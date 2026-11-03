NFL-Verletzungen: Jackson, Campbell und Love fallen aus

Schwere Verletzungswelle in der NFL: Lamar Jackson, Jack Campbell und Kyler Love müssen pausieren. Details zu Ausfallzeiten und Ersatzspielern.

Die aktuelle NFL-Saison wird von einer massiven Welle schwerwiegender Verletzungen überschattet, die mehrere Top-Spieler und ihre Mannschaften vor große Herausforderungen stellt. Zu den prominentesten Opfern gehören Quarterback Lamar Jackson von den Baltimore Ravens, Linebacker Jack Campbell von den Detroit Lions sowie Rookie Wide Receiver Kyler Love von den Arizona Cardinals. Diese drei Athleten müssen nun mit langen Ausfällen rechnen, was die Aufstellung und Strategie ihrer jeweiligen Teams grundlegend verändert.

Lamar Jackson benötigt Daumenoperation

Lamar Jackson muss sich einer Operation am rechten Daumen unterziehen und fällt für die Baltimore Ravens mindestens die kommenden vier Spiele aus. Der 29-jährige Star-QB hatte sein Comeback nach einer dreiwöchigen Pause erst kürzlich gefeiert, sich jedoch bei einem Wurfversuch im Spiel gegen die Buffalo Bills unglücklich verletzt. Dabei wurde er von Bills-Linebacker Greg Rousseau getroffen, was zum sofortigen Feldaus führte. Head Coach Jesse Minter bestätigte die Schwere der Verletzung und ordnete die Platzierung auf der Injured-Reserve-Liste an. NFL-Insider Adam Schefter berichtete zuerst über die Entwicklung, wobei Minter öffentlich noch nicht ausschloss, ob dies bereits das Saisonende bedeutet.

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Jack Campbells schwere Nackenverletzung

Jack Campbell liegt weiterhin in einem örtlichen Krankenhaus zur Beobachtung und erholt sich von einer schweren Nackenverletzung, die er beim Spiel gegen die Minnesota Vikings erlitten hat. Der 25-jährige All-Pro und Mannschaftskapitän der Detroit Lions blieb nach einem Tackle im vierten Viertel regungslos am Boden und musste abtransportiert werden. Lions-Coach Dan Campbell äußerte sich positiv über den Zustand seines Spielers, betonte jedoch die Notwendigkeit der Privatsphäre für seine Familie. Campbell, der im Jahr 2023 als Erstrunden-Pick ausgewählt wurde, erhielt diesen Sommer eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und 81 Millionen US-Dollar.

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Kyler Loves frustrierende Rookiesaison

Kyler Love verpasst aufgrund eines High Ankle Sprain mindestens die kommenden vier Spiele, laut NFL Network sogar vier bis fünf Wochen. Seine Rookiesaison läuft damit weiterhin frustrierend, da er vor diesem Vorfall bereits zwei Partien wegen einer anderen Knöchelverletzung ausfallen ließ. Der 21-Jährige konnte seinen hohen Draftpick auf dem Feld bislang noch nicht rechtfertigen. Während seiner Abwesenheit dürfte Tyler Allgeier zur zentralen Figur im Backfield der Arizona Cardinals werden. Allgeier zeigte bereits gegen die Cowboys mit 191 Scrimmage Yards und zwei Touchdowns, dass er eine wichtige Rolle im Sieg spielen kann.

Weitere Ausfälle und Rückkehrer im Fokus

Neben den genannten Stars sind auch andere Akteure betroffen oder stehen vor wichtigen Entscheidungen. Defensive Tackle DaVon Hamilton fällt für den Rest der Saison aus, da er sich einen Quadrizepsriss zuzog. Bei den Los Angeles Rams wartet das Comeback von Myles Garrett, der mit einer Verletzung in die Saison 2026 gestartet war. Head Coach Wann erwartet ihn zwar in dieser Woche wieder im Training, doch die Aktivierung von der Injured-Reserve-Liste ist noch offen. Die Rams müssen ein 21-tägiges Fenster öffnen, um Garrett in den aktiven Kader zu holen, sonst endet seine Saison. Zudem steht der Placekicker der Rams nach einer Leistenverletzung erstmals auf dem Injury Report, ohne dass weitere Details bekannt wurden.