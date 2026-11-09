NFL-Verletzungslage: Mahomes, Garrett und weitere Stars unter Beobachtung

Aktuelle Einblicke in die Verletzungssituation prominenter NFL-Spieler wie Patrick Mahomes, Myles Garrett und Kyler Love, sowie Ausfälle bei den Chiefs und Cardinals.

In der aktuellen NFL -Saison stehen mehrere starke Spieler vor großen Herausforderungen aufgrund von Verletzungen, während andere wichtige Rückkehrer sind. Patrick Mahomes, der Quarterback der Kansas City Chiefs, hat laut Chefcoach Andy Reid keine schwere Verletzung davongetragen.

Reid betonte, dass die Meldung für Mahomes eher positiv sei, da es nun darum geht, die verbleibenden Schmerzen durch gezielte Rehabilitationssymptome zu lindern. Mahomes fühle sich zwar wirklich gut, verspüre aber dennoch Beschwerden, weshalb es hilfreich war, dass die Chiefs in der Woche kein hartes Training absolvierten. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf das bevorstehende Auswärtsspiel am Sonntag. Parallel dazu müssen die Chiefs mit weiteren Ausfällen kämpfen.

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Chiefs verlieren Tackle Halton für Rest der Saison

Rookie-Tackle Gracen Halton brach sich im vierten Quarter gegen die Las Vegas Raiders den Knöchel und wird die restliche Saison ausfallen. Halton hatte bis zu seiner Verletzung fünf Tackles for Loss und zwei Sacks auf dem Konto und ist damit ein wichtiger Teil der Offensive Line. Diese Verlängerung der Liste an Ausfällen wird die Chiefs vor erhebliche strategische Herausforderungen stellen.

Bei den Los Angeles Rams deuten sich erste Fortschritte bei der Genesung von Myles Garrett an, wobei Berichte von Ian Rapoport nahelegen, dass der Defensive End am Sonntag gegen die Washington Commanders wieder einsatzbereit sein könnte. Garrett, der sieben Spiele lang verletzt war, hat die gesamte Trainingswoche über teilnehmen können, was seine Rückkehr wahrscheinlicher macht.

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Allerdings gibt es beim selben Team auch negative Nachrichten bezüglich Wide Receiver Tutu Atwell, dessen Status noch unklar ist. Mehrere Insider wie Mike Garafolo und Adam Schefter berichten, dass Atwell am Montag einer MRT-Untersuchung unterzogen wird, um das Ausmaß der Verletzung zu klären. Erste Entwarnung gibt es insofern, als die Rams nicht von einem Kreuzbandriss ausgehen. Gleichzeitig steht Jalen Hurts im Fokus, nachdem er sich eine schwere Verletzung zugezogen hatte.

Myles Garrett könnte gegen Washington zurückkehren

In einem öffentlichen Statement bedankte er sich bei seiner Familie und den medizinischen Betreuern für die Unterstützung. Er erwähnte, dass er volle Bewegungsfähigkeit im Unterkörper habe und sich auch beim Oberkörper verbessere, bleibt aber optimistisch und geduldig, da viel Arbeit vor ihm liegt. Eine Rückkehr ist auf absehbare Zeit nicht geplant, und unklar ist, ob er überhaupt in der NFL weitermachen wird. Weitere Verletzungsmeldungen betreffen die Baltimore Ravens und die Arizona Cardinals.

Tyler Huntley wird diese Saison voraussichtlich nicht mehr zurückkehren, da er unter einer Zehenverletzung leidet, wie ESPN berichtete. Dies bedeutet, dass undrafted Rookie Joe Fagnano seinen ersten NFL-Start absolvieren wird, wobei eine Verpflichtung eines weiteren Quarterbacks bis zur Trade Deadline als wahrscheinlich gilt. Bei den Cardinals muss Quarterback Kyler Love mindestens vier bis fünf Wochen pausieren, da er sich einen High Ankle Sprain zugezogen hat.

Kyler Love liegt lange verletzt auf der Bank

Diese Art der Verletzung ist bekannt dafür, lange Heilungszeiten zu erfordern, was Loves frustrierende Rookie-Saison vertieft. Bereits vor dem Spiel gegen die Cowboys hatte er Partien aufgrund anderer Knöchelprobleme verpasst. Während seiner Abwesenheit wird Tyler Allgeier eine zentrale Rolle im Backfield übernehmen, wie sein herausragendes Spiel gegen die Cowboys mit 191 Scrimmage Yards und zwei Touchdowns zeigte. Diese Entwicklungen zeigen die enorme Belastung und die kurzfristigen Anpassungen, die die Teams im Laufe der Saison bewältigen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.