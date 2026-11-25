NFL Woche 11 bietet Highlights trotz vieler Freiwochen. Marlin Klein wirft Touchdown, Joe Milton gewinnt, Brian Flores schlägt Top-Defense. Analysen zu allen Games.

Die elfte Spielwoche der National Football League (NFL) wurde durch zahlreiche Freiwochen (Bye Weeks) strukturell bestimmt, bot den Fans jedoch keineswegs eine langweilige Darbietung. Während einige Teams pausierten, lieferten andere entscheidende Leistungen ab, die die Aufmerksamkeit auf MVP-Kandidaten und herausragende Defenses lenkten. Vor dem Spieltag hatte die medialen Vorhersagen das frühe Sonntagsfenster der NFL als das schwächste der gesamten Saison tituliert, ein Vergleich, der oft mit der Ankündigung des GTA-VI-Releases gezogen wurde.

Marlin Klein und C.J. Stroud feiern Meilensteine

Der deutsche Tight End Marlin Klein absolvierte eine schwierige Saisonverlauf, da er nach einem beeindruckenden Catch am ersten Spieltag lange Zeit inaktiv war und keine statistischen Beiträge liefern konnte. In der aktuellen Woche krönte er seine Bemühungen mit vier Catches für insgesamt 24 Yards und sicherte sich zudem die Verantwortung für den ersten Touchdown seiner Karriere, den er Quarterback C.J. Stroud zukommen ließ. Trotz der Tatsache, dass das Team in diesem Spiel eine Niederlage hinnehmen musste und ein Pick Six (Passinterception mit anschließendem Touchdown durch die Defensive) zugelassen wurde, gilt Klein als struktureller Gewinner der Partie.

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Fernando Mendoza erlebte bei seinem ersten Auswärtseinsatz als Starting Quarterback eine der schwersten Aufgaben im professionellen Football. Er stand im Vergleich zu einer Top-Verteidigung, was seine Leistung im ersten Spiel als Starter herausforderte. Mendoza bewies dennoch Mentalität, auch wenn er nicht perfekt agierte. Sein erstes Spiel als Starter markiert einen wichtigen Schritt in seiner Entwicklung als professioneller Athlete in der Liga.

Joe Milton besiegt Steelers und erhält Selbstvertrauen

Joe Milton, bekannt für den härtesten Wurf in der gesamten NFL, feierte endlich seinen ersten Sieg im Profibereich, als er mit seinem Team die Pittsburgh Steelers besiegte. Obwohl Milton in diesem Spiel keine glänzende Leistung zeigte und tatenlos einem Fumble zusehen musste, zählt am Ende des Spiels nur das Ergebnis. Dieser Sieg sollte ihm und den Philadelphia Eagles erheblich mehr Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben. Der Drittrundenpick von Clemson wartete bisher noch auf sein Durchbruchsspiel (Breakout Game) in der NFL, doch nun ist es geschafft.

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Mit 122 Yards Raumgewinn war er nicht nur der beste Receiver der Commanders, als diese einen überlebenswichtigen Sieg gegen die Bengals errangen. Im entscheidenden letzten Drive fing er beide langen Pässe, die diesen Erfolg erst ermöglichten. Nachdem er bereits in Woche zehn gegen die Giants einen Touchdown erzielen konnte, lautet die Bewertung: Willkommen in der NFL. Seine Leistung unter Druck beweist, dass er für höhere Aufgaben gerüstet ist und sich langsam als Schlüsselspieler etabliert.

Indianapolis Colts in sportlicher und personeller Krise

Fans der Indianapolis Colts haben aktuell wenig Anlass zur Freude, da das Team sowohl sportlich als auch personell unter enormem Druck steht. Das Team verscherbelte in der Vergangenheit zahlreiche Talente, doch auch die aktuelle Niederlage gegen die Texans ist schwer zu verkraften. Die Situation verschärft sich dadurch, dass kürzlich ein Trainer entlassen wurde, nachdem zuvor noch Trade-Angebote für ihn existierten und man ihm zuvor über 40 Millionen Dollar im Jahr zahlte.

Trevor Rodgers spielt wieder im unteren Drittel der verbleibenden Starter der NFL, was als enttäuschend gewertet wird. Seine Leistungen in den letzten beiden Spiele sprechen eine andere Sprache, da er gegen die anfällige Verteidigung der Philadelphia Eagles eine furchtbare erste Halbzeit zeigte. Das Comeback kam dann zu spät, um das Spiel noch zu wenden. Als NFL-Fan oder Experte stellt sich die Frage, wie mit Rodgers in der Zukunft verfahren wird, da seine aktuelle Form nicht den Erwartungen entspricht. Quasi als sicherer Tipp für einen Koordinator gilt Brian Flores.

Brian Flores schlägt Top-Defense und Trevor Lawrence fällt durch

Brian Flores gilt als möglicher Head-Coach-Kandidat für die kommende Saison, da er in der Vergangenheit die bis dato beste Defense der NFL anführte und gegnerische Quarterbacks regelmäßig zur Verzweiflung brachte. Brock Purdy drehte jedoch diese Top-Einheit auf, indem er die gefürchteten Blitzes der Verteidigung wirkungslos machte. Dieser Erfolg könnte im Hinblick auf die Playoffs ein kleiner Fingerzeig für die kommende Laufbahn von Flores sein. In München setzt die NFL neue Maßstäbe im deutschen Markt, doch ein Ärgernis bleibt bestehen.

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Trevor Lawrence erwischt einen rabenschwarzen Tag, da zwei Interceptions am Ende zu viel waren, um die (fast) fehlerfreie Offense der Giants zu übertrumpfen. Die Tennessee Titans haben in ihren letzten drei Partien 134 Punkte zugelassen, was einem Schnitt von 43,3 Punkten pro Spiel entspricht. Das Spielendete mit einem 30:51 gegen die New York Giants, was die Defensive der Titans als eines der größten Probleme im aktuellen Saisonverlauf identifiziert. Diese Zahlen verdeutlichen die defensive Zerbrechlichkeit des Teams in der laufenden Saison.