The NHS faces backlash after a CNTW presentation listed twelve gender identities. Critics argue this exceeds medical necessity and conflicts with Supreme Court rulings on biological sex in healthcare settings.

Der britische staatliche Gesundheitsdienst, bekannt als NHS, gerät in die Kritik, nachdem ein regionaler Klinikverbund namens CNTW eine Präsentation veröffentlichte, die zwölf verschiedene Geschlechtsidentitäten auflistete. Diese Maßnahme wurde im Rahmen des LGBT-Geschichtsmonats 2024 durchgeführt, eines Zeitraums, der sich der Geschichte und den Rechten sexueller und geschlechtlicher Minderheiten widmet. Der Vorfall hat eine breiteDebatte über die Rolle der Sprachregelungen im medizinischen Bereich und die Definition von Geschlecht in der britischen Gesellschaft ausgelöst.

Präsentation listet zwöif komplexe Geschlechterkonzepte auf

Wie der britische Telegraph, ein Medium zur Axel-Springer-Gruppe, berichtete, konzentrierte sich die Schulung der CNTW-Klinik auf eine detaillierte Auflistung von Begrifflichkeiten, die über die traditionelle binäre Einteilung hinausgehen. Zu den genannten Identitäten gehörten unter anderem Trigender, was als dreigeschlechtlich beschrieben wird, sowie Genderfluid, das eine wechselnde Geschlechtsidentität bezeichnet. Weitere in den Unterlagen aufgeführte Kategorien waren Demigirl für eine teilweise weibliche Geschlechtsidentität, Neutrois für geschlechtsneutral, Agender für das Fehlen einer Geschlechtsidentität sowie Genderqueer und Androgyne, die jeweils spezifische Abweichungen von der männlich-weiblichen Norm beschreiben.

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Die CNTW-Klinikverbund betonte gegenüber Medienberichten, dass diese Präsentation nur einmalig eingesetzt wurde und sich streng auf den LGBT-Geschichtsmonat 2024 beschränkte. Es handelte sich dabei nicht um eine reguläre oder verpflichtende Schulungsveranstaltung für das gesamte Personal, sondern um eine spezifische Informationsveranstaltung. Dennoch haben die detaillierten Definitionslisten, die nun öffentlich bekannt wurden, bei vielen Beobachtern Zweifel an der Notwendigkeit und dem Umfang solcher Schulungsprogramme geweckt.

Kritiker fordern Fokus auf biologische Fakten in der Medizin

Die Reaktionen aus der Politik, insbesondere von den britischen Konservativen, fielen deutlich aus. Der Gesundheitspolitiker Damian Hinds, 57 Jahre alt, erklärte scharf, dass die primäre Aufgabe des NHS darin bestehe, Patienten zu behandeln, anstatt die Sprache der Gesellschaft zu kontrollieren. Er argumentierte, dass das biologische Geschlecht im medizinischen Kontext von entscheidender Relevanz sei und dass eine klare, präzise Sprache unverzichtbar für eine sichere und effektive Gesundheitsversorgung ist.

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Neben der linguistischen Kontroverse spielt auch die rechtliche Lage eine große Rolle. In den Schulungsunterlagen einer Klinik hieß es, Trans-Mitarbeiter dürften die Toiletten nutzen, die ihrer Geschlechtsidentität entsprechen. Diese Regelung steht jedoch möglicherweise im Konflikt mit einem früheren Urteil des britischen Supreme Court. Dieses Gericht hatte entschieden, dass im Gleichstellungsgesetz das biologische Geschlecht zählt, was die Anwendbarkeit rein selbstdefinierter Identitäten für den Zugang zu Einrichtungen wie Toiletten einschränken könnte.

NHS wird zu Sprachgebrauch und Vorrang der Patientenversorgung gedrängt

Der britische Gesundheitsdienst war nicht zum ersten Mal Gegenstand von Schlagzeilen bezüglich umstrittener Gendervorgaben. Anderenorts wurden Mitarbeiter dazu angehalten, Begriffe wie Mutter, Vater, Ehemann, Ehefrau, Bruder und Schwester zu vermeiden. Stattdessen sollten neutrale Begriffe wie Elternteil, Partner oder Geschwister verwendet werden. Auch die traditionelle Anrede "Meine Damen und Herren" sollte durch die neutrale Bezeichnung "verehrte Gäste" ersetzt werden, was als Teil einer breiteren Bewegung zur Inklusion angesehen wird.

Das britische Gesundheitsministerium betonte in einer Stellungnahme, dass alle Schulungsmaßnahmen strikt dem geltenden Recht entsprechen müssten. Das oberste Ziel jeder medizinischen Einrichtung bleibe jedoch die Versorgung der Patienten. Die Behörde warnte implizit davor, dass ideologische Debatten nicht die praktische Arbeit im Krankenhaus behindern dürfen. Dies unterstreicht die Spannung zwischen progressiven sozialen Richtlinien und den traditionellen rechtlichen sowie medizinischen Rahmenbedingungen in Großbritannien.