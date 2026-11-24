Die Washington Commanders stoppen die Siegesserie der Cincinnati Bengals. Die Entscheidung fällt erst in den letzten Sekunden.

Die Washington Commanders stoppen die Siegesserie der Cincinnati Bengals. Die Entscheidung fällt erst in den letzten Sekunden. -Überraschung zum Abschluss von Woche elf: Die Washington Commanders haben die Siegesserie der Cincinnati Bengals mit einem spektakulären Schlussspurt beendet.

Beim 22:20-Heimsieg am Montag führte Quarterback Jayden Daniels sein Team in den verbleibenden 46 Sekunden in Reichweite für das entscheidende Field Goal. Kicker Drew Stevens traf aus 26 Yards – vier Sekunden vor dem Ablauf der Uhr. © IMAGO/UPI Photo Zuvor hatte Cincinnati durch ein Field Goal von Evan McPherson aus 56 Yards wieder mit 20:19 geführt. Daniels fand anschließend Antonio Williams zunächst an der Mittellinie und dann mit einem Pass über 42 Yards, ehe Stevens den Sieg perfekt machte.

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Washington steht nun bei vier Siegen, fünf Niederlagen und einem Unentschieden – hinter den New York Giants in der NFC East. Bei Regen hatten beide Offensivreihen zunächst Probleme: Auf vier Punts folgte ein gescheiterter vierter Versuch der Bengals. Im zweiten Viertel brachte McPherson Cincinnati per Field Goal in Führung, ehe Samaje Perine mit einem großen Raumgewinn den nächsten Score vorbereitete. Joe Burrow bediente Tee Higgins zum Touchdown und zum 10:0.

Washington antwortete noch vor der Pause durch einen kurzen Touchdown-Lauf von Jacory Croskey-Merritt und glich nach dem Seitenwechsel per Field Goal aus. Burrows Touchdown-Pass auf Colbie Young brachte Cincinnati erneut in Führung. Drei Field Goals von Stevens drehten die Partie anschließend zum 19:17. Im folgenden Angriff führte Burrow die Bengals mit Pässen auf Higgins und Mike Gesicki in Field-Goal-Reichweite.

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Rasul Douglas verpasste eine mögliche Interception, bevor ein Sack den Quarterback an die 38-Yard-Linie zurückwarf. McPherson traf dennoch – doch Daniels und Stevens hatten die Antwort. Burrow kam auf 300 Passing Yards und zwei Touchdowns, Daniels auf 289 Passing Yards. Williams fing neun Pässe für 122 Yards, Bengals-Receiver Ja’Marr Chase fünf für 31 Yards.

Cincinnati, das zuvor fünf Spiele in Folge gewonnen hatte, führt trotz der Niederlage die AFC North vor den Cleveland Browns und Pittsburgh Steelers an.