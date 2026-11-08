NFL Week 9: Maye, Sanders und die deutschen Akteure im Fokus

Drake Maye verliert in München-Vorbereitung, Shedeur Sanders gewinnt Overtime-Marathon. Deutsche Stars wie Marlin Klein und Sam LaPorta im NFL-All-Star-Update der Week 9.

Die neunte Spieltag der NFL hat mehrere deutsche Akteure und prominente Quarterbacks in den Mittelpunkt gestellt. Während die New England Patriots ihre Generalprobe für das anstehende Spiel in München mit einer Niederlage gegen die Green Bay Packers beendeten, feierten die Cleveland Browns ein dramatisches Overtime-Duell. Marlin Klein zeigte bei den Houston Texans wieder Einsatz, und Shedeur Sanders legte seinen ersten Start als Starting-Quarterback der Browns mit einem Sieg gegen die New Orleans Saints vor.

Drake Maye kämpft gegen die Packers in München-Vorbereitung

Drake Maye erlebte am Sonntag einen extrem schwachen Tag für die New England Patriots. Noch vor der Halbzeit warf er drei Interceptions, was den Verlauf des Spiels gegen die Green Bay Packers entscheidend beeinflusste. Obwohl er später stabilisierte und mit 299 Passing-Yards sowie drei Touchdown-Pässen punkten konnte, war der Rückstand zu groß. Jordan Love von den Packers dominierte das Spiel mit 372 Yards und drei Touchdowns ohne Ballverlust. Die Patriots reisen nun mit einer Bilanz von fünf Siegen und vier Niederlagen nach München, um dort am 15. November anzutreten.

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Shedeur Sanders gewinnt Overtime-Marathon in Cleveland

Shedeur Sanders erlebte bei seinem Saisondebüt als Starting-Quarterback der Cleveland Browns ein historisches und dramatisches Spiel gegen die New Orleans Saints. Er warf für 232 Yards, zwei Touchdowns und eine Interception. Das Laufspiel der Browns war extrem erfolgreich mit 190 Yards Raumgewinn, wobei Christian McCaffrey als Running Back zwei Touchdowns beisteuerte. Die Browns konnten sich im Overtime-Modus durchsetzen und sicherten sich den wichtigen Sieg, der die Moral im Team stärkte.

Marlin Klein kehrt als Tight End zu den Houston Texans zurück

Marlin Klein feierte bei den Houston Texans seine Rückkehr in die aktive Aufstellung. Der deutsche Tight End, der 2026 in der zweiten Runde gedraftet wurde, hatte in den vier Spielen zuvor nicht eingesetzt werden können. Gegen die Los Angeles Chargers, die im freien Fall sind und ihre achte Niederlage im achten Spiel kassierten, war Klein Teil der Offensive. Er wurde nicht als Passempfänger angefordert, konzentrierte sich aber effektiv auf das Blocken. Die Texans gewannen das Spiel deutlich und verbesserten ihre Bilanz auf 3-5, während C.J. Stroud mit 384 Yards und fünf Touchdowns brillierte.

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Detroit Lions bestehen Test gegen Miami vor München-Debut

Die Detroit Lions haben ihre Generalprobe vor dem NFL-Spiel in München gegen die New England Patriots erfolgreich bestanden. Das Auswärtsspiel bei den Miami Dolphins endete mit einem knappen Sieg für Detroit, wobei die Kicker die entscheidende Rolle spielten. Jake Bates von den Lions verwandelte alle vier Field-Goal-Versuche, während Zane Gonzalez von Miami drei von vier Versuchen traf. Jared Goff warf für die Lions 17 Pässe für 170 Yards und erlitt drei Sacks, lieferte aber auch eine Interception. Jahmyr Gibbs erlief im dritten Viertel den einzigen Touchdown des Spiels, was den knappen Sieg sicherstellte.

Minshew, LaPorta und die aktuellen Tabellenkonstellationen

Arizona Cardinals-Quarterback Gardner Minshew musste nach dem Trade von Kyler Murray als Starter auflaufen und brachte 21 von 30 Pässen für 166 Yards an, ohne Turnover. Allerdings gelang der Offensive kein Touchdown, da das Laufspiel mit nur 50 Yards Schwachstellen zeigte. Im selben Spiel zeigten die Los Angeles 49ers gegen die Las Vegas Raiders Dominanz, wobei die Raiders fünf Turnovers verursachten. Cousins hatte einen rabenschwarzen Tag. Zudem zeigte Sam LaPorta bei den Minnesota Vikings seine Klasse als Tight End und war ein wichtiger Faktor in der Offensive, was ihn zu einem der gefragtesten Spieler seiner Position macht. Die 49ers bleiben mit 7-1 eine der besten Mannschaften der Liga.