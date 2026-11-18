Denver Broncos empfangen am Sonntag, dem 22. November 2026, die Las Vegas Raiders im Empower Field at Mile High. Alle Infos zum Kickoff, Live-Stream und Sky Sport.

Das NFL-Duell in der elften Woche der Saison 2026 findet am Sonntag, dem 22. November 2026, im Empower Field at Mile High in Denver statt. Die Denver Broncos nehmen dabei die Las Vegas Raiders in ihrer Heimatarena auf. Dies ist das zentrale Spiel der Woche 11 für beide Teams im aktuellen Saisonverlauf.

Termine und Übertragung der Partie

Die Begegnung zwischen den Denver Broncos und den Las Vegas Raiders steht für den 22. November 2026 fest. Das Spiel wird im Pay-TV exklusiv von Sky Sport übertragen. Zuschauer können die Live-Übertragung über Sky Sport fernsehen oder den Livestream auf der Plattform WOW nutzen. Der genaue Kickoff ist für den Sonntag im Empower Field at Mile High geplant, wobei die Denver Broncos als Heimmannschaft antreten.

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Strategie der Denver Broncos zu Hause

Die Denver Broncos streben an, das Empower Field at Mile High in Woche 11 als unangreifbare Festung zu verteidigen. Das Team aus Colorado hat sich intensiv auf die spezifischen Herausforderungen in der elften Woche vorbereitet. Ein Sieg ist für die Broncos entscheidend, um ihre aktuelle Position innerhalb der NFL-Saison 2026 zu behaupten und sich im Conference-Ranking zu festigen.

Die heimische Atmosphäre im Stadion soll den Broncos als weiterer Faktor dienen. Die Vorbereitung konzentriert sich darauf, die eigene Defensive zu stärken und Offensivspiele effektiv gegen die Verteidigung der Raiders umzusetzen. Ein Erfolg vor den eigenen Fans wird als notwendig erachtet, um die Moral im Team weiter zu steigern und die Erwartungen der Supporter in Denver zu erfüllen.

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Herausforderung für die Las Vegas Raiders

Die Las Vegas Raiders treten die lange Anreise nach Colorado an, um in der regulären Saison 2026 Punkte zu sammeln. Für die Gäste aus Nevada markiert dieses Duell in Denver einen entscheidenden Wendepunkt in ihrem Saisonverlauf. Sie müssen beweisen, dass sie auch unter erschwerten Bedingungen auf fremdem Boden wettbewerbsfähig sind.

Das Ziel der Raiders besteht darin, den Anschluss an die führende Konkurrenz in der Liga nicht zu verlieren. Eine Niederlage würde ihre Chancen auf eine erfolgreiche Play-off-Teilnahme gefährden. Die Trainer der Raiders müssen eine spezifische Strategie entwickeln, um die gewohnte Heimstärke der Denver Broncos zu neutralisieren und die eigene Offensive voranzutreiben.

Intensität und Bedeutung im NFL-Kalender

Sky Sport hebt die sportliche Intensität der Auseinandersetzung zwischen Denver Broncos und Las Vegas Raiders hervor. Beide Teams haben in Woche 11 viel zu gewinnen, da die Saison 2026 noch lange nicht vorbei ist. Die Analyse der aktuellen Formkurven zeigt, dass jedes Spiel entscheidend für die spätere Tabellenplatzierung sein kann.

Die Erwartungen an das Spiel sind hoch, da beide Mannschaften zeigen wollen, wer in dieser Saison die besseren Karten hat. Die Fans in Denver hoffen auf eine klare Dominanz der Heimmannschaft, während die Reisenden eine Überraschung oder zumindest ein knapper Sieg versuchen werden. Die Übertragung auf WOW und Sky Sport garantiert eine hohe Produktionsqualität für die Zuschauer.