NFL Woche 8: Buccaneers Sieg ohne Pass, Lions stoppen Vikings

NFL Woche 8: Tampa Bay gewinnt ohne Passcompletion, Detroit besiegt Minnesota. Steelers dominieren Cleveland und brechen Rekord.

In der achten Woche der National Football League (NFL) hat sich die Titelkonkurrenz erheblich verändert. Die Tampa Bay Buccaneers feierten einen historischen Sieg, bei dem sie auf jegliche erfolgreiche Pässe verzichteten. Gleichzeitig endete die Unbesiegtheit der Detroit Lions nach ihrem Erfolg gegen die Minnesota Vikings. Diese Ergebnisse markieren einen Wendepunkt in der laufenden Saison.

Historischer Sieg ohne Passcompletion

Die Tampa Bay Buccaneers erreichten eine statistische Seltenheit, die seit 52 Jahren nicht mehr vorkam. Quarterback Baker Mayfield beendete das Spiel mit null erfolgreichen Pässen bei drei Versuchen. Dennoch reichte dies zum Sieg. Seit 1950 gab es nur drei Spiele, in denen eine Mannschaft keine einzige Pass-Completion verbuchte. Dies geschah 1950 zwischen den Cleveland Browns und den Philadelphia Eagles, 1960 zwischen Washington und den New York Giants sowie 1974 zwischen den Buffalo Bills und den New York Jets.

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Der letzte Vorfall datiert vom 29. September 1974, als die Bills die Jets mit 16 zu 12 besiegten. Ein entscheidender Faktor für diesen ungewöhnlichen Erfolg war die Leistung des gegnerischen Quarterbacks Michael Penix Jr. von den Atlanta Falcons. Er warf vier Interceptions, was den Buccaneers half, das Spiel trotz offensiver Schwächen im Passing Game zu gewinnen.

Lions stoppen Vikings und beenden Unbesiegtheit

Die Detroit Lions gewannen ein wichtiges Duell gegen die Minnesota Vikings. Running Back Jahmyr Gibbs sorgte mit einem Touchdown für den Sieg. Damit ist nun klar, dass kein Team in der Liga mehr ungeschlagen ist. Die Vikings müssen ihre erste Niederlage hinnehmen. Das Run Game der Vikings war mit nur 81 Yards kaum effektiv. Kritiker sehen darin ein Zeichen, dass die Vikings möglicherweise einen Trade für Jonathan Taylor anstreben sollten.

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Bei den Lions gab es gedämpfte Freude. Neben dem wichtigen Sieg gab es eine alarmierende Situation um Linebacker Jack Campbell. Die Defensive stand unter Druck, doch der offensive Fokus auf Gibbs trug letztlich zum Erfolg bei. Die Niederlage der Vikings zeigt, wie schnell sich das Blatt wenden kann, wenn das Laufspiel versagt.

Verletzungsschlag bei den Ravens

Die Baltimore Ravens erlebten einen extrem schlechten Start in das Spiel. Quarterback Lamar Jackson verletzte sich bereits beim ersten Spielzug. Auch Backup Tyler Huntley musste das Feld verlassen. Somit musste Joe Fagnano, der Backup des Backups, aushelfen. Diese Kette von Ereignissen führte dazu, dass die Offensive der Ravens nicht funktionieren konnte. Der Verlust von Schlüsselspielern früh im Spiel provede sich als fatal.

Dieser Vorfall verdeutlicht die Abhängigkeit der Ravens von ihrer starren Offensive. Ohne Jackson läuft wenig. Die Situation zeigt auch, wie fragil NFL-Spiele sein können, wenn die Depth Chart nicht hält, was sie verspricht. Die Fans und Analysten beobachten nun gespannt, wie sich die Ravens erholen können.

Steelers brechen Heimerrekord gegen Cleveland

Die Pittsburgh Steelers setzten im Kampf um die AFC North ein dickes Ausrufezeichen. Mit einer Bilanz von sechs Siegen und zwei Niederlagen ziehen sie an die Spitze der Division. Zugleich feierten sie ihren 23. Heim-Sieg in Folge gegen den Erzrivalen Cleveland Browns. Dieser Erfolg stellt einen neuen NFL-Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Regular-Season-Heimsiege gegen denselben Gegner dar.

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Mann des Spiels war Jaylen Warren, der seinen 28. Geburtstag feierte. Er stellte mit 143 Rushing Yards und einem Touchdown seinen Karrierebestwert ein. Insgesamt überrennten die Steelers Cleveland mit 200 Rushing Yards, davon 160 in der ersten Halbzeit. Dies demonstrierte die Dominanz an der Line of Scrimmage. Die Browns-Verteidiger wirkten machtlos.

Besonders bitter für Cleveland war die Situation rund um Jared Verse. Vor dem Spiel hatte dieser großspurig angekündigt, Pittsburgh zu seinem Heimfeld zu machen. Davon war nichts zu erkennen. Die Steelers sackten Quarterback Deshaun Watson achtmal. Verse blieb weitgehend wirkungslos und wurde sogar so heftig zu Boden geschleudert, dass Pittsburgh dafür eine Strafe kassiert wurde. Aaron Rodgers benötigte keinen Gala-Auftritt, wirf 172 Yards und eine Interception. Watson warf 324 Yards, viele davon erst im Rückstand. Die Steelers dominierten das Spiel klar.

Weitere Ergebnisse der Woche

Nach vier Niederlagen in Folge kehrten die Las Vegas Raiders zurück. Kirk Cousins spielte großartig und warf drei Touchdowns, während er selbst einen weiteren lief. Bei den New York Jets überzeugten Backup-Runningback Allen mit 147 Yards und einem Touchdown sowie Receiver Adonai Mitchell mit 142 Yards und einem Touchdown. Doch am Ende warf Geno Smith in seiner Verzweiflung noch eine Interception.

Die Indianapolis Colts erhielten eine heftige Abreibung. Nach dem Ausverkauf im vergangenen November, durch den sie Sauce Gardner abgaben und keinen Erstrundenpick mehr haben, waren sie chancenlos. Die Jacksonville Jaguars hatten ein leichtes Spiel. Trevor Lawrence warf drei Touchdowns und 210 Yards bei nur zehn Würfen. Die Colts konnten diese schwache Leistung nicht kompensieren. Die NFL wird jeden Sonntag ab 19 Uhr live und kostenlos bei RTL gezeigt. Deutsche Kommentare gibt es bei Sky Sports und im NFL Game Pass auf DAZN.