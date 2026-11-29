Lies hier, welche überraschend praktischen Einsatzmöglichkeiten es von Wattestäbchen im Haushalt gibt.

: Manche Alltagsgegenstände lassen sich richtig genial zweckentfremen. So zum Beispiel auch Wattestäbchen, die die meisten vermutlich zur Ohrenpflege nutzen, oder um den Eyeliner auszubessern.

Dabei können sie noch so viel mehr – und stehen deshalb bei mir auch in der Küche. In der Silikonfuge hinter dem Herd oder der Spüle können sich Fettspritzer und Staub ansammeln. Genau um solche kleinen Zwischenräume zu erreichen, sind wie gemacht. Tränke einfach ein Wattestäbchen in etwas Reiniger und fahre damit entlang der Fuge, um sie sauber zu kriegen.

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Wer regelmäßig eine wiederbefüllbare Trinkflasche dabei hat, weiß, wie nervig die Reinigung sein kann.oder einer Spülbürste kommt man nur schlecht an das Schraubgewinde unter dem Deckel oder die kleinen Ventilen. Ein Wattestäbchen passt hingegen perfekt in diese schmalen Ecken, an denen sich gerne Bakterienherde verstecken. Rund um den Küchenhahn findest du fiese Kalkablagerungen und dunkle Ränder. Und auch in den Rillen der Drehknöpfe sammelt sich Schmutz, den man mit einem Putztuch kaum erreicht.