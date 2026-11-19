Seahawks, Bills, Ravens, Lions und Commanders siegen in Woche 10 der NFL. Seahawks und Commanders gewinnen in der Overtime, während die Ravens nach einer Niederlage kämpfen.

Das aktuelle Saisonupdate der National Football League zeigt eine deutliche Verschiebung der Kräfteverhältnisse in der zweiten Saisonhälfte. Besonders auffällig ist die Leistung der Seattle Seahawks im Vergleich zu den Miami Dolphins . Die Miami Dolphins verlieren weiterhin dramatisch an Boden, da der Backup-Quarterback Kyle McCord kaum noch Siege möglich macht. Ein Fehler von McCord in der eigenen Endzone verschaffte den Indianapolis Colts sogar einen geschenkten Touchdown. Der Kicker Zane Gonzalez, der inzwischen nicht mehr für die Miami Dolphins spielt, vergab Extrapunkte und Field Goals. Trotz dieser Misserfolge gibt es Lichtblicke bei den Miami Dolphins : Rookies wie Linebacker Jacob Rodriguez und Receiver Caleb Douglas zeigen Potenzial.

Tennessee Titans gegen Seattle Seahawks

Im Spiel der Woche setzten sich die Seattle Seahawks durch und sichern sich damit den ersten Pick im Draft. Die Tennessee Titans verlieren und werden nun als das Team mit dem ersten Pick betrachtet. Für die Tennessee Titans ist das ein schmerzhafter Verlust, da sie durch den Sieg die Tabellenspitze hätten halten können. Die Seattle Seahawks gewinnen klar und setzen ein starkes Signal. Cam Ward entwickelt sich weiter als Quarterback, und Running Back Tony Pollard hat zum dritten Mal in Folge einen Lauf über 30 Yards erzielt. Zusätzlich haben die Tennessee Titans viele Draft-Picks gesammelt, was die Zukunft substantieller macht. Die Seattle Seahawks profitieren von dieser Entwicklung und bauen ihren Vorsprung aus.

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Baltimore Ravens und Indianapolis Colts

Die Baltimore Ravens haben ein wichtiges Spiel gegen die Buffalo Bills verloren. Justin Herbert blieb erstmals in dieser Saison ohne Interception, und Running Back Omarion Hampton war ein wichtiger Teil der Offense. Die Baltimore Ravens stehen unter Druck, da die nächsten vier Gegner eine negative Bilanz haben, darunter die Buffalo Bills und die New England Patriots . Vielleicht entsteht so noch etwas Momentum für 2027 oder eine Art Plädoyer für den Verbleib des aktuellen Trainerstabs. Die Indianapolis Colts haben dagegen gewonnen, 24:22 gegen die Miami Dolphins . Überzeugend war das jedoch nicht, denn Indy versuchte im Schlussviertel nach Kräften, den Gegner zurück ins Spiel zu holen. Die Indianapolis Colts bauen weiter ab, und nach dem Trade von Guard Quenton Nelson nach Seattle ist Jonathan Taylor der letzte echte Playmaker.

Philadelphia Eagles und New York Jets

Die Philadelphia Eagles klettern drei Plätze in der Tabelle, und zwar ohne zu spielen. Wer nicht spielt, kann auch nicht verlieren, würden verbitterte Fans sagen. Die Bye Week kam wie gerufen, nachdem Philly mit dem Trade von Jordan Davis zu den Jacksonville Jaguars endgültig auf die Zukunft gesetzt hat. Sieben Niederlagen in Folge sind die schwächste Offense der Liga, seit Woche 2 nur zweimal mehr als 250 Yards. Dass Punter Braden Mann der wertvollste Spieler der ersten Saisonhälfte ist, sagt eigentlich alles. Die Philadelphia Eagles müssen gegen die Pittsburgh Steelers aufbauen. Head Coach Aaron Glenn hat inzwischen das Defensiv-Playcalling abgegeben. Verlieren die New York Jets kommende Woche in Miami, hat Glenn zehn Divisionsspiele in Folge zum Start seiner Karriere verloren. Das wäre der eingestellte Rekord seit der Liga-Fusion 1970 und kein Argument für den Trainer.

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Detroit Lions gegen Chicago Bears

Das erste Spiel von Carson Beck - Gardner Minshew II musste verletzt pausieren und steht auf der Injured-Reserve-Liste - wird kaum in die Geschichtsbücher eingehen. Der Detroit Lions gewinnen gegen die Chicago Bears mit einem knappen Ergebnis. Die Detroit Lions sind eine der dominierenden Teams in der Liga. Die Chicago Bears kämpfen weiter mit ihren Schwächen. Viel ist nicht mehr übrig, um die Saison versöhnlicher zu gestalten. Marvin Harrison Jr. und Jacoby Brissett wurden getradet, Michael Wilson ist für die Saison raus und Running Back Jeremiyah Love auf der Injured-Reserve-Liste. Tight End Trey McBride ist der letzte verbliebene Playmaker und wäre vielleicht gerade viel lieber ganz woanders. Die Detroit Lions hingegen konsolidieren ihre Position und bereiten sich auf die Playoffs vor.

New Orleans Saints und Atlanta Falcons

Die New Orleans Saints waren beim 17:20 gegen die Carolina Panthers wieder nah dran, aber eben nicht nah genug. Tyler Shough macht einen ordentlichen Job, am Quarterback liegt es nicht. Rookie-Receiver Jordyn Tyson fing in seinem zweiten NFL-Spiel elf Bälle für 80 Yards. Die New Orleans Saints kämpfen um jeden Punkt. Weil die NFC South so unfassbar schwach ist, ist der Division-Titel trotz 3-6 noch nicht verloren. Kommende Woche wartet Chicago auf die New Orleans Saints . Die Atlanta Falcons gewannen 24:21 gegen die New York Giants . Gegen genau diese New York Giants hatten sie im ersten Duell nach dem verpatzten letzten Spielzug nur ein Unentschieden geholt. Die Atlanta Falcons sind zwei Spiele hinter den New York Giants , haben aber den direkten Vergleich gewonnen. In einer schwachen NFC East ist noch nichts gelaufen. Am Montag kommen die Cincinnati Bengals auf die Atlanta Falcons zu.

Zusammenfassung der Woche 10

Die NFL Woche 10 war geprägt von überraschenden Ergebnissen und strategischen Verschiebungen. Die Seattle Seahawks und die Detroit Lions haben ihre Dominanz bestätigt, während Teams wie die Baltimore Ravens und die New York Jets unter Druck stehen. Die Miami Dolphins kämpfen weiterhin mit ihren Schwächen, und die Tennessee Titans müssen die Konsequenzen des Verlusts akzeptieren. Die Philadelphia Eagles und die Washington Commanders haben hingegen gute Chancen, ihre Tabellenposition zu verbessern. Die San Francisco 49ers und die Dallas Cowboys bleiben wichtige Akteure in der Liga. Die Buffalo Bills und die New England Patriots müssen sich auf die kommenden Spiele vorbereiten. Die Los Angeles Chargers und die Denver Broncos kämpfen um die Playoffs. Die Green Bay Packers und die Minnesota Vikings sind ebenfalls wichtige Konkurrenten. Die Tampa Bay Buccaneers und die Carolina Panthers haben unterschiedliche Perspektiven für die Zukunft.