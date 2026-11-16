NFL-Verletzungen: Maye, Kelce und Jackson ausfallen

Massive Ausfälle in der NFL: Drake Maye, Travis Kelce und Lamar Jackson verletzt. Details zu neuen IR-Setzungen, Operationen und Spielausfällen der Teams.

Die aktuelle NFL -Saison wird zunehmend von einer Welle schwerer Verletzungen geprägt, die zahlreiche Star-Akteure langfristig außer Gefecht setzen. NFL -Insider Ian Rapoport meldet, dass sich der Quarterback Drake Maye von den New England Patriots eine gravierende Verletzung am unteren Bein zugezogen hat. Diese Blessur droht, ihn für einen längeren Zeitraum vom Spielfeld fernzuhalten, wobei sogar ein kompletter Saison-Aus als mögliche Konsequenz diskutiert wird. Maye muss sich nun weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen, um die genaue Schwere der Verletzung abschließend zu klären.

Maye verletzt sich in München gegen die Lions

Die Verletzung ereignete sich, als Maye von den New England Patriots in München im Spiel gegen die Detroit Lions verletzungsbedingt aus dem Spiel genommen werden musste. Bereits seine Rückkehr aus Deutschland stand im Zeichen medizinischer Unsicherheit. Die Patriots-Führung und das Trainerteam verfolgen die Entwicklung der Verletzung am Unterschenkel genau, da die Prognose für einen schnellen Einsatz aktuell eher pessimistisch ist. Die Auswirkungen auf die Offensive der Patriots könnten erheblich sein, da Maye eine zentrale Rolle im Quarterback-Roster einnimmt. Bis Klarheit über die genaue Diagnose besteht, bleibt die sportliche Planung der Mannschaft vorerst unsicher.

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Kelce und Henderson als weitere Ausfälle vermerkt

Neben Maye trifft es auch andere etablierte Spieler hart. Travis Kelce von den Kansas City Chiefs blieb nach einem Tackle von Safety DeMarcco Hellams zunächst kurz liegen und humpelte anschließend für weitere Untersuchungen in die Umkleidekabine. Kurze Zeit später teilten die Chiefs offiziell mit, dass eine Rückkehr von Kelce ins Spiel fraglich sei. Gleichzeitig hat die Detroit Lions die Personalie von TreVeyon Henderson auf die Injured Reserve List gesetzt. Der Running Back steht aufgrund einer Krankheit mindestens vier weitere Spiele nicht zur Verfügung. Head Coach Mike Vrabel erklärte, dass er zwar im Austausch mit dem 24-Jährigen steht, aber keinen konkreten Zeitpunkt für die Rückkehr auf den Rasen nennen könne.

Offizielle IR-Setzungen und veränderte Roster-Lagen

Reggie Gilliam und Greg Van Roten haben die Injured Reserve List der Chiefs hingegen verlassen und sind wieder einsatzbereit. Mit Andrew Rupcich wurde zudem ein Guard aus dem Practice Squad in das aktive Roster aufgenommen, um die Lücken zu schließen. Auch bei den Los Angeles Rams wird Klarheit geschaffen: Puka Nacua wird offiziell wegen einer Knieverstauchung sowie einer Zerrung des Innen- und des hinteren Kreuzbands und einer Zehenverletzung auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Head Coach Sean McVay bestätigte, dass Nacua eine längere Zeit fehlen wird. Ein Spieler auf der IR-Liste muss mindestens vier Spiele aussetzen, wobei es kaum wahrscheinlich ist, dass Nacua in Woche 15 bereits wieder verfügbar sein wird.

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Drake Maye und die Zukunft der Quarterbacks

Die Sorgen um die Quarterback-Positionen nehmen zu, nicht nur in New England. Bei den Baltimore Ravens droht ein ähnliches Szenario für Lamar Jackson, der in der vergangenen Saison mit 109 Rushing Yards pro Spiel die NFL anführte und als wichtigster Playmaker der Offense galt. Jackson musste sich nach seiner Verletzung am Daumen einer Operation unterziehen, woraufhin sogar ein vorzeitiges Saison-Aus im Raum stand. Nun ist Klarheit über die Ausfallzeit geschaffen: Sechs bis zehn Wochen muss Baltimore auf den Superstar verzichten. Damit würde er frühestens am 27. Dezember gegen die Cleveland Browns wieder auf dem Feld stehen. Das Backup Tyler Huntley hatte sich ebenfalls verletzt und kann die restliche Saison nicht mehr spielen.

Jackson, Jacobs und die langen Verletzungslisten

Auch bei den Green Bay Packers gibt es Probleme: Josh Jacobs muss zwangspausieren. Nachdem der Running Back die ersten sechs Saison-Wochen auf der Commissioner's Exempt List verbrachte, fehlt er nun aufgrund einer Verletzung. NFL-Insider Ian Rapoport berichtete, dass Head Coach Matt LaFleur verkündete, Jacobs operiert werden muss. Die Dauer der Pause ist noch unklar. Auf die Frage, ob Jacobs auf die Injured Reserve List gesetzt werde, antwortete der Cheftrainer: Ich denke, alles ist möglich. Jacobs hatte in seinen ersten beiden Saison-Einsätzen drei Touchdowns erzielt, ehe er am Sonntag bereits im ersten Viertel ausschied. Zusätzlich meldet die NFL, dass Rookie-Tackle Gracen Halton die restliche Saison verpassen wird. Der 22-Jährige brach sich im vierten Viertel gegen die Las Vegas Raiders den Knöchel und musste mit dem Cart vom Feld transportiert werden.