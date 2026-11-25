Die NFL-Saison 2026 zeigt in Woche 11 massive Verschiebungen an der Quarterback-Position. Analyse der Power Rankings, Playoff-Chancen und spezifischer Teamleistungen.

Die National Football League hat mit der elften Spielrunde der Regular Season eine entscheidende Phase erreicht, in der sich die Kräfteverhältnisse in der Liga massiv verschieben. Besonders auffällig ist die extreme Dynamik an der Quarterback-Position, wo bei zahlreichen Franchises Wechsel und Leistungsänderungen stattfinden, die über die Zukunft der Saison entscheiden. Während einige Teams wie die Tennessee Titans trotz kurzzeitiger Offense-Erfolge mit einer defizitären Defense kämpfen, zeigen andere wie die Dallas Cowboys mit einer herausragenden Offensive neue Playoff-Aspirationen.

Quarterback-Markt unter Druck

Die aktuelle Entwicklung am Quarterback-Markt zeigt, dass kein Team mehr als stabil gilt. Die Tennessee Titans pendeln zwischen Hoffnung und Ernüchterung, wobei die Defense in den letzten drei Spielen durchschnittlich 43 Punkte pro Spiel zuließ, was die Teamkultur massiv belastet. Gleichzeitig macht das Quarterback-Ranking vor Woche 11 deutliche Bewegungen aus: Patrick Mahomes verzeichnet einen großen Sprung in den Rankings, während Brock Purdy Josh Allen überholt hat. Diese Verschiebungen unterstreichen, dass die individuelle Leistung der Quarterbacks direkt mit dem Tabellenstand korreliert und die Playoff-Hoffnungen vieler Teams bestimmt.

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Defensive Schwächen dominieren Rankings

Bei den Teams am Ende der Power Rankings, darunter die Chargers und die Colts, ist jede sportliche Hoffnung nahezu erloschen. Die Chargers beendeten ihre Saison bereits lange, während die Colts sich in einer schwierigen Phase befinden, in der die Verteidigungslinien zwar gute Verfassung zeigen, aber das Gesamtpaket nicht reicht. Die Las Vegas Raiders wiederum kämpfen mit einer Defense, die gegen starke Offenses wie die der New England Patriots nicht standhielt und 38 Punkte zuließ, obwohl die Offensive sich gegen Top-Verteidigungen wie die der San Francisco 49ers behaupten konnte. Diese Diskrepanz zwischen offensivem Potenzial und defensiver Instabilität prägt das Bild der unteren Tabellenregionen.

Playoff-Hoffnungen und Mid-Table-Kämpfe

Im mittleren und oberen Bereich der Liga gibt es klare Gewinner und Verlierer der elften Woche. Die Dallas Cowboys feierten mit 51 Punkten gegen die Tennessee Titans einen überzeugenden Sieg, wobei sie bei ihren ersten sechs Drive-Serien jeweils einen Touchdown erzielten. Diese Offensive-Leistung steht jedoch im Kontrast zur kassierten Punktzahl von 76 Punkten in zwei Spielen, was das alte Muster Offense top, Defense flop bestätigt. Gleichzeitig blühte der Rookie Antonio Williams bei den Washington Commanders auf, die ihr Heimspiel gegen die Pittsburgh Steelers gewannen und damit die Serie von sieben Niederlagen stoppten. Trotz dieses Siegs bleibt der Druck auf Head Coach Nick Sirianni hoch, da der Rauswunsch aus dem Anhang anhält.

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Spezifische Teamentwicklungen

Auch andere Teams wie die New Orleans Saints zeigten nur mäßige Ergebnisse. Gegen die Chicago Bears verschliefen sie die Offensive-Phase und verloren knapp, obwohl die Defense standhielt. Das Playcalling zeigte dabei Defizite. Die Baltimore Ravens, deren Ex-Quarterback Jacoby Brissett nun für sie spielt, kämpfen weiterhin mit Inkonsistenzen, obwohl der Trade zeigte, dass das Management noch nicht aufgegeben hat. Die Carolina Panthers nehmen aktuell den geschenkten Playoff-Platz in der NFC South ein, wobei alle Teams in dieser Division auf einem ähnlich niedrigen Niveau agieren, was die Unvorhersehbarkeit der Conference verstärkt.

Ausblick auf Woche 12

Mit der kommenden Woche 12 stehen weitere wichtige Spiele an, die das Playoff-Feld finalisieren könnten. Die Houston Texans, die mit Running Back David Montgomery, der 124 Total Yards erzielte, und dem deutschen Wide Receiver Marlin Klein, der einen Touchdown fing, weiterhin kämpfen, sind mit einer Bilanz von 4-6 noch weit entfernt von der Aufgabe um den siebten Playoff-Spot der AFC. Die Cleveland Browns, die Woche 11 frei hatten, nutzen die Zeit zur Regeneration, während sie im Hinterkopf behalten, dass die Niederlagen der Bengals und Steelers ihre Chancen im dichten Playoff-Rennen erhöhen. Die kostenlose Übertragung der Spiele im Free-TV und per Livestream wird die weitere Entwicklung für Fans weltweit dokumentieren.