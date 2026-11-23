Die Montreal Canadiens holen NHL-Superstar Dylan Larkin von den Detroit Red Wings. Im Austausch erhalten die Red Wings Sam Montembeault, Kirby Dach und Draft-Picks.

Im Mittelpunkt eines der bedeutendsten Transfers der aktuellen NHL -Saison steht der Wechsel des Angreifers Dylan Larkin von den Detroit Red Wings zu den Montreal Canadiens. Nach elf Jahren in der Autostadt Detroit verabschiedet sich der ehemalige Kapitän von seinem bisherigen Verein und wechselt zur kanadischen Traditionsmannschaft. Diese Einigung beendet einen monatelangen Konflikt, der die Zukunft des Spielers lange offen gelassen hatte und die Struktur beider Teams massiv herausforderte.

Detroit verliert seinen star Angreifer Dylan Larkin

Dylan Larkin wurde im Jahr 2014 an der 15. Stelle in der ersten Runde gedraftet und entwickelte sich in der Folgezeit zum Schlüsselfigur für die Detroit Red Wings. Der langjährige Kapitän hatte im Sommer zuvor für erhebliches Aufsehen gesorgt, indem er die Vereinsführung von seinem ausdrücklichen Wechselwunsch informierte. Dies war ein Schock für den Verein, der eigentlich mit Larkin und Moritz Seider eine neue Ära einleiten wollte. Doch statt einer Stabilisierung eskalierte die Situation, als Larkin das Kapitänsamt entzogen bekam und er im Oktober daraufhin suspendiert wurde, da er nicht mehr für Detroit auflaufen wollte.

Also read Las Vegas GP: Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies erwartet viele Duelle

Montreal wird zum Mitfavoriten auf den Stanley Cup

Die Montreal Canadiens, im Volksmund auch als die Habs bezeichnet, haben für die Verpflichtung von Dylan Larkin ein stattliches Paket nach Detroit geschickt. Mit diesem Trade festigen die Canadiens ihre Position als absoluter Mitfavorit auf den Stanley Cup. Die Mannschaft aus Montreal liegt aktuell als Dritter der Atlantic Division klar auf Playoff-Kurs. Dies geschah nach einem erfolgreichen Frühjahr, in dem die Canadiens bis ins Conference-Finale vordrangen, dort jedoch mit 1:4 gegen den späteren Champion Carolina verloren. Die Verstärkung durch den Torjäger, der in der Vergangenheit schon sechsmal die 30-Tore-Marke knackte, hebt das offensive Niveau in der Atlantic Division weiter an.

Advertisement

Reichhaltiger Austausch von Spielern und Draft-Rechten

Der detaillierte Transfer beinhaltet nicht nur den Starangreifer. Die Detroit Red Wings senden zusätzlich einen Zweitrunden-Draft-Pick für das Jahr 2028 und einen Drittrunden-Pick für 2027 nach Kanada. Im Gegenzug erhalten die Red Wings einen umfassenden Bestand an Nachwuchstalenten und erfahrener Ligaerfahrung. Dazu gehören der Stürmer Kirby Dach, der Torwart Sam Montembeault sowie der als 2024-Erstrunden-Pick eingestufte Michael Hage. Ergänzt wird das Paket um vier weitere Draft-Picks, darunter zwei wichtige Erstrunden-Rechte für die Jahre 2027 und 2029.

Neuanfang für die Detroit Red Wings nach enttäuschender Saison

Unterm Strich bedeutet der massive Verlust von Dylan Larkin für die Red Wings, dass das Team von Moritz Seider, dessen Vertrag bis 2031 läuft, wieder bei null beginnt, um eine schlagkräftige Truppe aufzubauen. Ein direkter Ersatz für den Stürmerstar ist weder das Youngster-Talent Hage noch der 25-jährige Kirby Dach, der in dieser Saison bislang nur auf zwei Tore in 22 Spielen kommt. Die Detroit Red Wings liegen aktuell auf dem vorletzten Platz der Atlantic Division und haben bereits zehn Punkte Rückstand auf einen Playoff-Platz. Der letzte Einzug in die Endrunde gelang dem Team im Jahr 2016, was die Notwendigkeit dieser Neuausrichtung unterstreicht.