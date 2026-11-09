NHL-Meilenstein für Sidney Crosby: 1.772 Punkte bei Sieg gegen LA Kings

Sidney Crosby erzielt seinen 1.772. Punkt und überholt Marcel Dionne. Die Penguins schlagen die LA Kings mit 5:2, während ein virales Foto die Medien macht.

Beim NHL -Spiel zwischen den Los Angeles Kings und den Pittsburgh Penguins in Los Angeles sorgte nicht nur das sportliche Ergebnis für Aufmerksamkeit, sondern auch eine spektakuläre Szene in der Arena. Ein weiblicher Fan der Penguins erregte im dritten Drittel die Aufmerksamkeit des Senders, als sie ihr Trikot hochzog. Die TV-Regie bekam vermutlich Schweißtropfen, da ein möglicher Oben-ohne-Moment im US-Fernsehen als No-Go gilt, doch die Entwarnung folgte schnell: Die Anhängerin entblößte lediglich ihren Bauch und setzte sich anschließend wieder auf ihren Platz, gefolgt von schallendem Gelächter mit ihren Freundinnen. Der kurze Clip verbreitete sich viral und wurde auf der Plattform X bereits fast 800.000 Mal angeschaut.

Crosby überholt Dionne auf Platz sechs

Der NHL-Superstar Sidney Crosby feierte im Alter von 39 Jahren einen bedeutenden Karriere-Meilenstein, als die Pittsburgh Penguins die Los Angeles Kings mit 5:2 besiegten. Der Kanadier traf dabei zweimal und holte damit seinen 1.772. Karrierepunkt. Durch diesen Treffer überholte er die Kings-Legende Marcel Dionne, die auf 1.771 Punkte kommt, und stieg somit auf Platz sechs der ewigen NHL-Punkteliste auf. Dies markiert einen weiteren Höhepunkt in der glanzvollen Laufbahn des Stürmers, der seine Punktebilanz damit deutlich erhöhte und die historische Marke seiner Idole einholte.

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Dionne überholt an dessen alter Wirkungsstätte

Crosby äußerte nach dem Spiel besondere Freude darüber, dass er den Rekord an genau jenem Ort einstellte, an dem Marcel Dionne den Großteil seiner Karriere verbracht hat. Der 39-Jährige betonte, dass dies den Moment noch cooler gemacht habe. Er erklärte, es sei schön, diesen Sieg geholt zu haben, zumal die Saison für ihn nicht einfach gelaufen sei. Die Tatsache, dass Dionne hier gespielt hat und es lange gedauert hat, diesen Meilenstein zu erreichen, habe die Bedeutung des Ereignisses für den Kanadier zusätzlich verstärkt. Die emotionale Dimension des Erfolgs wurde durch den historischen Kontext des Spielsort in der Crypto.com Arena noch unterstrichen.

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Trainer Dan Muse lobt konstante Leistung

Neben dem Spieler selbst freute sich auch sein Trainer Dan Muse über die brillante Performance. Der 44-Jährige bezeichnete die Leistung als echt cool und äußerte seine Freude für Crosby. Er merkte an, dass es scheine, als würde jede Woche ein neuer Meilenstein erreicht werden. Diese Worte unterstreichen die anhaltende Exzellenz des Stürmers in der National Hockey League. Die Zustimmung des Trainers zeigt, dass die Leistung nicht nur statistischer Natur ist, sondern auch im Teamkontext als herausragend wahrgenommen wird. Die Kombination aus individueller Meisterschaft und Mannschaftserfolg bildet das Fundament für die anhaltende Dominanz der Penguins in der Liga.