Ein Blick auf das Schicksal der Stars der ARD-Kultserie 28 Jahre nach Ausstrahlung. Fakten zu Karriereverläufen und Tod von Ulrich Pleitgen.

Die ARD -Vorabendserie "Nicht von schlechten Eltern" zählte zu den erfolgreichsten Formaten des Senders und begeisterte das Publikum über viele Jahre. Von 1993 bis 1998 liefen insgesamt 39 Episoden in Staffeln zu je 13 Folgen. Die Handlung folgte dem turbulenten Leben der Familie Schefer in Bremen. Jetzt, 28 Jahre nach Ende der Produktion, blicken wir auf die aktuellen Lebensumstände und beruflichen Stationen der Darsteller.

Sabine Postel bleibt dem Schauspielfaible treu

Sabine Postel verkörperte die Mutter Sybille Schefer, eine Musiklehrerin, die vier Kinder großzieht und berufstätig ist. Für diese Rolle erhielt sie 1994 den Bambi. Postel blieb der Schauspielerei treu und war vor der ARD-Serie bereits in "Traumschiff" (1984), "Schwarzwaldklinik" (1986) und "Ein Fall für zwei" (1989) zu sehen. Von 1999 bis 2002 wirkte sie in der Hit-Produktion "Nesthocker - Familie zu verschenken" mit.

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Große Bekanntheit erlangte sie als Kommissarin Inga Lürsen im "Tatort" sowie als Anwältin Isabel von Brede in "Die Kanzlei". In "Die Kanzlei" war sie zuletzt 2026 im Fernsehen zu sehen. Sie erklärte 2024, dass sie sich zuvor Sorgen machte, zur "Mutter der Nation" stilisiert zu werden, ihr Rollenfächer aber durch andere Charaktere erweiterte.

Ulrich Pleitgens Karriere und trauriges Schicksal

Der Schauspieler Ulrich Pleitgen spielte den Vater Wolfgang Schefer, der vom Kapitän zur See zum Flottillenadmiral aufstieg. Er verstarb 2018 an Herzversagen in Hamburg. Kurz vor seinem Tod stand er noch vor der Kamera, unter anderem für "Immer Ärger mit Opa Charly" (2015). Auch er erhielt einen Bambi für seine Leistung in der Familienserie.

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Weitere Bekanntheit erlangte Pleitgen durch die Serie "Familie Dr. Kleist", in der er von 2003 bis 2011 mitwirkte. Als Hörbuchsprecher erhielt er den Deutschen Hörbuchpreis. Er war mit der Schauspielerin Ann-Monika Pleitgen verheiratet, die 2024 verstarb. 14 Jahre nach den Dreharbeiten betonte er, dass man Serienerfolge nicht voraussehen könne, auch wenn er von der Qualität überzeugt war.

Patrokios Erfolg von Patrick Bach als Felix Schefer

Patrick Bach verkörperte den ältesten Sohn Felix Schefer, der als Adoptivsohn von Wolfgang und leibliches Kind von Sybille im Fokus stand. Nach der Schule absolvierte er den Zivildienst und studierte später Theologie in Tübingen, was er in der dritten Staffel abschloss. Bach stand bereits 1981 für die ZDF-Serie "Silas" vor der Kamera und war 1992 ebenfalls im "Traumschiff" zu sehen.

Nach dem Aus der Serie wirkte er in "Gegen den Wind" (1999), "Großstadtrevier" (2002) und "Der Landarzt" (2008) mit. 2022 war er in "Notruf Hafenkante" zu sehen. Darüber hinaus ist er als Synchronsprecher bekannt, darunter sprach er Samweis Gamdschie in "Der Herr der Ringe". 2012 belegte er beim Wettbewerb "Let's Dance" den achten Platz.

Verleihungen und persönliche Lebensereignisse

Patrick Bach erhielt im Laufe seiner Karriere zwei Bambis und eine Goldene Kamera. Der damals 58-Jährige ist Vater von zwei Kindern, wobei seine Ehe scheiterte. Die Serie selbst startete im selben Jahr wie seine Beteiligung am "Traumschiff" 1992. Die Produktion "Nicht von schlechten Eltern" verzeichnete eine große Fangemeinde und zählt bis heute zum Kultrepertoire der ARD.

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Die Geschichte der Familie Schefer, die ursprünglich nach Bremen zog, weil Wolfgang zum Kapitän zur See befördert werden sollte, prägte das deutsche Fernsehen nachhaltig. Während einige Stars wie Sabine Postel und Patrick Bach weiterhin aktiv sind, bleibt der Gedächtnis an Ulrich Pleitgen als fester Bestandteil der Besetzung erhalten. Die 39 Episoden bilden bis heute ein zentrales Kapitel in der Historie der deutschen Seifenoper.