Dramatische Ergebnisse in Woche 12: Die Giants besiegen Indianapolis, Houston gewinnt gegen Baltimore in der Overtime und Jacksonville dominiert Tennessee.

Die zwölfte Woche der National Football League bot ein dramatisches Panorama an unerwarteten Wendungen und historischen Momenten. Die New York Giants besiegten die Indianapolis Colts in einem intensiven Duell, während die Houston Texans im hart umkämpften Duell gegen die Baltimore Ravens die Verlängerung für sich entschieden. Beide Siege festigten die Position der Teams im anstehenden Playoff-Rennen und zeigten, dass in dieser NFL-Saison kaum eine Partie vorhersehbar ist.

Giants besiegen Colts mit spektakulärem Punt Return

Die New York Giants holten einen entscheidenden Sieg gegen die Indianapolis Colts und verbesserten ihre Bilanz auf 7:3:1. Die Colts fielen durch die Niederlage auf 3:9 zurück. Zum Zeitpunkt des Schlussviertels schien ein Sieg für Indianapolis sicher, als Backup-Quarterback Anthony Richardson, der nun für den entlassenen Daniel Jones aufläuft, die Partie mit einem Lauf zum 30:20-Anstieg führte. Doch die Giants schlugen zurück. Xavier Gipson drehte das Spiel durch einen 67-Yard-Punt-Return-Touchdown. Zuvor hatte er bereits einen 49-Yard-Lauf-Touchdown erzielt.

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Bei den Giants überzeugte Quarterback J.J. McCarthy mit 13 von 22 Pässen für 268 Yards, einem Touchdown und einer Interception. Sein stärkstes Ziel war Malachi Fields, der vier Catches für 140 Receiving-Yards und einen Touchdown verbuchte. Jonathan Taylor überragte für Indianapolis mit 133 Rushing-Yards, zwei Touchdowns und insgesamt 179 Yards Raumgewinn. Dieser Sieg ist für New York enorm wichtig im Kampf um die Playoffs.

Texants besiegen Ravens in der Verlängerung

Die Houston Texans besiegten die Baltimore Ravens nach einer dramatischen Verlängerung, obwohl Baltimore zwischenzeitlich bereits 20:6 führte. Houston kämpfte sich zurück und glich gut drei Minuten vor Schluss durch einen 32-Yard-Touchdown-Pass von C.J. Stroud auf Marvin Harrison Jr. zum 23:23 aus. Zwölf Sekunden vor Schluss scheiterte der 41-Yard-Field-Goal-Versuch von Riley Patterson für Baltimore, nachdem er von Domonique Robinson geblockt wurde. Der Ball ging in die Verlängerung.

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In der Verlängerung wurde Ka'imi Fairbairn zum Helden. Der Kicker der Texans verwandelte ein 57-Yard-Field-Goal zum 26:23-Endstand. Dieser Sieg war für Houston entscheidend, um im dichten AFC-Wettbewerb nicht den Anschluss zu verlieren. Die Defense der Texans stoppte Baltimore in der letzten Minute entscheidend, während die Offensive unter Stroud die notwendige Ausgeglichenheit für den Sieg brachte.

Jaguars festigen Führung in der AFC South

Die Jacksonville Jaguars sicherten sich den zweiten Sieg in zwei Wochen gegen die Tennessee Titans und festigten ihre Tabellenführung in der AFC South. Das erste Duell hatten die Jaguars bereits mit 40:23 gewonnen. Quarterback Trevor Lawrence lieferte ein effizientes Spiel ab, brachte 25 von 31 Pässen für 258 Yards und lief selbst zu einem Touchdown. Running Back Chris Rodriguez Jr. lief dreimal in die Endzone. Für Tennessee setzte sich ein erschreckender Trend fort: Die Defense hatte in drei Partien in Folge mindestens 40 Punkte kassiert.

Die Titans gingen mit der schlechtesten Defense der Liga bei zugelassenen Yards als Nummer 32 ins Spiel. Die Jaguars bestätigten mit der 7:3-Bilanz ihre Playoff-Ambitionen und zeigten Dominanz gegen den abgeschlagenen Divisionsrivalen. Jacksonville nutzt die aktuelle Form, um den Abstand zu den Verfolgern auszubauen und die interne Führung in der Division weiter auszubauen.

Vikings besiegen Falcons und Falcons zahlen noch Cousins

Kirk Cousins führte die Minnesota Vikings in seinem ersten Heimspiel seit seiner Rückkehr zum Sieg gegen seinen Ex-Klub Atlanta Falcons. Interessanterweise zahlt Atlanta Cousins 2024 immer noch 8,7 Millionen Dollar von seinem garantierten Gehalt in Höhe von 100 Millionen Dollar, das der Quarterback 2024 unterzeichnet hatte. Nachdem Atlanta Michael Penix Jr. an Position acht gedraftet hatte, verlor Cousins seinen Stammplatz und wurde entlassen. Penix Jr. erlebte einen Albtraum-Nachmittag und warf vier Turnovers, darunter drei Interceptions und einen Fumble.

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Bei Stand von 14:14 im vierten Viertel verwandelte Minnesota zwei Ballverluste der Falcons in Touchdowns und zog davon. Cousins jubelte gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber, während die Offensive der Falcons unter Penix Jr. komplett versagte. Die Vikings nutzten die Fehler der Falcons entscheidend aus und sicherten sich den Sieg in einem Spiel, das von der finanziellen Last der Falcons und der sportlichen Überlegenheit der Vikings geprägt war.

Bengals und Jets gewinnen hart umkämpfte Spiele

Die Cincinnati Bengals besiegten die New Orleans Saints dank einer starken Defense, die in der ersten Hälfte keinen Punkt zuließ. New Orleans scheiterte bei allen vier vierten Versuchen und erzielte nur bei fünf von 14 Third Downs einen neuen First Down. Joe Burrow war erfolgreich: 11 von 19 Pässen für 141 Yards, einen Touchdown, 36 Laufyards und einen weiteren Touchdown. Sein Pass auf Colbie Young war bereits sein 30. Touchdown-Pass der Saison. Der Sieg festigte die Position der Bengals in der competitive AFC.

In Miami gewann die New York Jets gegen die Miami Dolphins. Geno Smith legte den Grundstein mit 243 Yards und einem 54-Yard-Touchdown auf Adonai Mitchell. Bei den Dolphins lief offensiv lange nichts; Kyle McCord warf zwei Interceptions und wurde fünfmal gesackt. Erst 1:45 Minuten vor Schluss gelang Miami durch einen kurzen Pass auf Greg Dulcich der erste und einzige Touchdown des Spiels. Die Jets nutzten die defensive Stabilität und die starken Leistungen von Smith, um auch diesen schweren Auswärtssieg zu verbuchen und sich im Playoff-Kampf weiter zu empfehlen.