NFL Woche 8: Ravens gegen Bills, Chiefs in Denver und Vikings ohne Niederlage

NFL Woche 8: Am Sonntag stehen Top-Spiele an. Ravens treffen auf Bills, Chiefs spielen in Denver und die ungeschlagenen Vikings reisen nach Detroit. Alle Infos.

Die American Football League erreicht mit der achten Spielwoche die Hälfte ihrer regulären Saison. In dieser Phase des Jahres beginnen sich die Kandidaten für die anschließenden Playoff-Playoff-Runden langsam aber sicher zu profilieren. Am kommenden Sonntag stehen im deutschen Fernsehen mehrere hochwertige Übertragungen an, wobei sich die großen Teams der American Football Conference (AFC) die Ehre geben. Die Konflikte versprechen spannende Duelle, die weit über die reine Tabellenposition hinaus Bedeutung haben können.

Ravens und Bills liefern Statement ab

Das Topspiel des Sonntags startet um 19 Uhr und wird im deutschen Fernsehen übertragen. Hierbei trifft Josh Allen mit seinen Buffalo Bills auf die Baltimore Ravens. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Lamar Jackson, der hoffentlich wieder genesen ins Spiel geht. Dieses Duell könnte als Vorgeschmack auf mögliche Playoff-Aufeinandertreffen in der Zukunft dienen. Für Baltimore ist jeder einzelne Sieg entscheidend, um sich vom letzten Platz in der Division AFC North zu befreien.

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Die Frage steht im Raum, welche Mannschaft hier ein klares Statement an die restliche Konkurrenz schicken wird. Der Druck auf die Heimmannschaft Buffalo ist hoch, da sie ihre Position festigen wollen. Gleichzeitig muss Baltimore beweisen, dass es wieder auf Augenhöhe mit den anderen Teams der Division mithalten kann. Die Übertragung läuft über RTL, wodurch viele Fans das Spiel bequem verfolgen können.

Division-Kämpfe bei Steelers, Browns und Chiefs

Neben dem großen Abendduell wartet auf Streaming-Abonnenten von RTL+ ein weiteres Highlight in der AFC North. Hier kommt es zum Spitzenspiel zwischen den Pittsburgh Steelers und den Cleveland Browns. Beide Franchises verzeichnen aktuell eine Bilanz von fünf Siegen und zwei Niederlagen. Das Spiel entscheidet sich über die alleinige Tabellenführung in der Division.

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Am späten Abend, ab 22.25 Uhr, überträgt RTL das Divisions-Duell zwischen den Denver Broncos und den Kansas City Chiefs. Die Chiefs möchten nach der krachenden ersten Saisonniederlage bei den Seattle Seahawks unbedingt zurückschlagen. Die Denver Broncos haben die Chance, mit einem Sieg die Spitze in der AFC West zu erreichen. Es bleibt abzuwarten, ob Denver dieses Vorhaben erfolgreich umsetzen kann.

Ungeschlagene Vikings treffen auf Lions

Die Frage, ob die Minnesota Vikings das einzig ungeschlagene Team der Liga bleiben werden, wird am Sonntag ab 10 Uhr live beim Pay-TV-Sender Sky beantwortet. Die Vikings reisen dazu zu ihrem Divisionsrivalen nach Detroit. Hier trifft eine starke Defensive der Vikings auf eine explosive Offensive der Detroit Lions.

Beide Seiten haben dabei ihre eigenen Schwächen auf der jeweils anderen Seite des Balls. Wer diese Schwächen am wenigsten ausnutzen kann, wird das Spiel wahrscheinlich verlieren. Dies verspricht ein taktisch spannendes Duell zu werden. Die Leistung der Verteidigung in Detroit wird entscheidend sein, um die Angriffskraft der Lions einzudämmen.

Commanders, Dolphins und Patriots im Fokus

Zum Abschluss des langen Football-Tages gibt es bei Sunday Night Football die Partie der Philadelphia Eagles bei den Washington Commanders. Beide Teams wollen sich hier durchsetzen und punkten. Es bleibt offen, wer hier die Oberhand behalten wird.

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Im späten Spiel ab 22.25 Uhr tragen die New England Patriots gegen die Miami Dolphins an. New England hat hier die Favoritenrolle klar inne. Allerdings darf man nicht vergessen, dass Miami in der vorletzten Woche seinen ersten Sieg feiern konnte. Dies macht die Dolphins zur potenziellen Stolperfalle für Drake Maye und seine Mitspieler. Die Übertragung der Spiele Baltimore Buffalo und Kansas City Denver erfolgt jeweils über RTL.