vorliegt. Stattdessen gehe es primär darum, durch Rehabilitation die verbleibenden Schmerzen zu beseitigen.

Weitere Verletzungen bei den Kansas City Chiefs

Neben Mahomes gibt es bei den Chiefs ebenfalls Probleme in der Offensive Line. Running Back Isiah Pacheco muss das Training am Freitag aufgrund einer Leistenverletzung aussetzen. Seine Teilnahme am kommenden Spiel ist unsicher. Reid betonte, dass man bei Pacheco ebenfalls vorsichtig sei, da dieser mit 109 Rushing Yards pro Spiel die NFL anführt und entscheidend zum Laufspiel beiträgt.

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Des Weiteren gesellten sich zu den bereits bestehenden Ausfällen Rookie-Tackle Gracen Halton. Der 22-Jährige brach sich im vierten Viertel gegen die Las Vegas Raiders den Knöchel. Er fiel nach einem Block unglücklich auf das Bein und musste unter sichtlichen Schmerzen vom Feld transportiert werden. Halton wird die restliche Saison ausfallen. Der Fourth-Round Pick führte sein Team in Tackles for Loss (fünf) an und sammelte zwei Sacks, was seinen Beitrag zur Passprotektion unterstreicht.