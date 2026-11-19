Analysen zu Kyle McCord, Justin Herbert und Cam Ward vor Woche 11. Ein Blick auf die Leistungsträger und Fallstricke in der NFL-Saison.

Die reguläre NFL-Saison hat bereits mehr als die Hälfte ihrer Distanz hinter sich. Nach insgesamt zehn abgeschlossenen Spieltagen kristallisieren sich deutliche Leistungstrends heraus, die das Bild der Liga prägen. Besonders die Spielmacher (Quarterbacks) stehen im Fokus der Analyse, da ihre individuellen Leistungen oft den direkten Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Starke Abschlüsse können Spiele allein entscheiden, während Fehler dieser Position doppelt schwer wiegen.

Neuzugänge und Debütanten im Test

Kyle McCord absolvierte sein NFL-Debüt gegen die Indianapolis Colts und vermied dabei die befürchteten Interceptions. Dennoch verzeichnete er einen Turnover durch einen Fumble. Seine Zukunft bei den Miami Dolphins sieht angesichts des Sechstrunden-Picks im Draft schwierig aus, da keine reale Chance auf Meisterschaftsbeiträge besteht. Parallel dazu trifft es die New England Patriots hart: Mac Jones verletzte sich früh am Knöchel und fällt vermutlich mehrere Wochen aus. Sein Backup Tommy DeVito gilt als nicht qualifiziert genug, um die offensive Einheit zu stabilisieren. Da Trades nicht mehr möglich sind, bleibt nur die Verpflichtung eines vertragslosen Spielers.

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Auch die Atlanta Falcons starten schwach. Carson Beck zeigte bei seinem Debüt gegen die Los Angeles Rams eine verheerende Leistung. Er warf zwei Interceptions, wurde fünfmal gesackt und erzielte weniger als hundert Net Passing Yards. Die Personallage bei den Arizona Cardinals hat sich vorerst nicht verbessert. Beck muss mit einem verknappten Kader arbeiten, der kaum offensive Waffen bietet. Für einen Rookie ist diese Ausgangslage nahezu ideal für Misserfolge.

Schwankungen etablierter Stars

Justin Herbert von den Los Angeles Chargers lieferte gegen die Baltimore Ravens eine fehlerfreie Partie ab. Er warf keine Interceptions bei nur achtzehn Passversuchen und schuf mit Läufen einen zusätzlichen Wert. Dies stellt jedoch noch keinen klaren Trendumkehr dar, da die Stichprobe zu klein ist. Im aktuellen Ranking rückt er dennoch einige Positionen auf. Cam Ward von den Tennessee Titans zeigt sich allmählich konstant solide. Gegen die Jacksonville Jaguars half er mit einer Completions Rate von fast 72 Prozent und zwei Touchdowns, trotz einer Interception. Die Tendenz ist positiv, doch für die Entscheidung, ihn als Top-Pick zu wählen, fehlen noch weitere Indizien.

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Joe Milton überzeugte in seinem ersten Start für die Philadelphia Eagles nicht, obwohl Vorwürfe gegen ihn unangebracht sind. Das gesamte Team leidet unter personellen und moralischen Schäden. Daniel Jones von den Indianapolis Colts warf elf Pässe für 108 Yards und einen Touchdown, verlor aber zwei Bälle. Die begrenzten Optionen durch Ashton Dulin, Anthony Gould und Laquon Treadwell erschweren seine Aufgabe enorm. Der Fokus der Colts liegt weiterhin stark auf dem Laufspiel.

Defensivstarke Spiele und Zukunftsausblick

Jacoby Brissett startete für die Baltimore Ravens gegen die Chargers. Trotz null Touchdowns und einer Interception war seine Performance ordentlich. Das Problem der Ravens liegt aktuell in der nicht vorhandenen Laufstärke. Fernando Mendoza stand als Starter für die Las Vegas Raiders gegen die Seahawks. Im ersten Drive zeigte er starke Plays und einen Rushing Touchdown, doch in der zweiten Halbzeit brach die Offensive komplett ein. Es erwarten ihn einfachere Aufgaben in der Zukunft, die Hürde bleibt hoch.

Michael Penix Jr. und die Atlanta Falcons hatten drei Viertel lang gegen die Kansas City Chiefs keine offensive Antwort. Der Boxscore wird durch Garbage Plays am Ende beschönigt. Die Saison der Falcons ist bereits im Endkampf, und es ist denkbar, dass Penix in der Saison 2027 nicht mehr der Starter sein wird. Josh Allen von den Buffalo Bills spielte gegen die Kansas City Chiefs solide, verletzte sich jedoch später. Sein Ersatz, Rookie Cade Klubnik, übernahm die Rolle. Die Analyse der Quarterbacks vor Woche 11 zeigt, dass Statistiken allein nicht reichen, sondern auch die Umstände der Leistungen entscheidend sind.