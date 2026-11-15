NFL Week 10: Mendoza Debüt mit 17 Erfolgen, 49ers erobern NFC West

Fernando Mendoza startet stark, Drew Brees Legacy lebt weiter. Die 49ers dominieren die Cowboys und sichern sich die NFC West Führung in Woche 10.

Die zehnte Woche der National Football League bringt eine Mischung aus rohen Debüts und etablierter Dominanz. Fernando Mendoza, der neue Quarterback der Las Vegas Raiders, steht nach seinem ersten Start in einer enormen压力situation. Trotz des Ausfalls von Star-Tight End Brock Bowers zeigt der Rookie eine beeindruckende Präzision und hält die Tradition der großen NFL -Debütanten wach.

Las Vegas Raiders gegen Seattle Seahawks im Fokus

Fernando Mendoza bewies bei seinem Debüt als Starter eine bemerkenswerte Ruhe unter Druck, obwohl ihm der wichtigste Empfänger fehlte. Vor der Partie hatten Analysten große Zweifel an der Offensive geäußert, doch Mendoza bewies das Gegenteil. Er warf seine ersten sieben Pässe konsequent zu seinem Ziel und schloss damit eine historische Lücke in der Liga. Seit 1991 ist es nur drei Quarterbacks in der NFL-Geschichte gelungen, diese Hürde in ihrem ersten Startspiel zu nehmen.

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Dieses außergewöhnliche Debüt wurde jedoch früh durch einen tragischen Umstand getrübt. Brock Bowers, der beste Passempfänger von Las Vegas, brach sich einen Knöchel und fiel für den Rest des Spiels aus. Ohne seine Hauptwaffe erschwerte die Defense der Seattle Seahawks Mendoza die Arbeit massiv. Die Seahawks, trainiert vom ehemaligen Offensive Coordinator der Raiders, Klint Kubiak, nutzten jede Unachtsamkeit aus. Backup-Quarterback Drew Lock von Seattle vergab in seinem ersten Drive eine Chance durch einen Fumble, was Mendoza jedoch nicht abhielt, seine Serie fortzusetzen.

Das Spielgeschehen entwickelte sich zu einem taktischen Duell auf engstem Raum. Mendoza führte die Raiders nach einem eigenen Touchdown-Run in die Führung und ließ diese bis zur Halbzeit bestehen. Mit einem Zwischenstand von 10:7 wechselten die Teams in die Kabine. Die Seattle Seahawks zeigten in der ersten Hälfte Unsicherheiten, doch die Halbpause nutzten sie, um ihre Defensive aggressiver zu schalten. Sie gewannen mehr Zugriff auf die Passrouten und setzten Mendoza unter ständigen physischen Druck.

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Dominanz der San Francisco 49ers in der NFC West

Neben dem Drama in München dominierten die San Francisco 49ers das Geschehen an der Westküste. Sie lieferten ein klares Statement ab, indem sie die Dallas Cowboys mit 46:40 besiegten. Dieser Sieg sicherte den 49ern den souveränen Spitzenplatz in der NFC West. Mit einer Bilanz von acht Siegen und nur einer Niederlage haben sie einen enormen Vorsprung aufgebaut, während Dallas mit 4-6 nun ernsthaft um ihre Playoff-Chancen bangen muss.

Die Offensive der 49ers war vor allem durch die Leistungen von Christian McCaffrey und Deebo Samuel geprägt. McCaffrey fing einen langen Pass und lief 74 Yards in die Endzone, was sein längster Receiving-Touchdown in der Karriere ist. Deebo Samuel fügte mit einem 70-Yards-Lauf im dritten Viertel weiter nach. Die Defense der Cowboys konnte dem Sturm der 49ers nichts entgegensetzen und verlor den Anschluss nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit.

Bei den Cowboys steuerte George Pickens mit drei Touchdowns und über 100 Receiving Yards bei, doch dies reichte nicht. Quarterback des Cowboys führte sein Team noch in den vierten Viertel zurück, doch der Versuch, die Situation durch aggressive Strategien zu wenden, scheiterte. Der 49ers-Quarterback fand erneut Christian McCaffrey, der 66 Yards zurücklegte. Nach einem weiteren Touchdown der Cowboys lief die Zeit für Dallas ab.

Los Angeles Rams holen Revanche und Carson Beck zeigt Schwächen

Auch in der NFC West gab es ein deutliches Ergebnis. Die Los Angeles Rams holten sich Revanche für die Niederlage gegen die Arizona Cardinals und besiegten diese in Glendale mit 34:6. Die Rams verbesserten ihre Bilanz auf 6-4 und bleiben im Rennen um eine Wildcard-Platzierung, gleichauf mit den Seahawks.

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Für die Cardinals war es ein Debüt zum Vergessen. Carson Beck, der nach dem Abgang von Jacoby Brissett und der Verletzung von Gardner Minshew zum Starter aufstieg, hatte einen durchwachsenen Start. Er warf zwei Interceptions und erhielt keinerlei Unterstützung durch die Laufspiel-Offensive. Die Offense der Gastgeber kam kaum ins Rollen.

Auf der anderen Seite glänzte Matthew Stafford, der Vorjahres-MVP. Trotz des Fehlens von Star-Receiver Puka Nacua und Davante Adams verteilte der Ball effektiv und warf drei Touchdown-Pässe. Auch Aaron Donald, der Defense-Star, kehrte erfolgreich zurück und verbuchte seinen ersten Sack seit seinem Comeback. Die Rams zeigten sich von ihrer besten Seite und festigten ihre Position im Playoff-Kampf.