NFL updates for November 2024: Colton McKivitz, Derrick Henry, and Azeez Al-Shaair face serious injuries impacting team standings and playoff hopes.

Die NFL-Saison 2024 wird im November durch eine Welle schwerer Verletzungen bei mehreren Top-Teams geprägt. Mitte November, konkret am 23. November, bestätigten Berichte von "ESPN" und anderen Quellen dramatische Ausfälle bei den Francisco 49ers, den Baltimore Ravens und den Houston Texans. Diese Ereignisse überschatten den Spieltag der Week 11 und gefährden die Playoff-Träume der betroffenen Franchises erheblich.

McKivitz und Henry: Schwerste Ausfälle der Woche

Der Offensive Tackle Colton McKivitz von den Francisco 49ers erlitt eine schwere Knöchelverletzung, die sein Saisonsende bedeuten könnte. Head Coach Kyle Shanahan erklärte am 23. November, dass man von einem Bruch und einer Ausrenkung ausgeht, ähnlich wie bei Fred Warner im Vorjahr. McKivitzs Teamkollege Christian McCaffrey betonte dessen Wichtigkeit für die Mannschaft. Shanahan bestätigte, dass Vederian Lowe McKivitz für den Rest des Spiels gegen die Minnesota Vikings ersetzen würde.

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Bei den Baltimore Ravens sorgte Running Back Derrick Henry für Schlagzeilen, nachdem er nach einem Touchdown im Schlussviertel gegen die Carolina Panthers verletzt vom Feld getragen wurde. Der 32-Jährige stürzte nach einem Spielzug mit einem Gegenspieler und schlug mit dem Hinterkopf auf. Wegen des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung wurde er aus dem Spiel genommen, wobei eine genaue Diagnose noch aussteht. Die Ravens verloren dieses Spiel mit 33:35 und kassierten ihre sechste Niederlage in Folge.

Defensive Verluste bei den Texans und Rams

Die Houston Texans erleiden einen massiven Rückgang ihrer defensiven Stärke durch den Ausfall von Linebacker Azeez Al-Shaair. Er wurde mit einer Leistenverletzung auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt und fällt mindestens für vier Spiele aus. Al-Shaair war mit 68 Tackles in sieben Spielen der beste Tackler seines Teams. Head Coach DeMeco Ryans bezeichnete ihn als das "Herz unserer Defense" und betonte seine zentrale Rolle bei der Kommunikation der Spielzüge.

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Al-Shaairs Abwesenheit trifft die Texans, die aktuell einen Sieg gegen die Indianapolis Colts benötigen, um ihre schwachen Playoff-Chancen zu retten. Der Abwehrchef hatte zuvor seinen Vertrag um drei Jahre verlängert, wodurch ihm 54 Millionen Dollar zustehen. Henry To'oTo'o wird seine Aufgaben im Spielzugmanagement übernehmen müssen. Ein weiterer Texans-Spieler, Chris Braswell, verletzte sich bereits im Kickoff-Return schwer am rechten Knie und wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert.

Terrace Mayfields Verletzungsstatus

Bei den Tampa Bay Buccaneers stellt sich die Frage nach der Einsatzfähigkeit von Quarterback Terrace Mayfield für die kommende Woche. NFL-Insider Ian Rapoport berichtete von einer Zerrung im Fuß, die Mayfield in der Vorwoche zeitweise Gehhilfen benötigte. Ein offizieller Statusbericht wird am Mittwoch erwartet. Sollte er ausfallen, übernimmt Rookie Jalon Daniels die Starting-Position, die er bereits dreimal im Laufe der Saison innehatte.

Die Los Angeles Rams bereiten sich hingegen auf den wahrscheinlichen Saisonsaus von Receiver Puka Nacua vor. Er unterzieht sich einer Operation am Innenband, nachdem seine Drei-Spiele-Sperre endete. Dies würde ihn für den Rest der Regular Season außer Gefecht setzen. Gleichzeitig kehrt Kyle Monangai von den Chicago Bears von Verletzungen zurück, um gegen die New Orleans Saints aufzulaufen.