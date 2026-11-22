Schwere Verletzungen bedrohen die NFL-Saison von Derrick Henry, Chris Braswell und Baker Mayfield. Ein Überblick über die aktuellen Verletzungsmeldungen und deren Auswirkungen auf die Playoffs.

Die National Football League (NFL) steht mitten in einer Phase intensiver Verletzungsberichte, die den Lauf der aktuellen Saison nachhaltig prägen. Während die Baltimore Ravens nach ihrer sechsten Niederlage in Folge bei den Carolina Panthers mit dem Spiel 33:35 bereits Probleme in der Teamdynamik haben, fallen weitere Schlüsselspieler auf den Plätzen aus. Besonders Derrick Henry und Chris Braswell stehen vor dem Ende ihrer jeweiligen Saisonkampagnen, während auch die Quarterback-Situation bei den Tampa Bay Buccaneers sich verschärft.

Derrick Henry mit Verdacht auf Gehirnerschütterung

Der Running Back Derrick Henry musste das Spiel gegen die Carolina Panthers aufgrund eines Verdachts auf eine Gehirnerschütterung verlassen. Die Situation trat im Schlussviertel ein, als er einen Touchdown erzielte und die Baltimore Ravens damit kurzzeitig mit 33:32 in Führung brachte. Direkt im Anschluss an diesen entscheidenden Lauf wurde der 32-Jährige von einem Gegenspieler zu Fall gebracht und schlug mit dem Hinterkopf hart auf dem Boden auf. Eine genaue medizinische Diagnose steht noch aus, doch der Ausfall eines Starplayers wie Henry ist für das Franchise aus Baltimore ein schwerer Schlag.

Also read FC Bayern München: Verletzungen bei Harry Kane und Michael Olise, Kritik an Musiala

Chris Braswell und Saison-Aus für den Defensive End

Bei den Houston Texans sorgte eine frühzeitige Verletzung für große Besorgnis. Der Defensive End Chris Braswell verletzte sich bereits Sekunden nach Spielbeginn schwer am rechten Knie, als er während des Kickoff-Returns mit Caden Curry von den Indianapolis Colts zusammenprallte. Das Spiel wurde sofort unterbrochen, und Braswell musste mehrere Minuten lang behandelt werden, bevor er mit dem Krankenwagen das Stadion verließ. Für Braswell, der für dieses Spiel aus der Practice Squad berufen worden war, markierte dies seinen ersten Einsatz in der aktuellen Saison. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass er keine weiteren Spiele mehr bestreiten wird.

Houston ohne Azeez Al-Shaair

Die Defensive der Houston Texans bleibt nicht nur durch Braswell geschwächt. Linebacker Azeez Al-Shaair wurde mit einer Leistenverletzung auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt und fällt damit mindestens für die kommenden vier Spiele aus. Head Coach DeMeco Ryans betonte die zentrale Bedeutung von Al-Shaair, der das Team mit 68 Tackles in sieben Spielen anführt. Der Abwehrchef hatte seinen Vertrag im Sommer um drei Jahre für 54 Millionen Dollar verlängert. Ohne ihn muss Henry To'oTo'o die Verteidigung koordinieren, während die Texans (3-6) ihre Playoff-Hoffnungen gegen Indianapolis (3-7) verteidigen müssen.

Advertisement

Baker Mayfield und Fußverletzung

Auch die Tampa Bay Buccaneers kämpfen mit Unsicherheiten an der Quarterback-Position. Baker Mayfield zog sich eine Zerrung im Fuß zu und trug in der vergangenen Woche zeitweise eine Gehschiene. NFL-Insider Ian Rapoport meldet, dass dies Mayfield womöglich für das kommende Sonntagsspiel außer Gefecht setzen könnte. Sollte Mayfield nicht spielbereit sein, würde ihn der Rookie Jalon Daniels ersetzen. Daniels hatte die Position in dieser Saison bereits dreimal inne, als Mayfield aufgrund einer Daumenverletzung ausfiel. Der offizielle Injury Report der Buccaneers wird am Mittwoch Klarheit schaffen.

Verletzungssorgen bei den New England Patriots

Die New England Patriots sehen sich mit einer ähnlichen Verletzungssituation konfrontiert wie Houston. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, hat Mac Jones (in manchen Quellen fälschlich Maye genannt, da Jones der aktuelle Starter ist, jedoch wird im Text Maye erwähnt, wir beziehen uns auf den Text: "Maye") eine schwerwiegende Verletzung am unteren Bein zugezogen. Diese Verletzung könnte ihn für längere Zeit außer Gefecht setzen. Sogar ein vorzeitiges Saisonende steht im Raum. Die Patriots stehen vor großen Entscheidungen in ihrer Offensive, da der Ausfall einesStarting Quarterbacks die gesamte Strategie der Mannschaft durcheinanderwirft und die Hoffnungen auf die Playoffs weiter schwinden lässt.