NFL Woche 10: Josh Allen reißt Manning ab, Cousins triumphiert

Josh Allen setzt einen neuen Rekord, Kirk Cousins kehrt zurück und Patrick Mahomes dominiert: Die Highlights aus der NFL-Woche 10 im Überblick.

Die zehnte Spielrunde der National Football League bot erneut hochkarätige Dramatik und historische Meilensteine. Josh Allen von den Buffalo Bills etablierte sich als einer der dominierenden Quarterbacks der Liga, während Kirk Cousins bei den Minnesota Vikings ein eindrucksvolles Comeback feierte. Zudem überzeugte Patrick Mahomes mit einer herausragenden Leistung für die Kansas City Chiefs, die die Atlanta Falcons klar bezwangen.

Josh Allen überholt Peyton Manning mit Rekord

Josh Allen stellte am Sonntag einen neuen Karriere-Rekord auf, indem er seine Gesamtausbeute an Touchdowns auf 323 steigerte. Er erzielte diese Punkte entweder durch Läufe oder Passwürfe. Mit diesem Wert überholte Allen die legendäre Marke von Peyton Manning. Kein anderer Quarterback hat in seinen ersten zehn Saisons mehr Touchdowns verantwortet als Allen. Die Buffalo Bills festigten damit ihre führende Position in der American Football Conference mit acht Siegen und nur einer Niederlage.

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Der erste Touchdown fiel bereits im ersten Viertel, als Allen zur Führung lief. In der zweiten Halbzeit verlängerte er seinen Vorsprung weiter. Ein weiterer Lauf in die Endzone sowie ein 45-Yard-Pass auf DJ Moore sicherten den Sieg. Obwohl eine Interception zu verzeichnen war, wog die offensive Produktion diese Fehler klar auf. Die Bilanz von acht Siegen bestätigt die Dominanz der Bills in der AFC.

Kirk Cousins kehrt erfolgreich zu den Vikings zurück

Kirk Cousins feierte sein Comeback als Quarterback der Minnesota Vikings mit einem deutlichen Sieg gegen die Green Bay Packers. Minnesota hatte den Star-Quarterback vergangene Woche verpflichtet, nachdem er bereits von 2018 bis 2023 für das Team gespielt hatte. Im ersten Viertel gelang ihm sein erster Touchdown-Pass seit seiner Rückkehr, als er den Ball über 38 Yards zu Myles Price warf. Dies sorgte für eine 10:0-Führung.

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In der zweiten Halbzeit folgte ein weiterer Touchdown-Pass von Gavin Bartholomew. Damit stand dem 27:10-Erfolg nichts mehr im Wege. Die Defensive der Vikings agierte überwältigend und ließ die Offensive der Packers um Quarterback Jordan Love verzweifeln. Green Bay verlor den Ball viermal, was die Stärke der Vikings unterstrich. Cousins' zwei Touchdown-Pässe waren der Schlüssel zum klaren Statement-Sieg.

Mahomes dominiert mit fünf Touchdowns gegen Falcons

Patrick Mahomes präsentierte eine überragende Leistung im Spiel gegen die Atlanta Falcons. Der Quarterback der Kansas City Chiefs warf insgesamt fünf Touchdown-Pässe. Nur achtmal in seiner gesamten Karriere war er zuvor in der Lage, dieses Kunststück zu vollbringen. Die Falcons leisteten zwar Widerstand, konnten den Lauf der Chiefs jedoch nicht stoppen.

Eines der Highlights gelang dem neu verpflichteten Passempfänger Josh Downs. Mahomes bediente ihn direkt vor der Pause in der Endzone zum 14:3-Anschluss. Trotz des deutlichen Sieges der Chiefs zeigten die Falcons eine historische Leistung. Im letzten Viertel gelang es den Falcons als erstem Team der aktuellen Saison, einen Onside-Kick erfolgreich zurückzuerobern. Dieser Aufwand reichte jedoch nicht, um den Sieg zu wenden.

Dramatik in Cleveland und Pleitestopp der Colts

Das Spiel in Cleveland bot extreme Spannung bis in die Schlussminuten. Die Houston Texans lagen nach 13 Minuten bereits mit 17:0 in Führung. Touchdowns von Nico Collins und Xavier Hutchinson sowie ein Field Goal von Ka'imi Fairbairn waren die Grundlage. Doch unter der Führung von Deshaun Watson drehten die Cleveland Browns die Partie. Nach drei Vierteln führten sie mit 20:17.

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Die Texans gaben die Führung nicht kampflos ab. Dalton Schultz sorgte für 24:20 bei neun Minuten Spielzeit. Doch Quinshon Judkins erzielte in der letzten Minute den entscheidenden Touchdown zum 27:24 für Cleveland. In Miami endete die Fünfer-Pleitereihe der Indianapolis Colts. Tragisch lief es für Zane Gonzalez von den Miami Dolphins, der zwei Field Goals und einen Extrapunkt verschoss. Malik Washington warf einen Pass auf Tolbert zum Touchdown, doch der 1:8-Status der Dolphins bleibt bestehen.

Jaguars qualifizieren sich weiter für die Play-offs

Die Jacksonville Jaguars erfüllten die Favoritenrolle im Spiel gegen Tennessee Titans. Trevor Lawrence warf drei Touchdown-Pässe und führte das Team zum Sieg. Parker Washington fing sieben Pässe für insgesamt 152 Yards und erzielte selbst einen Touchdown. Cam Little sicherte den Sieg im vierten Viertel mit seinem vierten Field Goal, das den Endstand von 33:23 markierte.

Bhayshul Tuten legte am Ende noch einen Touchdown nach, der die Dominanz unterstrich. Mit sieben Siegen aus neun Spielen nähern sich die Jaguars ihren Zielen. Die starke Leistung bestätigt die positive Entwicklung des Teams. Die Jaguars gehen mit großen Schritten auf die Play-offs zu und festigen ihre Position als ernstzunehmender Kandidat in ihrer Division.