NFL Woche 9: Vikings, Steelers und Bengals sichern sich wichtige Siege

Die Minnesota Vikings erleiden ihre erste Saisonniederlage gegen die Lions. Zudem gewinnen die Steelers und Bengals knapp. Überblick über NFL Woche 9.

Während der neunten Woche der National Football League verzeichneten mehrere Top-Teams überraschende Ergebnisse. Die Minnesota Vikings mussten erstmals in der aktuellen Saison eine Niederlage hinnehmen, während die Pittsburgh Steelers und die Cincinnati Bengals ihre Spiele knapp für sich entscheiden konnten. Diese Partien hatten entscheidende Auswirkungen auf die Tabellenpositionen in ihren jeweiligen Divisionen.

Lions stoppen Vikings und Jefferson

Die Detroit Lions besiegten die Minnesota Vikings und beendeten damit die ungeschlagene Serie des NFC-Nord-Spitzenreiters. Für die Vikings war es der erste Verlustpunkt in dieser Spielzeit. Der quarterback Lamar Jackson litt unter Pech. Er verletzte sich bereits im ersten Spielzug schwer am Daumen seiner Wurfhand. Daraufhin musste er das Feld wieder verlassen. Nach drei Wochen Pause versuchte er ein Comeback, scheiterte aber erneut an der Verletzung. Sein Ausfall ist ein großes Problem für das Team. Noch vor der Halbzeit verletzte sich auch sein Vertreter Tyler Huntley. Dies zwang die Vikings dazu, Quarterback Nummer drei Joe Fagnano ins Spiel zu werfen.

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Trotz der personellen Engpässe bei den Passwürfen zeigten die Lions eine starke Leistung. Im ersten Spielzug erzielte Wide Receiver Amon-Ra St. Brown einen Touchdown. Dieser wurde jedoch durch Videobeweis annulliert. Zudem zog sich St. Brown bei der Aktion eine leichte Verletzung zu. Er kehrte aber ins Spiel zurück. Am Ende der Partie verbuchte er sieben Catches für 46 Yards und einen Lauf über 10 Yards. Die Vikings erzielten durch einen spektakulären Catch von Justin Jefferson zum Touchdown die zwischenzeitliche Führung von sieben zu drei. Diese spektakuläre Aktion reichte jedoch nicht zum Sieg.

Die Niederlage bedeutet, dass die Vikings weiterhin die NFC North anführen, aber der Vorsprung geschmälert ist. Die Tabelle zeigt die Vikings mit sechs Siegen und einer Niederlage vor den Lions und den Chicago Bears, die jeweils fünf Siege und zwei Niederlagen vorweisen. Die Lions bleiben damit im Kampf um die Divisionsspitze stark präsent. Jacksons aktuelle Verletzungssituation ist ungewiss. Es ist nicht absehbar, wann er wieder voll fit sein wird. Dies stellt eine große Unsicherheit für die restliche Saison dar.

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Steelers und Bengals setzen sich durch

In einer anderen Partie dominierten die Pittsburgh Steelers ihre Gegner klar. Der Sieg war maßgeblich auf ihr herausragendes Laufspiel zurückzuführen. Jaylen Warren, Rico Dowdle und Pat Freiermuth liefen jeweils zu einem Touchdown. Die Quarterback-Statistik zeigte für den Steelers-Quarterback 172 Yards, aber keine Touchdowns und eine Interception. Dies war für ihn untypisch, doch die Offensive konnte das Spiel durch das Bodenpersonal entscheiden. Die Steelers führen nun die AFC North mit sechs Siegen bei zwei Niederlagen an. Sie bleiben nach ihrem sechsten Sieg im siebten Spiel auf dem perfekten Kurs Richtung Playoffs.

Im Paycor Stadium von Cincinnati ereignete sich ein wahnsinniges Spiel zwischen den Bengals und den Titans. Die Titans gingen überraschend mit dreizehn zu null in Führung. Die Bengals drehten das Spiel jedoch. Joe Burrow warf fünf Touchdown-Pässen und erzielte 462 Yards. Er warf auch drei Interceptions, behielt aber die Nerven. Zur Halbzeit lagen die Bengals mit 14 zu 13 vorn. Im dritten Viertel glichen die Titans durch einen Touchdown von Tony Pollard und einer Two-Point Conversion aus.

Im vierten Viertel ging Tennessee mit 36 zu 29 in Führung. Dann warf Burrow einen Touchdown-Pass auf Tee Higgins. Dies schickte das Spiel in die Overtime. Auch in der Verlängerung behielt der 29-jährige Quarterback die Übersicht. Er entschied die Partie mit seinem fünften Touchdown-Pass zugunsten der Bengals. Die Bengals konnten damit ein wichtiges Spiel für ihre Playoff-Chancen sichern.

Spannung in Dallas und Jacksonville

Die Dallas Cowboys schienen lange Zeit einen ungefährdeten Sieg gegen die Arizona Cardinals einzustreichen. Zur Pause führten sie 14 zu 3. Ein Field Goal brachte den Vorsprung auf 24 zu drei. Dann wurde das Spiel jedoch unerwartet dramatisch. Die Cardinals kamen zwei Minuten und elf Sekunden vor Schluss zum Touchdown durch Trey McBride. Der Anschlussstand betrug 24 zu 27. Brandon Aubrey versuchte ein Field Goal aus 41 Yards, um den Sieg zu besiegeln. Dies scheiterte jedoch.

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Sechs Sekunden vor Schluss warf Gardner Minshew einen Touchdown-Pass auf Michael Wilson. Die Cardinals waren damit gleichgezogen. Der folgende Extra-Point-Versuch von Chad Ryland ging daneben. Das Spiel ging in die Verlängerung. Dort traf Ryland aus 42 Yards und sicherte den Sieg für die Cardinals. Dies war eine bittere Niederlage für Dallas, die noch unter den Umständen leiden werden.

In Jacksonville zeigten die Indianapolis Colts kein Interesse an einem Sieg. Sie verloren klar gegen die Jaguars. Die Colts befinden sich im Draft-Modus. Sie haben Quenton Nelson zu den Seahawks und DeForest Buckner zu den 49ers getradet. Auch ein Trade mit Jonathan Taylor steht an. Das Spiel in Florida war für Indianapolis eine Niederlage nach Maß. Sie lagen zur Pause mit null zu 28 hinten. Der Quarterback warf mickrige 144 Yards, einen Touchdown und zwei Interceptions. Trevor Lawrence von den Jaguars hingegen war glänzend. Er warf für 210 Yards, drei Touchdowns und keine Interception. Die Jaguars stehen nach sieben Spielen bei einer Bilanz von fünf Siegen und zwei Niederlagen.

Raiders stoppen den Fall der Jets

Die Las Vegas Raiders besiegten die New York Jets knapp. Die Raiders hatten zuvor vier Niederlagen in Serie erlitten. Mit diesem Sieg konnten sie den freien Fall stoppen. Das Spiel im MetLife Stadium war von Beginn an rasant. Es gab viele Führungswechsel. Die Jets führten noch mit 23 zu 14 zur Halbzeit.

In der zweiten Hälfte drehten die Raiders die Partie. Sie erzielten 24 Punkte in der zweiten Hälfte. Kicker Matt Gay sicherte den Sieg mit einem 53-Yard-Field-Goal in der letzten Minute. Für die Jets war dies die zweite Niederlage in Folge, was die Lage in der Division erschwert. Die Raiders bleiben mit vier Siegen und vier Niederlagen mittendrin in ihrem Conference-Auftritt.