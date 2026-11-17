Die NFL Week 10 in München: Jared Goffs triumphaler Start, St. Browns Traumdebüt und ein historischer Rekord von Ja'Marr Chase. Hutchinson fällt verletzt aus.

Die Detroit Lions besiegten die New England Patriots in der Allianz Arena in München mit einem klaren 35:10 und feierten einen beeindruckenden Auftakt auf deutschem Boden. Quarterback Jared Goff führte sein Team zu zwei Touchdowns durch die Luft und überzeugte bei seinem ersten Einsatz für die Lions nach seinem Transfer von den Las Vegas Raiders. Head Coach Dan Campbell beschrieb das Erlebnis als unglaublich, da die Unterstützung der Fans das Spiel wie ein Heimspiel für die Mannschaft wirken ließ.

Jared Goff überzeugt bei Münchner Debüt

Jared Goff lieferte mit 207 Passing Yards und zwei Touchdowns eine starke Leistung ab,尽管 er einen Interceptier hatte. Sein jüngster Bruder, Recever Jameson Williams, trug mit 98 Receiving Yards und zwei Touchdowns erheblich zum Sieg bei. Jameson Williams fand bei seinem ersten Score die Lücken in der Defense der Patriots und ließ sich beim zweiten Touchdown von den Teamkollegen über die Goal Line schieben. Er beschrieb sein nahezu perfektes Nachmittags-Performance in der bayerischen Landeshauptstadt als "wie ein wahr gewordener Traum". Die Atmosphäre in der Allianz Arena war geprägt von Fans, die traditionelle Lieder wie "Sweet Caroline" und "Take Me Home, Country Roads" sangen.

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Ja'Marr Chase bricht historischen Rekord

Während sich die Fans in München freuten, sorgte Ja'Marr Chase der Cincinnati Bengals auf amerikanischem Boden für historische Schlagzeilen. Beim 38:18-Sieg gegen die Pittsburgh Steelers erzielte Chase einen neuen NFL-Rekord. Er sammelte 231 Receiving Yards und stellte damit den Rekord für die meisten Spiele mit mindestens 225 Receiving Yards ein. Damit zog er mit Julio Jones, Calvin Johnson und Jerry Rice gleich, bleibt aber der erste Receiver seit 2014, der 200 Yards gegen die Steelers erzielte.

Aidan Hutchinson verletzt sich schwer

Trotz des klaren Sieges in München war die Freude bei den Detroit Lions getrübt. Star-Defender Aidan Hutchinson erlitt während des Spiels einen Kreuzbandriss. Er verletzte sich nach einem Sack an Quarterback Bailey Zappe, als er seine Landung zu ausgiebig feierte. Der 26-Jährige mit Schweizer Wurzeln knickte bei der Landung das rechte Knie ein. Die Diagnose am Tag darauf bestätigte das Saison-Ende für den defensiven Anführer. Dies ist das zweite Mal innerhalb eines Jahres, dass Hutchinson für längere Zeit ausfällt. Zuvor hatte er sich in Week 6 Schien- und Wadenbein gebrochen.

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Andere NFL-Spieler liefern starke Leistungen ab

Neben den Nachrichten aus München gab es weitere bemerkenswerte Leistungen in der NFL Week 10. Emmett Johnson der Kansas City Chiefs lieferte als Rookie-Starter einen starken Arbeitsnachweis ab. Er sammelte 101 Rushing Yards und fing sechs Pässe für 70 Yards, die er in zwei Touchdowns verwandelte. Dies zeigte, dass die Chiefs auch ohne ihren Stammläufer Travis Kelce offensive Optionen haben. Auf der anderen Seite struggled der Dallas Cowboys mit einem 40:46-Auswärtssieg gegen die San Francisco 49ers. Quarterback Dak Prescott war überragend aufgelegt, doch die Defense des Teams ließ zu oft zu. Dies unterstreicht die Schwierigkeiten, auf Playoff-Kurs zu kommen.

Ausblick und Folgen der Woche

Die NFL Week 10 hat gezeigt, wie schnell sich die Stimmung in einem Team wenden kann. Für die Detroit Lions war es ein Triumph im Sport, aber ein Verlust in der Person von Aidan Hutchinson. Für die Cincinnati Bengals war es eine historische Woche für Ja'Marr Chase. Und für die Fans in München war es ein unvergessliches Erlebnis mit Jared Goff und den Detroit Lions. Die nächste Woche wird zeigen, wie die Teams auf diese Ereignisse reagieren. Besonders die Lions müssen ihre Defense neu aufstellen, während die Bengals an ihren historischen Momenten festhalten können.