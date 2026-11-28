Kräftige Farben haben nicht nur im Sommer Saison. Im Winter sind sie eine willkommene Abwechslung zu dezenten Ton-in-Ton-Looks.

Dopamine Dressing, also das Tragen von Kleidungsstücken, die gute Laune machen, ist eine bewährte Strategie gegen den Winterblues, der häufig schon im Winter einsetzt. Dazu gehören auch leuchtende und warme Farben, die man eigentlich eher mit dem Sommer verbindet.

Diese drei auffälligenAubergine und Orange? Das klingt für manch eine:n sicherlich nach einer wenig tragbaren Farbkombination. Zumindest, bis man den Look von Emma Grede sieht. Die Unternehmerin macht vor, wie man die beiden Töne stilsicher kombiniert, und setzt auf einen etwas gedämpfteren Orangeton sowie die Wer ihren Look nachstylen möchte, kann entweder nah am Original bleiben oder auf etwas andere Nuancen der beiden Farben setzen.

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Denn es spricht auch nichts gegen Aubergine mit einem braunen Unterton wie bei derNoch auffälliger wirkt die Kombination von Eisblau und Hellrot, auf die Mona Tougaard bei den CFDA Fashion Awards 2026 setzte. Ihr Kleid stammt von Designer Zane Li, der im September vergangenen Jahres sein Debüt auf der New York Fashion Week gab und international für Aufsehen sorgte. Die größte Wirkung erzielt der starke Kalt-Warm-Kontrast, wenn Sie ihn durch Kleidungsstücke zum Ausdruck bringen.