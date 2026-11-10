NFL Woche 9: MVP-Debatten, Trades und Krisen bei den Dolphins

Eine Analyse der zehnten NFL-Spieltag mit Fokus auf MVP-Kandidaten Aaron Love und Brock Purdy, den Big-Transfers der Jacksonville Jaguars und den sportlichen Krisen der Miami Dolphins.

Aaron Love und Brock Purdy haben in Woche neun der NFL deutliche Signale für die MVP-Diskussion gesetzt. Während Love mit 385 Total Yards und vier Touchdowns ein Quarterback Rating von 98 erreichte, überzeugte Purdy mit 272 Yards und drei Touchdowns trotz einer Interception. Parallel dazu sorgten die Jacksonville Jaguars durch den Erwerb von Jessie Bates für Aufmerksamkeit, während die Miami Dolphins in einer sportlichen Krise feststecken.

MVP-Diskussion: Love und Purdy glänzen statistisch

Aaron Love liefert in der aktuellen Spielzeit eine Leistung ab, die ihn fest in der MVP-Debatte verankert. Mit 385 Total Yards und vier Touchdowns demonstrierte er ein Quarterback Rating von 98 auf einer Skala von 0 bis 100. Die Partie zeigte, wie viel Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Receiver ausmachen kann. Love gilt aktuell als einer der führenden Kandidaten für den wertvollsten Spieler der Liga.

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Brock Purdy rechtfertigt ebenfalls den Vergleich mit dem Titel des MVP. Trotz einer abgeworfenen Interception verbuchte er 272 Total Yards, drei Touchdowns und ließ nur einen Sack zu. Diese Statistik ist im professionellen Football schwer zu verschmerzen, wenn sie mit Siegesschancen und Effizienz verbunden ist. Die drei Buchstaben MVP passen somit sowohl zu Love als auch zu Purdy.

Shedeur Sanders macht auf sich aufmerksam

Shedeur Sanders zeigte in seinem Spiel gegen die New Orleans Saints enorme Qualitäten, die seinen Namen auf der NFL-Landkarte festigten. Die Cleveland Browns standen lange unter Druck, doch Sanders initiierte einen Game-Winning-Drive in der Overtime. Er warf einen entscheidenden Touchdown-Pass auf Harold Fannin Jr., der die Browns fast noch zum Sieg im Superdome führte.

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Obwohl die Two-Point-Conversion am Ende nicht gelang und somit der Sieg knapp verpasst wurde, bleibt die Leistung von Sanders als der Sohn der NFL-Legende Deion Sanders ein wichtiger Meilenstein. Die Browns könnten in dieser Saison noch ein weiterer Gewinner sein, was vorher nicht sicher war. Sanders beweist damit, dass er unter Druck die richtigen Entscheidungen trifft.

Jacksonville Jaguars investieren massiv in die Defense

Die Jacksonville Jaguars handelten am Donnerstag auf dem Trade-Markt aktiv, nachdem sie ihren sechsten Saisonsieg einfuhren und die AFC South praktisch für sich entschieden hatten. Das Team legte mehrere Picks für den Safety Jessie Bates sowie die Defensive Tackles Davon Godchaux und Jordan Davis hin. Dieser Schritt sendet ein klares Signal an die Konkurrenz.

Einige Experten mögen den Umfang der Transfers als zu hoch einschätzen, doch die Botschaft ist eindeutig: Die Jaguars gehen All-In. Durch die Verstärkung der Defensive soll die Defensive nun noch stärker werden. Die Investitionen zeigen, dass das Team die Meisterschaft im Visier hat und nicht vor dem Abschluss der regulären Saison aufhören will.

Krisen bei den Dolphins und anderen Teams

Im Gegensatz dazu erlebten andere Teams eine durchwachsene bis schlechte Woche. Gegen die 49ers hatte ein Quarterback einen rabenschwarzen Tag und warf drei Interceptions. Diese drei Ballbesitze hätten den Unterschied im Spiel ausmachen können, wenn sie nicht verloren gegangen wären. Es war ein harter Tag für das Offensivkonzept.

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Bei den Patriots gab es eine weitere Lehrstunde für den bestbezahlten Cornerback der NFL. Gegen die Packers erlaubte der Passverteidiger, der als sonst so verlässlich gilt, gegen Matthew Golden und Christian Watson etliche Receptions und Big Plays. Die Pleite der Patriots warfen einen Schatten auf die sonst solide Performance des Defenders.

Carson Wentz lieferte statistisch gesehen die schlechteste Quarterback-Performance seit fast sieben Jahren in der gesamten Liga ab. Dies betrifft nicht nur die Minnesota Vikings, sondern die gesamte NFL. Eine solche Statistik ist schwer zu verkraften und zeigt, dass Wentz aktuell nicht auf seinem gewohnten Level spielt.

Die Miami Dolphins stecken in einer tiefen Krise. Nach sieben Niederlagen in Folge und peinlichen Performances fragt sich die Öffentlichkeit, ob die Saison nicht vorzeitig beendet werden sollte. Offensive Coordinator Mike McDaniel steht unter enormem Druck. Die Philadelphia Eagles gehen buchstäblich auf Krücken, und die letzten gesunden Spieler werden weggemeldet oder getradet. Die Situation ist ernst.