Justin Herbert, Puka Nacua und Brock Purdy verletzungsbedingt ausgeschlossen. Detroit Lions verlieren ihren schnellen Receiver. Details zu den NFL-Spielern.

Die National Football League sieht sich aktuell mit einer Welle schwerwiegender Ausfälle bei Schlüsselspielern konfrontiert, die die strategischen Pläne mehrerer Franchises massiv stören. Offizielle Meldungen bestätigen, dass die Los Angeles Chargers den Quarterback Justin Herbert für das kommende Duell gegen die New England Patriots offiziell als ausgeschlossen gemeldet haben. Diese Maßnahme wurde ergriffen, nachdem sich Herberts verletzte Schulter, die im letzten Spiel gegen die Minnesota Vikings zugezogen wurde, nach vorne verschoben hat. Zudem liegt bei Detroit Lions die traurige Nachricht vor, dass ein 29-jähriger, schneller Wide Receiver seinem Team für mindestens vier Wochen fehlen wird. Dieser Angriffsspieler war erst kurz vor dem Saisonstart von New England zu den Lions gewechselt und hatte aufgrund von Verletzungen bereits vier Spiele der laufenden Saison verpasst. Seine Abwesenheit trifft die Offensive der Lions zu einem kritischen Zeitpunkt, da er nach einer anfänglichen Knöchelverletzung im ersten Spiel nun eine weitere Ausfallzeit einlegt.

Chargers-Quarterbacks unter Druck

Die offizielle Meldung der Chargers bezüglich Justin Herbert hat unmittelbare Auswirkungen auf die Aufstellung für das Spiel gegen die New England Patriots. Da der etablierte Starter nicht zur Verfügung steht, wird Mac Jones aller Voraussicht nach seinen ersten Start in dieser Saison übernehmen. Jones war bereits als ehemaliger First-Round-Pick und Pro Bowler bekannt und ersetzte Brock Purdy in der vergangenen Saison bereits acht Mal von der ersten Minute an, wobei er diese Einsätze äußerst erfolgreich gestaltete. Die Entscheidung der Chargers, Herbert auszuschließen, zwingt das Team dazu, sich auf Jones zu verlassen, der nun die Aufgabe übernimmt, die Offense durch die schwierige Begegnung zu führen. Dies markiert einen signifikanten Wechsel in der Quarterback-Position der Chargers, da Herbert zuvor als einer der führenden Spieler der Liga galt.

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Rams-Linebacker Nacua operiert

Bei den Los Angeles Rams verschärft sich die Lage weiter, da sich die Verantwortlichen darauf vorbereiten müssen, dass Puka Nacua nach dem Ende seiner verhängten Drei-Spiele-Sperre nicht sofort auf das Spielfeld zurückkehren kann. Wie berichtet, unterzieht sich der Wide Receiver nun einer Operation am Innenband, was nach aktuellen Berichten das vorzeitige Saison-Ende für ihn bedeuten könnte. Diese Information unterstreicht die angespannte Situation im Angriff der Rams, da Nacua eine der tragenden Säulen im Passspiel ist. Der Ausfall eines Spielers seiner Klasse erschwert die Offensive des Teams erheblich und zwingt die Trainerstab dazu, Alternativen in der Receiver-Position zu finden, während Nacua der Genesung durch die Operation folgt.

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Purdy-Verletzung bestätigt Ausfall

Bei den San Francisco 49ers bestätigt sich der Verdacht auf eine schwere Verletzung von Quarterback Brock Purdy. Head Coach Kyle Shanahan teilte mit, dass Colton McKivitz eine schwere Knöchelverletzung zugezogen hat, die als Bruch und Ausrenkung diagnostiziert wird. Diese Verletzung ist vergleichbar mit der von Fred Warner im Vorjahr. Sollte sich diese Diagnose bestätigen, bedeutet dies das vorzeitige Saison-Aus für McKivitz, was als brutaler Schlag für das Team gewertet wird. Christian McCaffrey, Star der 49ers, betonte die Bedeutung von McKivitz für die Mannschaft und drückte die tiefe Enttäuschung über die Situation aus. Die 49ers leiden aktuell unter einer sechs Spiele andauernden Niederlagenserie, wodurch der Ausfall einer Schlüsselfigur wie McKivitz die Motivation und Stabilität im Team zusätzlich belastet.

Breite Verletzungswelle betrifft weitere Teams

Die Verletzungssorgen beschränken sich nicht auf die oben genannten Top-Teams, sondern betreffen auch die Jacksonville Jaguars, die Tennessee Titans und die Baltimore Ravens. Die Jaguars müssen im Division-Duell gegen die Tennessee Titans auf Wide Receiver Parker Washington und Running Back Bhayshul Tuten verzichten. Washington zog sich am Donnerstag im Training eine Schulterverletzung zu, während Tuten mit einer Knöchelverletzung ausfällt. Beide Spieler besitzen derzeit die meisten Yards auf ihren jeweiligen Positionen, was den Ausfall für Jacksonville besonders schmerzhaft macht. Darüber hinaus berichtete man von einer Gehirnerschütterung bei Ravens-Running Back Derrick Henry, der nach einem Touchdown im Schlussviertel zu Fall kam und aufgrund des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung vom Platz genommen wurde. Auch bei den Houston Texans fehlt Linebacker Azeez Al-Shaair mindestens vier Spiele aufgrund einer Leistenverletzung, was Coach DeMeco Ryans als herben Schlag für die Defense bezeichnete.