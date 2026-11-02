NFL-Verletzungen: Jack Campbell schwer verletzt, Jackson und St. Brown betroffen

Schwere Nackenverletzung bei Jack Campbell. Auch Lamar Jackson und Amon-Ra St. Brown fallen aus. Übersicht über aktuelle NFL-Verletzungsmeldungen und Ausfälle.

Am 2. November ereignete sich ein schockierender Vorfall in der National Football League, als der linebacker Jack Campbell der Detroit Lions nach einem Tackle zu Boden ging und nicht mehr aufstehen konnte. Diese schwerwiegende Nackenverletzung führte zu seinem direkten Abtransport in ein Krankenhaus, was das gesamte Stadion und insbesondere die Teamkollegen zutiefst besorgte. Die medizinischen Betreuer und Ärzte waren sofort zur Stelle, um den Kapitän zu immobilisieren und die weitere Versorgung einzuleiten.

Jack Campbell schwer verletzt

Während des Abtransports sammelten sich zahlreiche Spieler um ihren führenden Star, wobei viele vor Schock oder Trauer auf die Knie gingen. Die Detroit Lions bestätigten später offiziell, dass Campbell in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde und dort auf eine Nackenverletzung untersucht wird. Eine genaue Diagnose oder eine Entwarnung konnten in der Nacht des Vorfalls noch nicht kommuniziert werden, was die Unsicherheit weiter erhöhte.

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Lions-Head-Coach Dan Campbell sprach unmittelbar nach dem Spiel öffentlich aus, dass die gesamten Gedanken und Gebete des Teams bei Jack und seiner Familie seien. Er betonte, dass die medizinische Versorgung im Vordergrund stehe und dass man die Öffentlichkeit auf dem Laufenden halten würde, sobald neue Informationen vorlägen. Diese emotionale Lage traf insbesondere die Fans und Mitspieler, die Campbell als tragende Säule der Defense schätzten.

Der 25-jährige Campbell blickt auf eine herausragende All-Pro-Saison 2025 zurück, nachdem er als Erstrunden-Pick des Jahres 2023 geholt wurde. In den vergangenen Monaten hat er sich zu einem unverzichtbaren Teil der defensive Einheit entwickelt und erhielt im Sommer eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und 81 Millionen US-Dollar. Zudem wurde er in dieser Saison erstmals zum Mannschaftskapitän ernannt, was seine zentrale Rolle unterstreicht.

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Verletzungen bei den Baltimore Ravens

Parallel zu den Meldungen um die Lions traten bei den Baltimore Ravens erhebliche Probleme im Backfield auf, die das Team vor enorme Schwierigkeiten stellten. Der Quarterback Lamar Jackson zog sich bei einem Wurfversuch eine Verletzung am rechten Daumen zu, nachdem er von Bills-Linebacker Greg Rousseau unglücklich getroffen wurde. Dieser Vorfall zwang ihn, das Feld zu verlassen, da eine sofortige medizinische Beurteilung erforderlich war. Die Ravens gaben bekannt, dass Jackson für den Rest des Spiels ausfallen würde, woraufhin der Backup-Quarterback Tyler Huntley seinen Platz einnahm. Doch auch Huntley verletzte sich kurz darauf, was dazu führte, dass die Ravens auf ihren dritten Quarterback Joe Fagnano zurückgreifen mussten. Diese Kette von Ereignissen demonstrierte die fragile Verfassung der Offensive im Laufe des Spiels.

Nun sind weitere Details zur Jackson-Verletzung bekannt geworden, wie NFL-Insider Adam Schefter zunächst berichtete. Laut Ravens-Coach Jesse Minter muss der Quarterback eine Operation am Daumen durchführen lassen. Die Ravens werden ihn daraufhin auf die Injured-Reserve-Liste setzen, was einen längeren Ausfall bedeutet.

Jackson wird mindestens die kommenden vier Spiele verpassen, wobei Coach Minter sich öffentlich noch nicht festlegen wollte, ob die Verletzung gleichzeitig den Saisonendaus für ihn bedeutet. Diese Ungewissheit belastet die Offensive der Ravens zusätzlich, da ihre Angriffstaktik stark auf Jacksons individuellen Fähigkeiten basiert.

Amon-Ra St. Brown und weitere Verletzungen

Auch Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions musste das Spiel gegen die Minnesota Vikings vorübergehend verlassen. Er zog bei einem 24-Yard-Catch in der Endzone eine mögliche Kopfverletzung zu und wurde zunächst behandelt, nachdem er hart aufgeschlagen war. Die ursprüngliche Touchdown-Entscheidung wurde nach Videoüberprüfung zurückgenommen, woraufhin St. Brown zur Untersuchung in die Kabine ging.

Glücklicherweise gab es später Entwarnung für St. Brown, der wieder aufs Feld zurückkehren konnte. Der 27-Jährige scheint den Schock überwunden zu haben, doch der Vorfall verdeutlicht die ständige Gefahr von Kopfverletzungen im Profisport. Die Lions konnten ihre Offense somit stabil halten, während sie gleichzeitig um Jack Campbells Gesundheit bangen.

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Zusätzlich zu diesen aktuellen Meldungen gibt es Entwicklungen rund um andere Teams und Spieler. Die Seattle Seahawks könnten Running Back Zach Charbonnet und Jadarian Price rechtzeitig für das Spiel gegen die Chicago Bears verfügbar machen. Beide wurden vom Injury Report genommen, wobei Charbonnet sein Saisondebüt feiern könnte.

Price hingegen verpasste die vergangenen vier Spiele aufgrund einer Brustverletzung. Ob er tatsächlich spielen wird, ließ Head Coach Mike Macdonald noch offen. Sollte er aktiviert werden, müsste im 53er-Kader Platz geschaffen werden, was das Team vor logistische Herausforderungen stellt. Coach Macdonald betonte, dass man abwarten werde, was die beste Strategie für das Team ist.

Bei den Los Angeles Chargers fällt Star-Safety Derwin James Jr. weiterhin aus. Der sechsmalige All-Pro ist seit Anfang Oktober verletzt und wurde nun endgültig auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Er wird mindestens vier weitere Partien verpassen. Als Ersatz wurden Isas Waxter und Kaiir Elam in den aktiven Kader berufen, um die defensive Schwäche zu kompensieren.

Die Philadelphia Eagles müssen auf Star-Receiver A.J. Brown verzichten, der aufgrund von Knieproblemen nicht zur Verfügung steht. Brown war zu Saisonbeginn bereits durch eine Knöchelverletzung ausgefallen, was ihn aktuell als stark von Pech verfolgt gelten lässt. Diese Vielzahl von Verletzungen in der NFL zeigt, wie hart der Wettbewerb auf höchstem Niveau ist und wie schnell die Lage für Teams kippen kann.