Ein Reiseführer hat in einem aktuellen Ranking die besten Bäckereien weltweit gekürt. Der Spitzenplatz geht an einen Betrieb in Deutschland.

Ein Reiseführer hat in einem aktuellen Ranking die besten Bäckereien weltweit gekürt. Der Spitzenplatz geht an einen Betrieb in Deutschland.ist wohl für die meisten ein fester Bestandteil des Alltags, ganz egal ob man morgens fürs Sonntagsfrühstück noch leckere Brötchen braucht oder sich einfach frischesSpitzenreiter kommt aus München: Das zeichnet die laut Ranking beste Bäckerei der Welt aus Die Bio-Bäckerei ist in München an drei verschiedenen Standorten vertreten und bietet neben Brot und Brötchen eine Auswahl an Gebäck an, etwa Pain au Chocolat oder auch Buttercroissants.

Als Highlights nennt „Worth a Journey“ das Sesam-Walnuss-Brot, die schwäbischen Brezn sowie die Safran-Kardamom-Schnecken. Kund*innen müssen allerdings beachten, dass manche Produkte nur an bestimmten Wochentagen angeboten werden: So kann man etwa das Sesam-Walnuss-Brot nur an Donnerstagen kaufen. Eine Übersicht findet man online auf der Wie der Reiseführer in seinem Ranking betont, ist das Gebäck oft schon vormittags ausverkauft und am Wochenende können sich lange Schlangen vor der Backstube bilden.

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Außerdem gibt es in den Bäckereien keine Sitzplätze.in die Top 10 des Rankings geschafft, und zwar die Bäckerei Hinkel in Düsseldorf auf Platz fünf sowie die Bäckerei Siebert in Berlin auf Platz sieben. Den zweiten Rang konnte sich Domaselo aus Miami im US-Bundesstaat Florida sichern, dahinter landet Piekarnia Tradycyjna Klementowski im polnischen Konstantynów Łódzki. Laut „Worth a Journey“ kamen für das Ranking unter anderem keine Patisserien oder auch Supermarkt-Backshops infrage.