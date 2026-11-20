Schwere Verletzungen bei Chris Braswell, Azeez Al-Shaair und Drake Maye belasten die Playoffs-Hoffnungen. Ein Überblick über die aktuellen Injury Reports.

Die aktuelle NFL -Saison bringt den betroffenen Teams immense Rückschläge durch schwerwiegende Verletzungsmeldungen. Besonders die Houston Texans müssen zwei ihrer Schlüsselspieler auf der Reserve-Liste verzeichnen, während die New England Patriots mit dem Ausfall von Quarterback Drake Maye kämpfen. Auch in anderen Divisionen häufen sich die Meldungen über verletzungsbedingte Ausfälle bei wichtigen Akteuren.

Schwerer Knochenbruch bei Chris Braswell

Chris Braswell erlitt bereits nach wenigen Sekunden des Spiels einen schweren Knöchelbruch am rechten Knie. Der Defensive End prallte während des Kickoff-Returns mit Caden Curry von den Indianapolis Colts zusammen und ging sofort zu Boden. Das Spiel wurde unverzüglich unterbrochen, während mehrere Minuten lang medizinische Hilfe geleistet wurde, bevor Braswell auf der Bahre aus dem Stadion gefahren wurde. Diese Verletzung trifft ihn besonders hart, da es sich um seinen ersten Einsatz in dieser Saison handelte, für den er aus der Practice Squad berufen worden war. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er die restliche Saison ausfällt.

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Al-Shaair fehlt mindestens vier Spiele

Azeez Al-Shaair wurde von den Houston Texans auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt und wird aufgrund einer Leistenverletzung für mindestens die kommenden vier Spiele ausfallen. Der Head Coach DeMeco Ryans betonte die essentielle Rolle des Linebackers für die Defensive des Teams. Al-Shaair, der in sieben Spielen bereits 68 Tackles verbuchte, hatte seine Führungsposition auch in der Vorsaison mit 103 Tackles bewiesen. Er führt die Verteidigung bei der Kommunikation der Spielzüge an. Ohne ihn treffen die Texans (3-6) in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf die Indianapolis Colts (3-7), um ihre Playoff-Hoffnungen zu wahren.

Spielmacher-Mayfield und Maye setzen ihre Saison aufs Spiel

Bei den Tampa Bay Buccaneers besteht Ungewissheit über den Status von Quarterback Baker Mayfield, der sich eine Zerrung im Fuß zugezogen hat. NFL-Insider Ian Rapoport meldet, dass Mayfield zeitweise eine Gehschiene trug und sein Einsatz für Woche 11 fraglich ist. Sollte er nicht fit sein, würde Rookie Jalon Daniels die Position übernehmen. Parallel dazu melden sich Berichte aus Europa: Drake Maye von den New England Patriots zog sich bei seinem Einsatz in München gegen die Detroit Lions eine Verletzung am unteren Bein zu. Es besteht die Gefahr, dass er länger ausfällt oder sogar die Saison beendet.

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Neue Meldungen zu Travis Kelce und TreVeyon Henderson

Weitere Updates kommen aus den Reihen der Kansas City Chiefs und der New England Patriots. Travis Kelce musste nach einem Tackle von DeMarcco Hellams das Spielfeld verlassen. Die Chiefs stellten später fest, dass seine Rückkehr ins Spiel unwahrscheinlich war, woraufhin weitere Untersuchungen eingeleitet wurden. Bei den Patriots wurde auch Running Back TreVeyon Henderson auf die Injured Reserve List gesetzt. Er verpasste Spiele wegen einer Krankheit und steht vor mindestens vier weiteren Ausfällen. Head Coach Mike Vrabel konnte bisher keinen genauen Zeitpunkt für seine Rückkehr nennen.

Rückkehr von Kyle Monangai zu den Chicago Bears

Im positiven Sinne entwickelt sich die Verletzungssituation bei den Chicago Bears. Running Back Kyle Monangai wird wohl in Woche 11 gegen die New Orleans Saints wieder verfügbar sein. Er hatte wegen einer Daumen- und einer Zehenverletzung (Turf-Toe) die letzten fünf Spiele verpasst. Monangai gab an, dass die Blessuren in der Offseason vollständig heilen sollen, wird aber spezielle Einlagen in seinen Schuhen tragen, um den Fuß zu stützen. In seinen vier Einsätzen zuvor erlief er 324 Yards für drei Touchdowns.