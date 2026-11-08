NFL Wochenrückblick: Lions, Browns, Chiefs und Giants zeigen sich

Detroit Lions, Cleveland Browns, Kansas City Chiefs und New York Giants liefern in der NFL spannende Spiele ab. Ein Blick auf die Ergebnisse, die Schlüsselmomente und die aktuellen Tabellensituationen.

Die Detroit Lions haben ihre Generalprobe vor dem anstehenden NFL-Spiel in München gegen die New England Patriots mit einem klaren Sieg gemeistert. Shedeur Sanders erlebte bei seinem Saisondebüt als Starting-Quarterback der Cleveland Browns ein dramatisches Overtime-Spiel gegen die New Orleans Saints. Die Kansas City Chiefs fanden nach zwei Niederlagen in Folge zurück in die Erfolgsspur, mussten allerdings zwischenzeitlich um Patrick Mahomes zittern.

Detroit Lions siegen knapp vor Länderspiel

Die Detroit Lions gewannen ihr Spiel gegen die Miami Dolphins und sichern sich damit den vierten Sieg in Folge. Die Lions verbessern ihre Bilanz auf 6-2, während die Dolphins bei einem Sieg und sieben Niederlagen stehen. Vor der Halftime sorgten lediglich die Kicker für Punkte, sodass es mit einem 6:3 für Detroit in die Pause ging. Auch im weiteren Spielverlauf waren die Kicker die auffälligsten Spieler auf dem Platz.

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Jake Bates von den Lions brachte all seine vier Schüsse zwischen den Torstangen unter. Zane Gonzalez von den Dolphins verwertete drei von vier Field-Goal-Versuchen. Ansonsten gelang den Offensiven beider Mannschaften wenig. Lions-Quarterback Jared Goff warf 17 Pässe für 170 Yards, kassierte drei Sacks und eine Interception. Fast die Hälfte seiner angebrachten Pässe landete bei dem deutschen Wide Receiver, der acht Bälle für 86 Yards fing.

Jahmyr Gibbs, der Running Back der Detroit Lions, erlief im dritten Viertel den einzigen Touchdown des Spiels. "Es war ein guter Sieg für uns. Wir wollten ein bisschen mehr scoren, aber wir haben gewonnen und jetzt geht es nach Deutschland", sagte St. Brown am RTL-Mikro und blickte schon Richtung München: "Mein erstes Profispiel in Deutschland, ich freue mich sehr." Malik Willis, der Quarterback der Dolphins, kam auf 128 Passing-Yards und eine Interception. Die New Orleans Saints haben ein spektakuläres Spiel gewonnen und ihre Chance auf die Playoffs mit einer 3-5-Bilanz aufrechterhalten. Die Browns kassierten erstmals in dieser Saison zwei Niederlagen in Folge und stehen bei 5-4.

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Dramatisches Overtime-Duell der Cleveland Browns

2026 gab nach überstandener Verletzung sein NFL-Debüt. Im zweiten Viertel fing er seinen ersten Pass in der NFL kurz vor der gegnerischen Endzone, fumbelte dann allerdings den Ball und verursachte ein Turnover. Immerhin: Im weiteren Spielverlauf fing er vier Pässe für 40 Yards. Er absolvierte sein Saisondebüt als Starting-Quarterback, da er den verletzten Deshaun Watson vertrat. Ein Touchdown kam in der ersten Hälfte des Spiels nicht zustande.

Beim Stand von 3:3 standen die Browns an der gegnerischen 1-Yard-Linie und spielten den vierten Versuch aus, kamen allerdings nicht in die Endzone. Im Schlussviertel folgte der große Moment von Sanders, der einen 64-Yard-Touchdown-Pass auf KC Concepcion warf. Allzu lange währte die Freude allerdings nicht: Ausgerechnet Audric Estime, der im Oktober noch bei den Browns unter Vertrag stand, lief in die Endzone - 16:13 für die Saints. Die Browns retteten sich allerdings mit einem Field Goal in die Overtime.

Dann wurde es richtig spektakulär: Aufseiten der Saints fing Juwan Johnson einen Touchdown-Pass von Tyler Shough. Sanders antwortete mit einem 39-Yard-Touchdown-Pass auf Harold Fannin Jr. Anstatt mit einem Extrapunkt auszugleichen, wollten die Browns mit einer Two-Point-Conversion den Sieg erzwingen. Somit war Sanders erneut gefordert, konnte den Ball allerdings nicht an den Mann bringen.

Chiefs und Giants sichern sich wichtige Siege

Patrick Mahomes (242 YDS) kassierte einen Strip-Sack und verdrehte sich in der Wurfbewegung den Ellenbogen. Der Quarterback schien zunächst starke Schmerzen zu haben, erholte sich aber schnell und kehrte auf das Spielfeld zurück. Die Chiefs spielten zweimal in Richtung Endzone und sorgten damit für eine 14:12-Führung zur Halftime. Nach der Pause drehten die Chiefs richtig auf.

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Wer hätte vor der Saison gedacht, dass die Giants als Favorit in dieses Spiel gehen und auch noch gewinnen würden? Die Giants sind ihrem Ruf als Überraschungsmannschaft gerecht geworden und verbessern sich durch diesen Sieg auf eine 5-2-1-Bilanz. Die Eagles hingegen befinden sich weiterhin im freien Fall und stehen nach der siebten Niederlage in Folge bei 2-7. Die Giants gingen durch zwei verwandelte Field Goals von Dominic Zvada in Führung. Den einzigen Touchdown der ersten Hälfte erlief allerdings Eagles-Running-Back Saquon Barkley.

Daraufhin folgte eine Two-Point Conversion, bei der Backup-Quarterback Joe Milton (169 YDS) in die Endzone lief und für den Halftime-Stand von 8:6 sorgte. Gegen Ende des dritten Viertels gab es einen Schreckmoment für die Giants. J.J. McCarthy (127 YDS) kassierte einen schweren Hit, zog sich dabei eine Hüftverletzung zu und wurde zunächst aus dem Spiel genommen. Als der 23-Jährige daraufhin am Spielfeldrand eine Wurfbewegung versuchte, schrie er vor Schmerzen auf und ging auf die Knie. Jameis Winston kam für ihn ins Spiel und warf direkt einen Touchdown-Pass auf Isaiah Likely, sodass die Giants mit 13:8 in Führung gingen. Danach kehrte McCarthy auf das Spielfeld zurück und brachte den Sieg über die Zeit, wobei lediglich noch die Kicker für Punkte sorgten. Die Teams hatten sich damit einen wichtigen Sieg erkämpft, mussten allerdings lange darum zittern.