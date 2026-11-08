NFL Woche 9: Cowboys, Chiefs, Eagles, Lions und Rams im Fokus

NFL Woche 9: Die Dallas Cowboys überleben knapp, die Chiefs siegen dank Mahomes und Walker, die Eagles verlieren dramatisch. Analyse der Woche.

In der neunten Woche der National Football League (NFL) dominierten dramatische Schlusssekunden und verheerende Niederlagen das Geschehen. Die Dallas Cowboys retteten ihre Playoff-Hoffnungen nur durch einen dramatischen Touchdown in den letzten Sekunden gegen die Indianapolis Colts, während die Philadelphia Eagles eine katastrophale 2:7-Bilanz nach einem Sieg der New York Giants vorweisen müssen. Parallel dazu stabilisierten sich die Kansas City Chiefs dank eines herausragenden Lauftacts und zeigten die Detroit Lions sich als starke Vorbereitung für das anstehende Spiel in München.

Cowboys überleben in letzter Sekunde gegen Indianapolis

Die Dallas Cowboys halten ihre Saison trotz einer Bilanz von 4:5 am Leben, doch der Sieg gegen die Indianapolis Colts war mehr ein Überlebenskampf als eine klare Befreiung. Die Colts befinden sich bereits im Aufbau und haben vor der Trade-Deadline wertvolles Personal verkauft: Der All-Pro-Center Quenton Nelson wechselte zu den Seattle Seahawks, während DeForest Buckner nach San Francisco ging. Trotz dieser Schwächung und laufender Gerüchte um Stars wie Jonathan Taylor und Josh Downs kämpften die Indianapolis Colts bis zur letzten Minute.

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Spencer Shrader traf für Indianapolis aus 50 Yards Entfernung zum 23:20, nur 1:37 Minuten vor Spielende. Doch nur 29 Sekunden später drehte sich das Spiel komplett. Quarterback Dak Prescott fand CeeDee Lamb tief für 49 Yards, woraufhin Javonte Williams aus einem Yard zum entscheidenden Touchdown eindrang. CeeDee Lamb war mit zehn Catches für 195 Yards und einem Touchdown der überragende Spieler. Dak Prescott warf 335 Yards und zwei Touchdowns, während Javonte Williams 101 Rushing-Yards beisteuerte. Insgesamt produzierte Dallas 509 Offense-Yards.

Kansas City Chiefs und Denver Broncos gewinnen knapp

Die Kansas City Chiefs starteten zwar mit einem Rückstand von 6:0 nach dem ersten Viertel gegen die New York Jets, drehten das Spiel jedoch in der zweiten Halbzeit vollständig. Die Chiefs erzielten 21 unbeantwortete Punkte. Der auffälligste Spieler war Kenneth Walker III, der drei Touchdowns erzielte, zwei davon nach Pässen von Patrick Mahomes. Travis Kelce traf ebenfalls und stellte mit Mahomes einen neuen NFL-Rekord für die meisten Yards eines Quarterback/Tight-End-Duos auf.

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Es gab einen Schreckmoment für Patrick Mahomes, als er nach einem harten Hit von Jets-Rookie David Bailey vom Feld musste, aber er konnte das Spiel fortsetzen. In einem anderen Match der Woche verbesserten die Denver Broncos ihre starke Bilanz auf 7:2 nach dem Sieg über Carolina. Bo Nix warf 25 von 37 Pässen für 237 Yards und zwei Touchdowns an Courtland Sutton und Pat Bryant. Rookie Jonah Coleman lief für einen weiteren Touchdown.

Die Carolina Panthers gewannen statistisch mehr Raum, nämlich 353 Total Yards gegen 312 für Denver, aber Fehler kosteten sie das Spiel. Bryce Young warf 276 Yards und drei Touchdowns, Darren Waller fachte acht Pässe für 90 Yards und einen Touchdown ein. Carolina kassierte jedoch 13 Strafen für 119 Yards und machte zwei Turnover, was die Bilanz auf 3:5 fallen ließ. Denver steht nach dem Sieg bei 7:2.

Eagels-Sturzflieg und Lions-Trickspielzug

Die Super-Bowl-Champions von 2025, die Philadelphia Eagles, verloren das NFC-East-Duell mit 11:19 gegen die New York Giants und stürzten auf eine katastrophale 2:7-Bilanz ab. Im Mittelpunkt stand Joe Milton, der erst Mitte Oktober vom Practice Squad der Dallas Cowboys verpflichtet wurde, weil Jalen Hurts wegen eines Blutgerinnsels ausgefallen war. Gegen die Giants gab Milton seinen ersten NFL-Start. Er brachte 18 von 34 Pässen für 169 Yards an. Mit 64 Rushing-Yards war er der beste Läufer der Eagles.

Die Offense der Eagles produzierte nur 220 Yards und 13 First Downs, bei Third Downs gelangen nur fünf von 18 Versuchen. Die Playoff-Hoffnungen in Philadelphia sind damit praktisch dahin, was die Trade-Deadline-Interesse an Spielern wie Saquon Barkley erhöhen könnte. Bei den Giants gab es Sorgen um Quarterback J.J. McCarthy, der nach einem harten Treffer vom Feld musste und an der Seitenlinie zusammenbrach, aber später zurückkehrte.

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Die Detroit Lions bereiteten sich in der Woche 9 mit einer knappen Generalprobe auf das Spiel am kommenden Sonntag in München vor. Running Back Jahmyr Gibbs erzielte den einzigen Touchdown des Tages. Es war zudem das erste NFL-Spiel überhaupt, in dem zwei Punter einen Pass anbrachten. Beide Teams nutzten Trickspielzüge, die beide mit Erfolg gekrönt wurden. Gibbs erwies sich wieder einmal als Lebensgarantie des Teams.

Rams-Sieg dank Puka Nacua

Die Los Angeles Rams haben den Sieg in ihrem Match vor allem Puka Nacua zu verdanken. Der Star-Receiver war kaum zu stoppen und fangte 14 Pässe für 150 Yards. Im Schlussviertel erzielte er zudem den entscheidenden Touchdown, der den Sieg sicherte. Seine dominante Performance unterstrich die offensive Stärke der Rams in einer Woche, die sonst von knappen Entscheidungen und dramatischen Wendungen geprägt war. Die Leistung von Nacua war entscheidend für den Ausgang des Spiels und festigte seinen Status als einer der Top-Receiver der Liga.