Schwere Knöchelverletzung bei 49ers-Star McKivitz, Texans-Defensivchef Al-Shaair auf IR und Mayfields Fußzerrung belasten die NFL-Saison-Woche 11 erheblich.

Die National Football League befindet sich in einer Phase massiver personeller Umbrüche, während mehrere Franchises mit schweren Ausfällen rechnen müssen. Die NFL-Saison-Woche 11 ist bereits vorab durch eine Reihe kritischer Verletzungen überschattet, die den Ausgang entscheidender Begegnungen nachhaltig beeinflussen könnten. Besonders die San Francisco 49ers, Houston Texans und Tampa Bay Buccaneers müssen taktische Neuaufstellungen vornehmen, da Schlüsselspieler für die kommenden Spiele nicht zur Verfügung stehen.

McKivitz erwartet schweres Saison-Aus

Colton McKivitz von den San Francisco 49ers wird voraussichtlich die restliche Saison 2025 ausfallen. Head Coach Kyle Shanahan teilt mit, dass der Offensiv-Tackle sich kurz vor Weihnachten 2025 im Spiel gegen die Minnesota Vikings eine schwere Knöchelverletzung zugezogen hat. Shanahan beschreibt die Verletzung als Kombination aus Bruch und Ausrenkung, die der letzten Verletzung von Fred Warner ähnlich sei. Sollte diese Diagnose durch weitere Untersuchungen bestätigt werden, bedeutet dies das vorzeitige Ende seiner Spielzeit.

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Die Reaktion im Team war von großer Betroffenheit geprägt. Star-Runningback Christian McCaffrey nannte die Situation brutal und hob McKivitz als Schlüsselfigur hervor. McCaffrey betonte, dass McKivitz jeden Tag mit der richtigen Einstellung da sei und als Maßstab für das Team diene. Die Mannschaft werde ihn sehr vermissen, doch man habe beschlossen, von nun an für ihn zu spielen. McKivitz war bereits für den Rest der Partie gegen die Vikings durch Vederian Lowe ersetzt worden, als die Mannschaft mit 33:35 bei den Carolina Panthers ihre sechste Niederlage in Folge hinnehmen musste.

Al-Shaair auf Injured Reserve der Texans

Die Houston Texans haben Linebacker Azeez Al-Shaair offiziell auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Al-Shaair leidet an einer Leistenverletzung, die ihn voraussichtlich für mindestens die kommenden vier Spiele ausschaltet. Dies folgt auf seine Abwesenheit bei der 24:27-Niederlage gegen die Cleveland Browns am vergangenen Sonntag. Head Coach DeMeco Ryans bezeichnet Al-Shaair als das Herz der Verteidigung. Der Abwehrchef übernimmt zentrale Aufgaben in der Kommunikation, als Führungspersönlichkeit und durch starke Leistungen auf dem Feld.

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Die Rolle des Abwehrchefs, der die Defensiv-Spielzüge an die Mitspieler weitergibt, wird vorerst von Henry To'oTo'o übernommen. Diese Aufteilung wird nach Angaben von Ryans auch in Zukunft bestehen bleiben. Al-Shaair ist mit 68 Tackles in sieben Spielen der beste Tackler der Texans. In der vergangenen Saison führte er das Team mit 103 Tackles an und wurde erstmals ins All-Star-Team gewählt. Im Sommer hatte er seinen Vertrag um drei Jahre verlängert, wofür die Texans ihm 54 Millionen Dollar zusichern.

Der Ausfall von Al-Shaair trifft die Texans (3-6) zu einem kritischen Zeitpunkt. Ohne ihren Abwehrchef müssen sie die Partie gegen die Indianapolis Colts (3-7) bestreiten. Für Houston geht es in diesem Duell darum, die schwindenden Playoff-Hoffnungen am Leben zu erhalten. Die defensive Struktur muss nun ohne ihre zentrale Schaltstelle auskommen, was die Erwartungen an die Backup-Spieler deutlich erhöht.

Mayfield und weitere Verletzungssorgen

Auch bei den Tampa Bay Buccaneers droht ein Ausfall im Backfield. Quarterback Baker Mayfield hat sich eine Zerrung im Fuß zugezogen. NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, dass diese Verletzung Mayfield womöglich für die Partie am Sonntag außer Gefecht setzen könnte. In der vergangenen Woche trug Mayfield zeitweise eine Gehschiene. Einen ersten offiziellen Hinweis auf seinen Einsatzstatus für Woche 11 wird der Injury Report geben, den die Buccaneers am Mittwoch veröffentlichen.

Sollte Mayfield ausfallen, würde er von Jalon Daniels ersetzt werden. Der Rookie hatte Mayfields Position als Starting Quarterback in dieser Saison bereits dreimal übernommen, nachdem dieser wegen einer Daumen-Verletzung längere Zeit ausgefallen war. Parallel dazu sorgen die Verletzungen bei anderen Teams für Unsicherheit. Der Defensive End Chris Braswell der Houston Texans verletzte sich beim ersten Einsatz der Saison schwer am rechten Knie. Bei einem Kickoff-Return prallte er mit Caden Curry von den Colts zusammen und musste mit dem Cart abtransportiert werden.

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Der Running Back Derrick Henry der Baltimore Ravens musste im Schlussviertel wegen des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung ausgewechselt werden. Nach einem Touchdown-Erfolg schlug er mit dem Hinterkopf auf dem Boden auf. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Auch Puka Nacua der Los Angeles Rams könnte nach seiner Operation am Innenband die Saison vorzeitig beenden. Christian McCaffreys Worte von der Notwendigkeit, für die verletzten Kollegen zu spielen, unterstreichen die harte Realität im aktuellen NFL-Kalender.