Ausfälle bei den Chiefs, Buccaneers und Ravens prägen die NFL-Saison. Travis Kelce, Baker Mayfield und Puka Nacua verletzungsbedingt abwesend.

Die aktuelle NFL -Saison wird maßgeblich von einer massiven Welle von Verletzungen bei Schlüsselspielern der Top-Teams geprägt. Insbesondere die Kansas City Chiefs und die Tampa Bay Buccaneers sehen sich mit kritischen Ausfällen in ihren Offenses konfrontiert. Während bei den Chiefs sowohl der Star-Receiver Puka Nacua als auch Tight-End Travis Kelce verletzungsbedingt ausfallen, steht bei den Buccaneers Quarterback Baker Mayfield akut vor der Frage seines Einsatzes.

Verletzungssituation bei den Kansas City Chiefs

Es ist offiziell bestätigt, dass Puka Nacua wegen einer Knieverstauchung und einer Zerrung des Innen- und des hinteren Kreuzbands sowie einer Zehenverletzung auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt wird. Head Coach Sean McVay bestätigte, dass der Receiver eine längere Zeit fehlen wird. Da ein Spieler auf der IR-Liste mindestens vier Spiele aussetzen muss, deutet die Diagnose darauf hin, dass Nacua nicht bis Woche 15 zurückkehren wird. In der laufenden Saison steuerte der Star-Receiver vier Receiving Touchdowns und einen Rushing Touchdown bei, wobei er in den jüngsten drei Partien jeweils ein Score erzielte.

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Parallel dazu muss das Team den Ausfall von Travis Kelce verkraften. Der Tight-End verletzte sich direkt im ersten Spielzug nach seinem Comeback vom Daumen und musste operiert werden. Kurzzeitig stand sogar ein vorzeitiges Saison-Aus im Raum. Die Franchise hat nun Klarheit geschaffen: Sechs bis zehn Wochen muss Baltimore auf seinen Superstar verzichten, wobei dies auf die Verletzungsdauer von Kelce bezogen ist, da die Ravens ebenfalls Probleme haben. Kelce humpelte nach einem Tackle von Safety DeMarcco Hellams und verließ das Feld zur Untersuchung. Ein direkter Einsatzplan wird noch nicht festgeschrieben.

Unsicherheit um Quarterbacks in Tampa Bay und Baltimore

Bei den Tampa Bay Buccaneers bleibt der Einsatzstatus von Baker Mayfield für die Partie am Sonntag ungewiss. NFL-Insider Ian Rapoport berichtete, dass sich Mayfield eine Zerrung im Fuß zugezogen hat, die ihn womöglich für die Partie außer Gefecht setzen könnte. In der vergangenen Woche trug Mayfield zeitweise eine Gehschiene. Einen ersten offiziellen Hinweis auf seinen Einsatzstatus für Woche 11 wird der Injury Report geben, den die Buccaneers am Mittwoch veröffentlichen.

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Sollte Mayfield ausfallen, würde er von Jalon Daniels ersetzt werden. Der Rookie hatte Mayfields Position als Starting Quarterback in dieser Saison bereits dreimal übernommen, nachdem dieser wegen einer Daumen-Verletzung längere Zeit ausgefallen war. Diese Situation unterstreicht die fragile Gesundheit der Offensive-Line und der Quarterbacks bei den Buccaneers, was die Strategie für das kommende Spiel stark beeinflusst.

Auch die Baltimore Ravens kämpfen mit großen Schwierigkeiten auf der Quarterback-Position. Nachdem sich Jackson verletzt hatte, musste sein Backup Tyler Huntley aufs Feld. Auch er zog sich jedoch eine Verletzung zu und kann die restliche Saison nicht mehr spielen. Dies zwingt die Ravens, Notlösungen zu finden, während die Chiefs unterdessen mit ihren eigenen Verletztenproblemen kämpfen. Die Kombination aus Ausfällen bei den Chiefs und den Probleme bei den Ravens verändert die Dynamik der AFC-North und der gesamten Liga erheblich.

Rückskehrer und andere wichtige Updates

Nicht alle Nachrichten sind negativ. Die Chicago Bears können wohl in Week 11 gegen die New Orleans Saints wieder auf Kyle Monangai zurückgreifen. Der Running Back sagte ESPN, er sei auf dem Weg zurück auf das Feld für die Partie. Wegen einer Daumen- und einer Zehenverletzung fehlte er in den vergangenen fünf Spielen, von denen die Bears vier gewannen. Am Montag nahm er wieder am Training teil, als sich das Franchise nach ihrer Bye Week zurückmeldete. Zuvor war Monangai binnen eines Monats nur einmal anteilig bei einer Einheit dabei.

Monangai kommentierte die Lage mit dem Blick auf die langfristige Genesung: Es wird in der Offseason heilen, dafür ist die Zeit da, meinte er. Wegen der Turf-Toe-Verletzung werde er Einlagen und spezielle Verstärkungen in den Schuhen tragen. In seinen vier Saisoneinsätzen erlief Monangai 324 Yards für drei Touchdowns. In seiner Abwesenheit unterstützten Roschon Johnson und Salvon Ahmed Starter D'Andre Swift, der bereits bei zehn Scores steht.

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Bei den New England Patriots bleibt die Injured Reserve List gut gefüllt. Vor dem Munich Game gegen die Detroit Lions setzt der AFC-Champion TreVeyon Henderson auf die Liste, womit der Running Back für mindestens vier weitere Spiele nicht zur Verfügung steht. Offiziell fehlt Henderson wegen einer Krankheit, schon die beiden jüngsten Auftritte der Patriots verpasste er. Head Coach Mike Vrabel verriet, dass er im Austausch mit dem 24-Jährigen steht, jedoch keinen Zeitpunkt für die Rückkehr auf den Rasen nennen könnte. Henderson hat nach sechs Einsätzen in dieser Saison 203 Rushing Yards für einen Touchdown und 45 Receiving Yards ohne Score zu verbuchten.

Reggie Gilliam und Greg Van Roten haben die Injured Reserve List der Patriots derweil verlassen und sind wieder einsatzbereit. Mit Andrew Rupcich wurde zudem ein Guard aus dem Practice Squad in das Roster aufgenommen. Für die Seattle Seahawks, die in der vergangenen Saison noch führend waren, könnte diese Entwicklung hart treffen. Mit 109 Rushing Yards pro Spiel führte Seattle die NFL an und war der aktuell wichtigste Playmaker der Offensive, was die aktuellen Verletzungen bei den Chiefs umso gewichtiger macht, da diese auf ihre Rushing-Game-Plan angewiesen sind.