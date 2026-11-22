Ein seltenes Scorigami, Travis Kelces Touchdowns und Jays Rees erster TD: So verlief Woche 11 der NFL mit historischen Momenten und klaren Playoff-Akzenten.

In Woche 11 der National Football League wurde Geschichte geschrieben, als die Dallas Cowboys gegen die Tennessee Titans ein Ergebnis von 52:42 erreichten. Dieser Endstand ist unter dem Begriff Scorigami bekannt und wurde in der über 100-jährigen Vereinsgeschichte der Liga noch nie zuvor gesehen. Die Cowboys dominierten das Spiel deutlich, während die Titans trotz starker individueller Leistungen das Nachsehen hatten. Die Partie stand im Zeichen extremer Offensivleistung und seltener statistischer Konstellationen.

Prescott und Lamb führen Dallas zum seltenen Scorigami

Dak Prescott war der Architect dieses historischen Erfolges und präsentierte eine perfekte Leistung als Quarterback der Cowboys. Er verwandelte 28 von 33 Pässen erfolgreich und erzielte dabei insgesamt 325 Yards Raumgewinn. Prescott warf vier Touchdown-Pässe und legte selbst einen weiteren durch einen Lauf in die Endzone nach. Seine präzisen Pässe fanden hauptsächlich bei CeeDee Lamb und George Pickens Anklang. Lamb fing elf Pässe für 132 Yards und einen Touchdown, während Pickens sieben Receptions für 102 Yards und einen TD beisteuerte.

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Die Dallas Offense brachte es insgesamt auf 481 Yards Raumgewinn. Für die spektakulärste Szene der Partie war jedoch Carnell Tate von den Titans verantwortlich. Nach einem Fang ging Tate zunächst zu Boden, stand aber auf, ohne von Cowboys-Spielern berührt worden zu sein. Er nutzte diese Chance und lief zum kuriosen 59-Yard-Touchdown. Dieser Moment unterstrich die Offensivfreudigkeit des Spiels, das durch viele Punkte und hohe Yard-Zahlen gekennzeichnet war.

Kelce dominiert und Bears feiern historischen Moment

Die Kansas City Chiefs sicherten sich gegen die Arizona Cardinals ein deutliches Ergebnis, wobei Travis Kelce als Mann des Spiels hervorstach. Vor den Augen von Taylor Swift erzielte der 37-jährige Tight End zwei Touchdowns von Quarterback Patrick Mahomes. Der erste Touchdown erfolgte über acht Yards zum frühen 7:0-Stand, der zweite über 22 Yards kurz vor der Pause zum 24:7. Die Chiefs kontrollierten das Spiel bereits zur Halbzeit mit einem Vorsprung von 20 Punkten.

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Josh Johnson spielte als 40-jähriger Ersatz für den verletzten Carson Beck für Arizona und warf einen Touchdown auf Simi Fehoko. Die Cardinals-Offense kam nur auf rund 200 Yards, während Kansas City auf 437 Yards kam. In Chicago feierten die Bears einen wichtigen Sieg, bei dem Rookie-Quarterback Caleb Williams eine herausragende Rolle spielte. Williams warf Touchdown-Pässe auf D'Andre Swift und Colston Loveland und beendete das Spiel mit 181 Passing Yards, zwei Touchdowns und einer Interception.

Einen weiteren historischen Moment erlebten die Chicago Bears, als sie einen Safety erzwangen und damit ihren ersten Sieg in Philadelphia seit 1965 einfuhren. Jeffery Simmons von der Defensive Line der Bears sorgte für chaos in der Passabwehr und brachte Saints-Quarterback Tyler Shough gleich dreimal zu Boden. Insgesamt kassierte Shough sechs Sacks. Diese Leistung der Defense legte den Grundstein für den überraschenden Erfolg der Bears in dieser Partie.

Playoff-Race: Bills kontrollieren und Lions bauen Vorsprung aus

Josh Allen von den Buffalo Bills lieferte eine durchwachsene, aber entscheidende Leistung im Spiel gegen die Miami Dolphins. Er warf für 304 Yards und einen Touchdown, beging jedoch auch zwei Interceptions. Sein einziger Touchdown-Pass ging an DJ Moore über vier Yards. Der entscheidende Faktor war jedoch die Kontrolle des Spiels. Buffalo produzierte 405 Yards Raumgewinn und 25 First Downs, während Miami nur auf 185 Yards und zehn First Downs kam. Buffalo hielt den Ball fast 37 Minuten lang.

Bei den Miami Dolphins ging offensiv fast gar nichts. Kyle McCord warf nur zwölf von 33 Pässen für 102 Yards. In Detroit zogen die Lions gegen Tampa Bay davon, nachdem das Spiel lange offen war. Jahmyr Gibbs lief innerhalb weniger Minuten zwei Male in die Endzone und verwandelte eine knappe 17:14-Führung in eine komfortable 31:14-Vorsprung. Gibbs beendete das Spiel mit 98 Rushing Yards und zwei Touchdowns.

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Auch in der Partie zwischen den Philadelphia Eagles und Pittsburgh Steelers zeigte sich die Dominanz der Gastgeber. Eagles-Quarterback Joe Milton III warf für 141 Yards, und Saquon Barkely erzielte den einzigen Touchdown der Eagles mit einem 38-Yard-Lauf. Kicker Jake Elliott steuerte vier Field Goals bei. Die Steelers warten weiterhin auf ihren ersten Erfolg in Philadelphia seit 1965, was diese Niederlage als bittere Pleite im Kampf um die Playoffs kennzeichnet. Die Eagles blieben in der Führung, während Pittsburgh ins Hintertreffen geriet.

Das Spiel in Baltimore entwickelte sich zu einem Spektakel, obwohl die Ravens eine Krise erleben. Jacoby Brissett vertrat den verletzten Lamar Jackson und warf für 262 Yards und einen Touchdown. Devontez Walker erzielte einen 86-Yard-Kickoff-Return-Touchdown, nachdem er zuvor den Ball bei einem Punt verloren hatte. Dieser Moment unterstrich die Instabilität in der Offensive von Baltimore. Die Panthers von Carolina zeigten hingegen eine starke Rückkehr. Bryce Young führte das Team von 0:12 Rückstand zurück, warf für 217 Yards und zwei Touchdowns. Chuba Hubbard lieferte 103 Yards und zwei Touchdowns, was Carolina zum Sieg verhalf.