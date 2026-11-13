NFL-Verletzungsmeldungen: Puka Nacua, Josh Jacobs und Patrick Mahomes auf dem Prüfstand

Aktuelle NFL-Verletzungssituation: Puka Nacua fehlt lange, Josh Jacobs muss operieren, Patrick Mahomes leidet unter Schmerzen. Analyse der Auswirkungen auf die Playoffs.

Die aktuelle NFL-Saison wird von einer Flut schwerer Verletzungen bei Schlüsselspielern geprägt, die die Aufstellung der Playoffs und den Verlauf der restlichen Saison entscheidend beeinflussen wird. Mehrere Star-Akteure der Liga stehen vor großen gesundheitlichen Herausforderungen, die ihre Teams in eine schwierige Lage bringen. Während einige Spieler bereits definitive Diagnoseergebnisse vorliegen haben, warten andere noch auf die Ergebnisse bildgebender Verfahren. Die Intensität der Spiele und die physische Belastung führen zu einem Anstieg der Ausfälle, was die strategische Planung der Trainerstäbe vor enorme Probleme stellt.

Rams verlieren Puka Nacua voraussichtlich langfristig

Die Los Angeles Rams haben bestätigt, dass Wide Receiver Puka Nacua auf die Injured-Reserve-Liste (IR) gesetzt wird. Diese Maßnahme ist die direkte Folge einer komplexen Verletzung, die sich Nacua zugezogen hat. Die diagnostizierten Schäden umfassen eine Knieverstauchung sowie Zerrungen des Innen- und des hinteren Kreuzbands. Zusätzlich kam es zu einer Verletzung am Zeh, die die Genesung weiter erschwert. Head Coach Sean McVay erklärte öffentlich, dass der Star-Receiver für "eine längere Zeit" nicht zur Verfügung stehen wird.

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Die Regularien der NFL sehen vor, dass ein Spieler auf der IR-Liste mindestens vier Spiele aussetzen muss. Allerdings deutet die Schwere der Verletzungen darauf hin, dass eine Rückkehr in Woche 15 unwahrscheinlich ist. Puka Nacua hatte in dieser Saison bereits vier Receiving Touchdowns und einen weiteren Rushing Touchdown erzielt. In den jüngsten drei Partien steuerte er in jedem Spiel mindestens einen Score bei, was seine offensive Bedeutung unterstreicht.

Mike Garafolo und Adam Schefter, renommierte NFL-Insider, berichteten zuvor bereits über den Vorfall. Nacua hatte sich beim letzten offensiven Spielzug gegen die Washington Commanders am Knie verletzt. Zunächst gab es vorsichtige Entwarnung, da kein Kreuzbandriss angenommen wurde. Die MRT-Untersuchung am Montag sollte Klarheit bringen. Die offizielle Platzierung auf der IR-Liste bestätigt nun jedoch das Ausmaß der Blessur und beendet die Unsicherheit über seine Verfügbarkeit.

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Josh Jacobs muss operiert werden

Bei den Green Bay Packers hat sich die Situation um Running Back Josh Jacobs ebenfalls verschlechtert. Der Spieler war zuvor wegen der ersten sechs Saison-Wochen auf der Commissioner's Exempt List. Nun verkündete Head Coach Matt LaFleur, dass Jacobs einer Operation bedarf. Ian Rapoport berichtete, dass das genaue Ausbleiben noch nicht feststeht. LaFleur gab an, dass alles möglich sei, einschließlich einer Platzierung auf der Injured Reserve List.

Josh Jacobs zeigte in seinen ersten beiden Einsätzen eine starke Performance und erzielte drei Touchdowns. Doch bereits im ersten Viertel des jüngsten Spiels musste er das Feld verlassen. Für die Packers bedeutet dies einen großen Verlust in der Offensive Backfield. Die Entscheidung für die Operation zeigt, dass eine konservative Behandlung nicht ausreicht, um den Spieler langfristig fit zu halten.

Die Unsicherheit über die Rückkehr von Josh Jacobs betrifft auch die taktische Ausrichtung der Packers. Mit einem weiteren Ausfall in einer ohnehin schon von Verletzungen getroffenen Saison steht das Team vor der Aufgabe, die Offensive neu zu gewichten. Die Fans und Analysten warten nun auf weitere Updates seitens des Trainerstabs, um zu verstehen, wie die Offensive ohne ihre Führungskraft in den entscheidenden Spielen aufgestellt wird.

Patientenruhe für Patrick Mahomes

Bei den Kansas City Chiefs liegt der Fokus auf Quarterback Patrick Mahomes. Head Coach Andy Reid betonte, dass die aktuellen Meldungen eher positiv zu werten sind. Es geht primär darum, durch Rehabilitation die verbliebenen Schmerzen loszuwerden. Mahomes fühle sich "wirklich gut", spüre aber dennoch Schmerzen. Daher sei es vorteilhaft, dass die Chiefs am Montag kein Training hatten.

Andy Reid erklärte, dass dies für Patrick Mahomes eine positive Nachricht sei. Die Spieler können sich nun konzentriert erholen. Reid fügte hinzu: "Das ist für Patrick eher eine positive als eine negative Nachricht. Wir werden dann sehen, wie es weitergeht. Er ist jedenfalls guter Dinge." Die Priorität liegt auf der vollständigen Genesung, um sicherzustellen, dass der Quarterback für die Playoffs bereit ist.

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Die Chiefs stehen am Sonntag vor einem Auswärtsspiel. Die Entscheidung, Mahomes zu schonen, dient dem langfristigen Erfolg des Teams. Trotz der Schmerzen zeigt der Quarterback Optimismus. Die medizinische Abteilung überwacht den Heilungsprozess engmaschig. Ziel ist es, das Risiko einer Verschlimmerung zu minimieren, während der Spieler sein Spielgefühl zurückgewinnt.

Weitere Ausfälle erschweren die Saison

Neben den oben genannten Spielern leiden weitere Teams unter großen Ausfällen. Bei den Los Angeles Rams muss man auch um die Zukunft von Rookie-Tackle Gracen Halton bangen. Der 22-Jährige brach sich im vierten Viertel gegen die Las Vegas Raiders den Knöchel. Er führte sein Team bis zu seiner Verletzung in Tackles for Loss an und sammelte zwei Sacks. Er wird die restliche Saison verpassen.

Bei den San Francisco 49ers gab es Diskussionen um QB Brock Herbert. Herbert wollte weiterspielen, doch Head Coach Jim Harbaugh überstimmte ihn aus Angst vor einem Bruch. "Es könnte ein Bruch sein, wir werden es herausfinden", sagte Harbaugh nach dem Spiel. Dies unterstreicht die Vorsicht der Trainer bei potenziell schweren Verletzungen.

Auch bei den Detroit Lions gibt es Updates. QB Jared Campbell veröffentlichte ein Statement. Er bedankte sich für die Unterstützung und berichtete von Fortschritten. Er habe volle Bewegungsfähigkeit im Unterkörper. Dennoch ist der schwere Zusammenprall im Spiel gegen die Minnesota Vikings nicht folgenlos geblieben. Die Gesundheit der Spieler bleibt das zentrale Thema in der aktuellen NFL-Saison.