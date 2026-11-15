NFL Woche 10: Josh Allen bricht Manning-Rekord und Mahomes dominiert

Josh Allen überholt Peyton Manning mit seinem 323. Karriere-Touchdown. Patrick Mahomes wirft fünf Touchdowns, Kirk Cousins kehrt zurück und die NFL-Playoff-Jagd spitzt sich zu.

Der zehnte Spieltag der NFL bescherte eine Reihe historischer Momente und dramatischer Wendungen, die die Playoff-Jagd maßgeblich beeinflussen. Der quarterback Josh Allen der Buffalo Bills brach einen langen Rekord, indem er seine persönliche Marke von 323 Karriere-Touchdowns übertraf. Damit egalisierte er nicht nur einen Meilenstein, sondern überholte legendäre Vorgänger. Gleichzeitig sorgte der quarterback Patrick Mahomes der Kansas City Chiefs für eine beeindruckende offensive Dominanz, während die Atlanta Falcons als erstes Team der aktuellen Saison einen schwierigen Onside-Kick erfolgreich vollendeten.

Josh Allen überholt Peyton Manning bei Touchdown-Rekord

Josh Allen stürzte im ersten Viertel mit dem Ball zur Führung in die Endzone. Es handelte sich um den 323. Touchdown in seiner Karriere, den er entweder erlaufen oder geworfen hat. Kein quarterback war in seinen ersten zehn Saisons für mehr Touchdowns verantwortlich. Allen überholt damit den legendären Peyton Manning. In der zweiten Hälfte lief Allen ein weiteres Mal in die Endzone und warf einen 45-Yard-Touchdown an DJ Moore. Die eine Interception war dabei zu verschmerzen. Die Bills stehen mit acht Siegen und einer Niederlage weiterhin auf Platz eins der AFC.

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Kirk Cousins triumphiert bei Rückkehr zu den Vikings

Kirk Cousins feierte sein Comeback als quarterback der Minnesota Vikings, die ihn vergangene Woche verpflichteten, nachdem er bereits von 2018 bis 2023 unter Vertrag stand. Noch im ersten Viertel gelang ihm sein erster Touchdown-Pass seit seiner Rückkehr. Es waren 38 Yards auf Myles Price zum 10:0 in der Führung. In der zweiten Hälfte folgte ein weiterer Touchdown von Gavin Bartholomew, der die Entscheidung zum 27:10-Endstand besiegelte. Die defensive Einheit der Vikings ließ die offensive Einheit der Green Bay Packers um quarterback Jordan Love verzweifeln. Green Bay verlor viermal den Ball, was den Vikings ein klares Statement abverlangte.

Mahomes Wirft fünf Touchdowns gegen Atlanta Falcons

Die Atlanta Falcons kassierten eine klare Niederlage gegen die Kansas City Chiefs, wobei Patrick Mahomes ein überragendes Spiel ablieferte. Er warf schließlich fünf Touchdown-Pässe, ein Kunststück, das er zuvor nur acht Mal in seiner Karriere gelang. Sein neuer Partner Josh Downs, der von den Indianapolis Colts unter Vertrag genommen wurde, bediente Mahomes traumhaft in die Endzone zum 14:3. Trotz eines gut aufgelegten Drake London, der zum dritten Mal in dieser Saison Pässe für über 100 Yards fang, reichte es nicht. Im letzten Viertel schafften es die Falcons jedoch als erstes Team in dieser Saison, einen Onside-Kick erfolgreich zu landen.

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Dramatisches Comeback der Browns gegen die Texans

In Cleveland entwickelte sich ein wahnsinniges Spiel, bei dem die Houston Texans zunächst klar überlegen waren. Touchdowns von Star-Receiver Nico Collins und Xavier Hutchinson sowie ein Field Goal von Kicker Ka'imi Fairbairn bedeuteten nach 13 Minuten eine 17:0-Führung. Doch die Cleveland Browns schlugen unter der Führung von quarterback Deshaun Watson zurück. Mit Ende des dritten Viertels drehten die Browns die Partie und lagen mit 20:17 vorne. Dalton Schultz schlug mit 24:20 zurück, ehe Clevelands Quinshon Judkins in der letzten Minute den entscheidenden Touchdown zum 27:24 erzielte.

Jaguars sichern sich wichtige Kontrolle in der AFC South

Die Jacksonville Jaguars erfüllten ihre Favoritenrolle gegen Tennessee, wobei das Spiel bis zum Ende offen blieb. Cam Little setzte im vierten Viertel sein viertes Field Goal zum 33:23, wodurch die Partie entschieden war. Bhayshul Tuten legte hinten heraus noch einen Touchdown nach. Die Jaguars konnten sich auf quarterback Trevor Lawrence mit drei Touchdowns und Wide Receiver Parker Washington mit 152 Yards verlassen. Mit nun sieben Siegen aus neun Spielen sind die Jaguars weiterhin mit großen Schritten Richtung Play-offs unterwegs.