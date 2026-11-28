GTA 6 ist riesig und wunderschön, doch das hat seinen Preis.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. einen großen Meilenstein verpasst: Das Open-World-Hit erreicht selbst auf der PS5 Pro nur 30 FPS.

Jetzt spricht der Entwickler über die Schwachstelle. Im Interview mit Kotaku erklärt Technology Production Director Marc Chambers, dass die PS5 Pro zwar ein schärferes Bild und verbesserte Schatten bietet, aber die grundlegende Performance gleich bleibt.

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So sei der Prozessor im Vergleich zur Standard-PS5 zwar etwas besser, doch auch die PS5 Pro sei „nicht stark genug“, um die komplexen Simulationen des Spiels in einer höheren Framerate zu ermöglichen (Quelle: Head of Development Rob Nelson ergänzt gegenüber IGN, dass sich GTA 6 fundamental verändern müsste, um 60 FPS zu ermöglichen. Das Tech-Team bei Rockstar sei nicht bereit, solche Kompromisse einzugehen, die „für niemanden akzeptabel“ gewesen wären (Quelle:.