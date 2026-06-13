Nicholas Galitzine: Strenges Trainingsprogramm für die Rolle als He-Man

Der US‑Schauspieler Nicholas Galitzine hat sich fünf Monate lang täglichem Training und einer hohen Kalorienzufuhr unterzogen, um die muskulöse Rolle des He‑Man in der Neuverfilmung von "Masters of the Universe" zu verkörpern. Trotz körperlicher Transformation und mentaler Herausforderungen blickt er positiv auf die Vorbereitung hin und zeigt, welche Möglichkeiten Disziplin und Konsequenz offenbaren.

Nicholas Galitzine , der für seine schmale Erscheinung in früheren Rollen bekannt war, hat sich für die Rolle des He‑Man in der Neuverfilmung von "Masters of the Universe" einer extrem strengen körperlichen Vorbereitung unterzogen.

Das Schauspieler-Projekt hat ihn über einen Zeitraum von fünf Monaten täglich trainieren lassen, wobei er neben Kraft- und Konditionsübungen auch umfangreiche Stunt‑Sessions absolvierte. Zusätzlich zu diesen intensiven körperlichen Einsätzen fand das Training im Bereich der Ausdauer statt, so dass die kinematografische Darstellung von He‑Man - ein Charakter, der für seine enorme Muskelmasse und Stärke bekannt ist - möglichst authentisch wirkt. Die Ernährung spielte dabei eine entscheidende Rolle.

Galitzine gab an, täglich bis zu 5000 Kalorien zu sich zu nehmen, um an Muskelmasse zu gewinnen. Diese Menge überschreitet bei weitem den durchschnittlichen Tagesbedarf eines Erwachsenen und verdeutlicht die enorme Energiemenge, die notwendig war, um die gewünschten muskulären Merkmale zu erreichen. Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt dieses Prozesses war das Fasten. Der Schauspieler erwähnte, dass er bis zu 18 Stunden am Stück fastete und gelegentlich auf nüchternen Magen trainierte, um den Körperfettanteil zu reduzieren und gleichzeitig die Muskelmasse zu erhalten.

Obwohl die körperlichen Anforderungen immens waren, stieß Galitzine auch auf mentale Hürden. Er kämpfte zeitweise mit Selbstzweifeln und musste sich an die drastische Veränderung seines Körpers gewöhnen, was zu einer Gefühlsdistanz von seinem früheren Ich führte.

Zudem passte ihn die neue Figur sein gewohntes Outfit nicht mehr, da die Kleidung er nicht mehr fit schien. Diese Anpassungsphase verlangte vom Schauspieler zusätzliches Durchhaltevermögen, doch letztlich blickt er dankbar auf die Jahre des Trainings zurück. Er betont, wie die Schaffung einer soliden Disziplin und Konsequenz über einen langen Zeitraum ihm neue Einsichten über die eigenen Grenzen und Möglichkeiten vermittelt hat. Das Endresultat - ein vollgewachsene, muskulöse Darstellung - ist ab dem 4.

Juni in den Kinos zu sehen und demonstriert die Erfolge seiner harten Vorbereitungen





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