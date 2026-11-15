NFL Week 10: Vikings und Chiefs dominieren, Browns holen historischen Sieg

Überblick über die NFL Woche 10: Die Vikings besiegen die Packers dank Kirk Cousins. Die Chiefs gewinnen klar, während die Browns nach 1963 erstmals vier Heimsiege zum Saisonstart feiern.

Die Minnesota Vikings feierten bei der Rückkehr von Kirk Cousins einen klaren Statement-Sieg bei den Green Bay Packers. Das Team aus Minnesota gewann mit 30 zu 10 und verbesserte seine Bilanz auf 7:2. Damit setzte sich Minnesota in der NFC North deutlich von den Packers ab, die nun mit 6:4 Punkten zu Buche stehen. Die Offensive der Vikings präsentierte sich von Beginn an in einer ganz anderen Qualität.

Vikings besiegen Packers dank starker Defense

Patrick Mahomes führte die Kansas City Chiefs mit einer Gala zu einem klaren Erfolg bei den Atlanta Falcons. Die Chiefs gewannen ungefährdet mit 35:13 und verbesserten ihre Bilanz auf sieben Siege bei zwei Niederlagen. Die Falcons hingegen stehen mit 3:7 und können die Saison bald ausklingen lassen. Die Falcons bekamen offensiv über weite Strecken kein Bein auf den Boden und konnten die Chiefs in Bedrängnis bringen.

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Bei den Vikings war vor allem die Defense entscheidend für den Sieg. Sie machte der Offense der Packers das Leben zur Hölle. Die Offensive Line von Green Bay war das gesamte Spiel über mit dem Blitz der Vikings überfordert. Jordan Love wurde unfassbare achtmal gesackt. Drei Turnover der Packers rundeten das offensive Bild ab. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit führten die Vikings mit 20:0, doch die Packers fanden besser ins Spiel und verkürzten den Rückstand zeitweise auf zehn Punkte.

Ein Comeback reichte den Packers am Ende nicht mehr. Die Vikings scorten erneut und die Packers leisteten sich einen vierten Turnover. Kirk Cousins beendete das Spiel mit 207 Passing Yards, zwei Touchdowns und einer Interception. Die Defense der Vikings stellte erneut ihre Qualität unter Beweis und sorgte für die notwendige Sicherheit im Spiel.

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Mahomes und Chiefs glänzen in Atlanta

Auch Patrick Mahomes zeigte eine herausragende Leistung. Er warf fünf Touchdown-Pässe und führte die Chiefs zu einem deutlichen Sieg. Ohne das Duo von Travis Kelce und Isiah Pacheco lief vor allem viel über Neuzugang Josh Downs und Walker-Backup Emmett Johnson. Downs war vor der Trade Deadline von den Colts zu den Chiefs gekommen und überzeugte.

Emmett Johnson nutzte die Abwesenheit von Walker perfekt und lieferte mit xx Scrimmage Yards und xx Touchdowns ab. Die Offense der Chiefs agierte effizient und kontrollierte das Spiel von Anfang an. Die Defense der Falcons fand keine Antworten auf die Angriffe der Chiefs. Die Offensive Line der Falcons konnte den Druck der Chiefs Defense nicht adequately parieren.

Die Falcons starteten schlecht in das Spiel und kassierten schnell Punkte. Erst spät im Spiel konnten sie noch einmal zulegen, das reichte jedoch längst nicht mehr, um die Chiefs in Bedrängnis zu bringen. Die Bilanz der Chiefs zeigt, dass das Team auf einem starken Weg ist und die Playoff-Race fest im Blick hat.

Buffalo Bills und Cleveland Browns feiern große Siege

Die Buffalo Bills lieferten eine offensive Gala ab und produzierten insgesamt rund 400 offensive Yards gegen die New York Jets. Die Bills gewannen deutlich mit xx:xx und stehen nun bei einer Bilanz von 8:1. Das Laufspiel war für die Jets nicht zu stoppen. James Cook überragte mit 157 Yards und einem Touchdown. Die Jets kassierten die fünfte Niederlage in Folge und stehen jetzt bei 2:8.

Die Defense der Jets konnte in der ersten Halbzeit das Spiel noch relativ ausgeglichen gestalten. Nach der Pause brach die Abwehr jedoch wie so oft in den letzten Spielen ein. Die Bills nutzten diese Schwäche aus und sicherten sich den Sieg. Das Team aus Buffalo zeigt sich zunehmend stabil und ist ein ernsthafter Kandidat für die Playoff-Plätze.

Die Jacksonville Jaguars gewannen bei den Tennessee Titans und können ihre letzten vagen Hoffnungen auf eine Playoff-Teilnahme endgültig begraben. Die Jaguars gewannen bei einem der Anwärter auf den Nummer-1-Pick im kommenden Draft. Die Defense der Jaguars hielt das Spiel lange offen, während die Offense der Jaguars vor allem in Form von Wide Receiver Parker Washington groß aufspielte.

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Dass Parker Washington immer wieder Punkte produzierte, war entscheidend für den Erfolg der Jaguars. Die Titans ließen sich nicht abschütteln und führten nach Ende des dritten Viertels lediglich mit sieben Punkten. Doch am Ende reichte es für einen überdeutlichen Pflichtsieg der Jaguars. Die Titans müssen nun mit dem Ende der Playoff-Hoffnungen abfinden.

Browns holen historischen Heimsieg gegen die Texans

Die Cleveland Browns feierten zum ersten Mal seit 1963 vier Heimsiege zum Start einer Saison. Sie besiegten die Houston Texans mit 27:24 und verbesserten ihre Bilanz auf 6:4. Deshaun Watson führte sein Team mit einem späten Drive im letzten Viertel zum Sieg. Die Browns waren lange Zeit in Rückstand und mussten bis zur letzten Minute kämpfen.

Die Texans starteten dominant ins Spiel. Die ersten drei offensiven Drives resultierten in zwei Touchdowns und einem Field Goal. Ganz anders die Browns, die erst in ihrem dritten Drive überhaupt erstmals ein First Down schafften. Erst im zweiten Viertel beim Stand von 0:17 kam Cleveland durch ein Field Goal auf die Anzeigetafel. Danach aber kippte das Spiel.

Die Browns verkürzten den Rückstand auf sieben Punkte. Die Texans fanden offensiv bis ins letzte Viertel nicht mehr statt. Ein Field Goal brachte die Browns mit 20:17 in Führung. Die Texans schlugen zurück. Doch weder eine Interception von Watson noch einen Punt der Browns konnte Houston nutzen, um das Spiel zu entscheiden.

Running Back Quinshon Judkins brachte Cleveland wieder in Führung. Die Texans konnten nicht mehr antworten und kassierten ihre sechste Saisonniederlage. Die Browns feierten diesen wichtigen Sieg, der die Hoffnung auf die Playoffs wieder belebt. Die Performance der Defense und die clouche Quarterback-Performance von Watson waren entscheidend für den Erfolg.