NFL Woche 8: Jaren Minshew, Caleb Williams und die Crisis in Dallas

Analyse der NFL Woche 8 mit Fokus auf Jaren Minshews Sieg, Caleb Williams' Performance und den Zusammenbruch der Dallas Cowboys sowie Probleme der Green Bay Packers.

Die achte Woche der National Football League hat erneut klare Akteure in den Vordergrund gestellt, während andere enttäuschten. Jaren Minshew übernahm den Starterposten bei den Arizona Cardinals und sicherte den Sieg in Arlington. Er warf 17 von 23 Pässen für 188 Yards und drei Touchdowns. Der Sieg in der Overtime gegen die Dallas Cowboys war der Lohn für diese Präzision. Tight End Trey McBride und Wide Receiver Michael Wilson bieten dabei die notwendige Qualität.

Minshew sichert Starterposten

Minshew lieferte exakt das ab, was erwartet wurde. Seine Statistiken in der Overtime entscheidend für den Sieg. Fantasy-Spieler, die wegen der starken Vikings-Abwehrreihe Gibbs auswechselten, dürften nun ärgern. Die wenigsten kamen jedoch auf diese Idee. Die Cardinals haben mit Minshew nun einen verlässlichen Quarterback.

Also read NFL Woche 8: Buccaneers Sieg ohne Pass, Lions stoppen Vikings

Caleb Williams überzeugt erneut

Der Quarterback der Chicago Bears, Caleb Williams, zeigte erneut Stärke. Er warf drei Touchdowns und hatte keine Interceptions. Über 200 Total Yards stehen zu Buche. Würde man den MVP-Titel wörtlich nehmen, wäre er vorne mit dabei. Head Coach Ben Johnson erhielt ebenfalls Anerkennung. Er orchestrierte über 350 Yards in der Offense. Das sind fast 100 mehr als Seattle verbuchte. Williams macht seine Schmach aus dem ersten Spiel wett.

Dallas Cowboys am Tiefpunkt

Die Dallas Cowboys gelten offiziell als zerfallen. Niemand weiß genau, wann oder wo der Prozess begann. Head Coach Brian Schottenheimer steht in der Kritik. Das Spiel gegen die Arizona Cardinals endete in der Overtime. Ein unerklärlicher Fehlschuss von Kicker Chad Ryland beim Extrapunkt ermöglichte den Verlust. Die Cowboys hatten das Glück, in einer schwachen NFC East zu spielen.

Advertisement

Greens Bay und Probleme

Die Green Bay Packers stehen unter Druck. Josh Jacobs ist der Grund für die Frustration. Er wurde trotz Vorwürfe und Verurteilung wegen häuslicher Gewalt zurückgeholt. Die Organisation weigert sich, durchzugreifen. Seit 2020 konnte er nur zwei volle Saisons spielen. Sein Gehalt ist für die geleistete Leistung zu hoch. Spekulationen gehen dahin, dass er seinen letzten Snap bereits für die Ravens spielte.

Harbaugh und McDaniel scheitern

Die San Francisco 49 galten als Playoff-Konkurrenten. Head Coach Jim Harbaugh und Offensive Coordinator Mike McDaniel wurden verpflichtet. Der Quarterback Justin Herbert spielt ohne Selbstvertrauen. Wöchentlich werden haarsträubende Würfe geworfen. McDaniel macht das Team in keinster Weise besser. Die Erwartungen waren hoch, die Realität ernüchternd. Die NFL Woche 8 zeigte wieder die Diskrepanz zwischen Vorhersage und Leistung.